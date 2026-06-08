Водителей могут освободить от штрафов за неоплату парковки — если на внесение средств повлиял технический сбой

Минтранс подготовил поправки к закону «Об организации дорожного движения», которые меняют правила оплаты платных парковок, сообщает «Коммерсант». Ведомство предлагает разрешить водителям оплачивать парковку в течение суток после начала сессии, а также освободить их от оплаты, если внести деньги не удалось по независящим от них причинам. Законопроект проходит общественное обсуждение до 26 июня.

Водителей защитят от последствий технических сбоев

Минтранс подготовил поправки, которые уточняют порядок оплаты платных парковок. Сейчас закон требует, чтобы плата взималась наличным или безналичным способом.

Ведомство предлагает закрепить в законодательстве альтернативные способы оплаты на случай, если водитель не может внести деньги по независящим от него причинам. Какие именно способы будут использоваться, в законопроекте не уточняется.

«Субъекты наделены полномочиями самостоятельно определять альтернативные способы оплаты. Минтранс устанавливает требование об обязательном обеспечении доступа к указанным способам», — пояснили «Коммерсанту» в пресс-службе министерства.

В Минтрансе также сообщили, что если пользователь по независящим от него причинам не смог внести плату за услугу, он «освобождается от обязанности по оплате за соответствующий период».

На оплату парковки дадут 24 часа

Законопроект также вводит норму, согласно которой пользователь должен оплатить парковку в течение суток после начала парковочной сессии.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручал Минтрансу проработать вопрос законодательного закрепления постоплаты парковок. Такой механизм уже действует в ряде российских регионов.

После принятия закона регионы и муниципалитеты будут обязаны обеспечить возможность внесения платы в течение суток после начала парковки. При этом субъекты самостоятельно определят, какие программные решения использовать и каким образом администрировать платежи.

Ранее ведомство обсуждало возможность постоплаты в течение 5 дней

Минтранс не впервые выносит на обсуждение возможность постоплаты парковок. Ранее сообщалось, что водителям могут разрешить оплачивать парковку уже после завершения сессии, а одним из вариантов был срок до пяти суток.

В министерстве объясняли, что такой механизм поможет сократить число штрафов для автомобилистов, которые обычно оплачивают парковку, но не успевают сделать это вовремя из-за технических сбоев или других независящих от них обстоятельств.

Контекст

Сейчас единых федеральных правил оплаты парковок в России нет. Сроки оплаты, доступные способы внесения средств и льготы устанавливают регионы и операторы парковочных пространств.

Например, в Москве оплатить парковку нужно в течение пяти минут после начала стоянки, а после окончания оплаченного времени у водителя есть ещё пять минут, чтобы покинуть место. В Санкт-Петербурге на оплату даётся 15 минут, а на выезд — 10 минут после завершения парковочной сессии.

В некоторых городах уже действует постоплата. Так, в Новосибирске водитель может оплатить парковку задним числом через приложение или сайт до 23:59 текущего дня.