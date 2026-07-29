В России хотят снизить стоимость такси для семей с детьми — Минтранс готовит поправки к законодательству

В России хотят снизить стоимость такси для семей с детьми — Минтранс готовит поправки к законодательствуВ Уфе уже ввели скидки 30% на поездки в такси с детьми
Минтранс России готовит изменения в законодательстве, которые должны сделать поездки на такси с детьми доступнее, сообщают РИА Новости. Законопроект предусматривает скидки на семейные перевозки. Сейчас документ согласовывают с профильными ведомствами.
Поправки в закон ещё согласовывают
В Минтрансе сообщили РИА Новостям, что работают над поправками в закон о такси, которые предусматривают особенности формирования стоимости поездок для пассажиров с детьми.
Сейчас документ находится на межведомственном согласовании.
Параллельно министерство совместно с «Яндекс Такси» разрабатывает дорожную карту по повышению доступности такси для семей с детьми. Как отметили в ведомстве, в документ войдут меры, направленные в том числе на поддержку многодетных семей, сообщили РИА Новости.
Пилотный проект из Уфы могут распространить и на другие регионы
С 1 июня 2026 года в Уфе начал действовать пилотный проект, в рамках которого многодетные семьи получают скидку 30% на поездки в такси с детским тарифом.
По итогам эксперимента власти рассмотрят возможность распространить эту практику на другие регионы страны.
Контекст
29 июля 2026 года Минпромторг России расширил перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. В список добавили шесть моделей: Jetour Dashing, Omoda C7, Jeland J6, Tenet T4L, Tenet T8 и Tenet A8. Все они производятся в России по специальным инвестиционным контрактам (СПИК), поэтому могут использоваться для работы в такси.
Обновлённый перечень уже опубликован на сайте министерства. Теперь в него входит более 30 моделей автомобилей.