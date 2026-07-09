OpenAI открыла доступ к GPT-5.6 — пользователям стали доступны сразу три новые версии ИИ-модели

OpenAI представила новую ИИ-модель GPT-5.6. Пользователям стали доступны сразу три её версии — Sol, Terra и Luna. Пока модель тестирует ограниченный круг пользователей, однако в ближайшее время компания планирует открыть доступ к GPT-5.6 для всех.

Компания представила новые тарифы для разработки на GPT-5.6

Пользователям стали доступны три модели семейства GPT-5.6:

GPT-5.6 Sol — самая производительная и защищённая модель OpenAI на сегодняшний день,

GPT-5.6 Terra — универсальная модель, которая, по данным OpenAI, по качеству не уступает GPT-5.5, но стоит вдвое дешевле,

GPT-5.6 Luna — самая быстрая и доступная по цене модель линейки.

Одновременно OpenAI обновила тарифы для разработчиков. Стоимость использования моделей рассчитывается за 1 млн токенов: входные токены — это текст, который пользователь отправляет модели, а выходные — текст, который она генерирует в ответ.

GPT-5.6 Sol — $5 за 1 млн входных токенов и $30 за 1 млн выходных,

GPT-5.6 Terra — $2,5 и $15 соответственно,

GPT-5.6 Luna — $1 и $6.

GPT-5.6 получила обновлённый механизм кэширования запросов

По данным OpenAI, GPT-5.6 лучше справляется с задачами в программировании, научных исследованиях, профессиональной аналитике и кибербезопасности.

Кроме того, компания обновила механизм кэширования запросов в API. По данным OpenAI, это должно сделать работу с моделью стабильнее и повысить эффективность её использования в сторонних приложениях.

Публичный запуск задержали из-за проверки ИИ-модели властями США

До сегодняшнего дня GPT-5.6 была доступна только доверенным партнёрам и организациям. OpenAI проводила дополнительные тестирования безопасности и отчитывалась о работе перед американскими властями.

Теперь компания будет постепенно расширять доступ к нейросети.

Контекст

OpenAI может перенести первичное публичное размещение акций (IPO) на 2027 год. По данным The New York Times, руководство компании не готово выходить на биржу с оценкой ниже $1 трлн, тогда как последняя частная оценка разработчика ChatGPT составляла $730 млрд. Изначально OpenAI планировала провести IPO во второй половине 2026 года.

OpenAI может отложить IPO до 2027 года — компанию не устраивает оценка ниже $1 трлн По последней частной оценке стоимость разработчика ChatGPT составила $730 млрд Читайте также

Консультанты предложили компании два варианта: снизить целевую оценку и выйти на биржу в ближайшее время либо перенести размещение на 2027 год. По их мнению, нестабильная ситуация на технологическом рынке может помешать привлечь инвесторов по желаемой оценке. Однако генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, как утверждают источники издания, выступает против IPO с оценкой ниже $1 трлн.