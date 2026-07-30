GAC представил седан Aion Ray 7 с автопилотом и пятиметровым кузовом: цена — 1,75 млн ₽

GAC представила в Китае седан Aion Ray 7. Главная особенность модели — система автономного вождения четвёртого уровня, способная полностью взять управление на себя. Новинку оценили в 150 тыс. юаней, что соответствует 1,75 млн рублей по актуальному курсу.

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Длина кузова Aion Ray 7 — около 5 метров

Первой моделью новой линейки Aion Ray станет пятиметровый седан с индексом 7.

На тизерах автомобиль показан с покатой линией крыши, скрытыми дверными ручками и сплошной светодиодной полосой между фарами. На крыше также заметен лидар*Лидар в машине — это лазерный датчик, который помогает автопилоту “видеть” дорогу, измеряя расстояние до объектов и строя 3D-карту вокруг автомобиля — один из ключевых элементов системы автономного вождения.

GAC возьмёт ответственность за работу автопилота

Вместе с новой моделью GAC анонсировала программу добровольной ответственности. Компания пообещала компенсировать ущерб, если автомобиль загорится из-за батареи или электроники.

Кроме того, производитель намерен покрывать убытки, связанные со сбоями автопилота — например, если во время автоматической парковки автомобиль заденет препятствие.

Как отмечает издание «За рулём», ранее ни один китайский автопроизводитель не предлагал подобных гарантий.

Линейку семейства Ray планируют сделать ещё дешевле

В дальнейшем GAC рассчитывает снизить стартовую стоимость автомобилей семейства Ray до 100 тыс. юаней (около 1,2 млн рублей) — и при этом сохранить автопилот во всех моделях.

Дата выхода GAC Aion Ray 7 и полные технические характеристики пока не раскрываются. О планах вывести модель на российский рынок компания также не сообщала.

Контекст

7 августа GAC представит гибридный внедорожник Yue 7. Модель мощностью 544 л.с. сможет проезжать до 188 км на одном заряде и, вероятно, может появиться на российском рынке.

Не исключено, что в этот же день GAC раскроет характеристики седана Aion Ray 7.