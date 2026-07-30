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Президент OpenAI назвал новый интерфейс ChatGPT «неразберихой» — дизайн приложения снова переделают

Компания уже вернула часть привычных элементов
30 июля 2026, 16:30
Время прочтения 3 минуты
Мужчина распутывает нитки
Искусственный интеллект
IT
Автор:
Никита Черников

Обновлённый интерфейс десктопного приложения ChatGPT оказался «отчасти неразберихой», признал президент OpenAI Грег Брокман. По его словам, компания уже вернула часть привычных элементов и продолжит перерабатывать интерфейс. В компании считают нынешнюю версию промежуточным этапом перед более масштабным обновлением приложения.

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В июле OpenAI объединила в приложении ChatGPT инструмент для программирования Codex и ИИ-агента Work. После этого пользователи стали жаловаться на интерфейс:

  • привычный ChatGPT и история переписок отошли на второй план,
  • прошлые чаты и раздел «Проекты» стало сложнее найти,
  • размер программы вырос почти в десять раз — со 159 МБ до 1,5 ГБ.

Президент OpenAI Грег Брокман в интервью журналистке WSJ Джоанне Стерн согласился с тем, что после обновления приложение выглядело «отчасти неразберихой», но назвал это «постепенным шагом к будущему».

«Да, это отчасти неразбериха. Мы с этим согласны. Но то, что вы видите сейчас, — это постепенный шаг к будущему. Изначально мы надеялись выпустить версию вообще без вкладок», — сказал Грег Брокман.

Часть подвергшихся критике изменений уже переделали

OpenAI уже вернула боковую панель с историей чатов и «Проектами», а также добавила переключатель между режимами Chat и Work.

По словам Грега Брокмана, до конца года компания планирует отказаться от отдельной вкладки Work и встроить её функции прямо в ChatGPT. Президент OpenAI также рассказал, что, несмотря на критику обновления, аудитория Codex за несколько дней выросла с 5 до 10 млн пользователей.

Контекст

В марте OpenAI объявила, что объединит ChatGPT, платформу Codex и браузер Atlas в единое десктопное приложение. В компании объяснили это желанием отказаться от разрозненных продуктов, ускорить разработку и сосредоточить ресурсы на одном ИИ-инструменте. В июле компания заявила, что Atlas закроют — потому что поиск теперь встроен в приложение, и необходимости в отдельном браузере больше нет.

Кроме того, OpenAI продолжает наращивать инвестиции в инфраструктуру и развитие ИИ-продуктов. В апреле стало известно, что ИИ-стартап привлек рекордные $122 млрд инвестиций при оценке компании в $852 млрд. Полученные средства компания планирует направить на развитие вычислительной инфраструктуры, дата-центров и новых ИИ-решений.

В конце июня The New York Times сообщала, что OpenAI может перенести IPO на 2027 год. По данным издания, руководство рассчитывает выйти на биржу только при оценке компании не ниже $1 трлн.

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