Илон Маск анонсировал сразу два крупных обновления нейросети Grok — первую модель представят уже 7 августа

Илон Маск анонсировал сразу два крупных обновления нейросети Grok — первую модель представят уже 7 августаGrok 4.6 будет успешнее адаптироваться к запросам пользователей, а Grok 4.7 станет более производительной
Компания SpaceXAI (ранее — xAI) представит две новые версии своей языковой модели Grok уже в августе, сообщил Илон Маск в социальных сетях. Первая — Grok 4.6 — станет доступна пользователям 7 августа. Релиз Grok 4.7 состоится спустя несколько недель.
Grok 4.6 будет быстрее адаптироваться к запросам пользователей
По словам Маска, в основе Grok 4.6 лежит 1,5 трлн параметров — на уровне крупнейших современных ИИ-моделей.
Кроме того, Grok 4.6 теперь будет быстрее адаптироваться к запросам пользователей и повысит качество ответов.
Следующая версия выйдет через несколько недель
Точную дату выхода Grok 4.7 в SpaceXAI (ранее — xAI) пока не называют. Маск сообщил, что релиз состоится примерно через пару недель после запуска версии Grok 4.6.
«Версия 4.7 будет лучше 4.6 во всех отношениях. Она уступит лишь в скорости работы, но при этом сможет эффективнее расходовать токены», — написал Илон Маск, основатель компании xAI.
Нейросеть Grok была запущена в 2023 году
Grok — генеративный чат-бот на базе искусственного интеллекта, разработанный компанией xAI (переименована в SpaceXAI). Сервис работает на основе большой языковой модели и был запущен в 2023 году.
С момента запуска компания регулярно обновляет модель, расширяя её возможности и конкурируя с другими разработчиками генеративного ИИ, включая OpenAI, Anthropic и Google.
Контекст
Ранее OpenAI открыла доступ к новой ИИ-модели GPT-5.6 и представила сразу три её версии: Sol — самую производительную и защищённую, Terra — универсальную, а Luna — самую быструю и доступную по цене.
По данным OpenAI, GPT-5.6 лучше справляется с программированием, научными исследованиями, аналитикой и задачами в сфере кибербезопасности. Кроме того, компания обновила механизм кэширования запросов в API, который должен повысить стабильность работы модели и эффективность её использования в сторонних приложениях.