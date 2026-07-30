Президент OpenAI назвал новый интерфейс ChatGPT «неразберихой» — дизайн приложения снова переделают

Президент OpenAI назвал новый интерфейс ChatGPT «неразберихой» — дизайн приложения снова переделаютКомпания уже вернула часть привычных элементов
Обновлённый интерфейс десктопного приложения ChatGPT оказался «отчасти неразберихой», признал президент OpenAI Грег Брокман. По его словам, компания уже вернула часть привычных элементов и продолжит перерабатывать интерфейс. В компании считают нынешнюю версию промежуточным этапом перед более масштабным обновлением приложения.
OpenAI признала проблему — но назвала это «шагом к будущему»
В июле OpenAI объединила в приложении ChatGPT инструмент для программирования Codex и ИИ-агента Work. После этого пользователи стали жаловаться на интерфейс:
- привычный ChatGPT и история переписок отошли на второй план,
- прошлые чаты и раздел «Проекты» стало сложнее найти,
- размер программы вырос почти в десять раз — со 159 МБ до 1,5 ГБ.
Президент OpenAI Грег Брокман в интервью журналистке WSJ Джоанне Стерн согласился с тем, что после обновления приложение выглядело «отчасти неразберихой», но назвал это «постепенным шагом к будущему».
«Да, это отчасти неразбериха. Мы с этим согласны. Но то, что вы видите сейчас, — это постепенный шаг к будущему. Изначально мы надеялись выпустить версию вообще без вкладок», — сказал Грег Брокман.
Часть подвергшихся критике изменений уже переделали
OpenAI уже вернула боковую панель с историей чатов и «Проектами», а также добавила переключатель между режимами Chat и Work.
По словам Грега Брокмана, до конца года компания планирует отказаться от отдельной вкладки Work и встроить её функции прямо в ChatGPT. Президент OpenAI также рассказал, что, несмотря на критику обновления, аудитория Codex за несколько дней выросла с 5 до 10 млн пользователей.
Контекст
В марте OpenAI объявила, что объединит ChatGPT, платформу Codex и браузер Atlas в единое десктопное приложение. В компании объяснили это желанием отказаться от разрозненных продуктов, ускорить разработку и сосредоточить ресурсы на одном ИИ-инструменте. В июле компания заявила, что Atlas закроют — потому что поиск теперь встроен в приложение, и необходимости в отдельном браузере больше нет.
Кроме того, OpenAI продолжает наращивать инвестиции в инфраструктуру и развитие ИИ-продуктов. В апреле стало известно, что ИИ-стартап привлек рекордные $122 млрд инвестиций при оценке компании в $852 млрд. Полученные средства компания планирует направить на развитие вычислительной инфраструктуры, дата-центров и новых ИИ-решений.
В конце июня The New York Times сообщала, что OpenAI может перенести IPO на 2027 год. По данным издания, руководство рассчитывает выйти на биржу только при оценке компании не ниже $1 трлн.