Минцифры выдаст 11 тыс. IT-ипотек в 2026 году: уже реализовано больше 50% запланированного объёма льготных кредитов

Минцифры планирует выдать около 11 тыс. льготных кредитов в рамках IT-ипотеки в 2026 году, сообщает РБК со ссылкой на ведомство. За I полугодие банки уже выдали около 6 тыс. ИТ-ипотек на сумму свыше 41 млрд рублей — почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. С момента запуска программы в 2022 году ею воспользовались уже 100 тыс. человек.

В обновлённый список Минцифры включено около 9 тыс. IT-компаний

Кредиты от Минцифры могут получить сотрудники аккредитованных IT-компаний. Льготная ставка составляет 6% годовых, максимальная сумма кредита — 9 млн рублей, срок — до 30 лет, первоначальный взнос — от 20%.

В обновлённый перечень компаний, сотрудники которых могут оформить льготную ипотеку, включено около 9 тыс. IT-организаций. Для участия в программе компании должны были до 20 мая направить согласие в ФНС. Те, кто применял налоговые льготы по итогам 2025 года, но не попал в список, могут подать новое согласие до 20 сентября 2026 года, пояснили в Минцифры РБК. Следующее обновление перечня запланировано на конец сентября.

В ведомстве также уточнили, что все средства, выделенные на реализацию программы в текущем году, предусмотрены банкам в полном объёме. Периодические приостановки приёма заявок банками возможны — они происходят, когда выделенные лимиты заканчиваются и банки ждут их пополнения.

Московская область стала лидером по числу выданных IT-ипотек

На обновлённых условиях льготной программой уже воспользовались почти 22 тыс. человек. Лидерами по числу выданных кредитов стали:

Московская область — 2,7 тыс. кредитов;

Татарстан — 1,8 тыс.;

Свердловская область — 1,7 тыс.;

Новосибирская область — 1,5 тыс.;

Краснодарский край — 1,2 тыс.

Контекст

IT-ипотека была запущена в России весной 2022 года. В 2024 году правительство РФ приняло решение продлить программу льготного ипотечного кредитования для ИТ-специалистов до 2030 года. Тогда из неё исключили Москву и Санкт-Петербург из-за перегрева рынка недвижимости в столичных регионах, понизили лимит кредита с 18 до 9 млн рублей и повысили максимальную ставку с 5% до 6%.