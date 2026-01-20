В России обсуждают новые правила оплаты парковки — водителям могут дать до пяти дней на расчёт
В России могут изменить правила оплаты парковки
В России обсуждают возможность изменения правил оплаты парковок, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс. По данным издания, ведомство работает над механизмом постоплаты стоянки, в том числе вариант с расчётом в течение пяти суток. Такая мера позволит сократить число штрафов для автомобилистов, которые не успевают оплатить парковку в установленное время.
Пока предложение — на стадии обсуждения
Как следует из ответа Минтранса на запрос депутатов Госдумы от фракции «Новые люди», ведомство прорабатывает проект изменений в федеральном законодательстве. Документ предусматривает возможность внедрения постоплаты парковочных сессий на законодательном уровне.
Речь идёт о корректировке закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации». В Минтрансе отмечают, что предлагаемая модель должна одновременно дисциплинировать пользователей платных парковок и сократить количество штрафных санкций в отношении автомобилистов, добросовестно оплачивающих стоянку.
Идея — сократить штрафы за формальные нарушения
По данным ТАСС, инициатива направлена на решение распространённой проблемы, когда водитель из-за технических проблем или временных ограничений не успевает оплатить место в отведённые минуты.
По оценке Минтранса, новая модель позволит повысить платёжную дисциплину на платных парковках и снизить количество штрафов для водителей, которые стабильно оплачивают стоянку, но не всегда успевают сделать это вовремя.
Ранее депутаты предлагали оплату в течение пяти суток
Как уточняет ТАСС, обсуждение этой меры началось ещё в декабре 2025 года. Тогда депутаты предложили предоставить автомобилистам возможность оплачивать парковку в течение пяти суток после её завершения.
Минтранс не уточняет, будет ли именно такой срок закреплён в законе. Параметры постоплаты и конкретные временные рамки пока находятся на стадии проработки.
Сейчас сроки оплаты устанавливают регионы
В действующей системе правила оплаты парковки различаются в зависимости от региона. В Москве на оплату парковки отводится пять минут с момента постановки автомобиля. Покинуть парковочное место после окончания оплаченного времени также необходимо в течение пяти минут.
В Санкт-Петербурге условия менее жёсткие: на оплату даётся 15 минут, а выезд должен быть осуществлён не позднее чем через 10 минут после завершения парковочной сессии. Несмотря на это, штрафы за неоплаченную парковку остаются одной из самых частых санкций для водителей в крупных городах.
Контекст
Если механизм постоплаты будет закреплён законодательно, водители смогут сначала воспользоваться парковкой, а затем внести плату без риска немедленного штрафа. При этом обязанность оплатить парковку сохранится в полном объёме.
Сроки внесения законопроекта в Госдуму и дата возможного вступления новых правил в силу пока не раскрываются. Как отмечает ТАСС, окончательное решение будет зависеть от согласования с регионами и профильными ведомствами.
