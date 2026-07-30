В РФ изменят правила работы водителей с 1 сентября 2026-го: теперь максимальное время работы в неделю — 40 часов

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать новые правила режима труда и отдыха водителей, сообщают РИА Новости. Документ сохранит 40-часовую рабочую неделю, но изменит порядок учёта рабочего времени и требования к еженедельному отдыху. Также Минтранс уточнил максимальную продолжительность рабочих смен.

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Нормальная продолжительность рабочего времени останется прежней

Согласно приказу, нормальная продолжительность рабочего времени водителей по-прежнему не должна превышать 40 часов в неделю.

Если соблюдать эту норму в пределах одной недели невозможно (например, во время командировки), работодатели смогут вести суммированный учёт рабочего времени за месяц — или за три месяца (по согласованию с профсоюзом).

Новые правила распространяются на:

профессиональных водителей;

водителей — индивидуальных предпринимателей;

юридических лиц и ИП, которые являются работодателями водителей.

Новые правила не распространяются на:

перевозки для обслуживания органов власти;

международные перевозки;

поездки по территории предприятий;

водителей пожарных и аварийно-спасательных машин;

водителей автомобилей скорой помощи;

водителей отдельных специальных служб.

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Еженедельный отдых больше нельзя будет сокращать

Новые правила устанавливают непрерывный еженедельный отдых водителей не менее 45 часов. Работодатель должен предоставить выходные не позднее начала седьмого рабочего дня после предыдущего отдыха.

При этом документ исключает действующую норму, которая позволяла сократить отдых до 24 часов с последующей компенсацией в виде выходных.

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Максимальная продолжительность смены останется прежней

Продолжительность одной рабочей смены, как и сейчас, не должна превышать 10 часов. При разделении рабочего дня на части смену можно увеличить ещё на два часа.

Для отдельных категорий водителей новые правила по-прежнему допускают продолжительность смены до 12 часов. Нормы касаются: