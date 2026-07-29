Финляндия может отключить часть линий связи с Россией — обслуживание инфраструктуры обходится слишком дорого

Финская энергетическая компания Fingrid предупредила российских операторов связи, что с 2027 года прекратит обслуживать опоры линий электропередачи, на которых размещены волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), сообщает «Коммерсант». Причина — прекращение поставок электроэнергии между Россией и Финляндией. Из-за этого содержать инфраструктуру стало слишком дорого для компании.

Минцифры не собирается вводить плату за иностранный интернет-трафик — тарифы операторов не изменятся Изначально меру планировали ввести с 1 мая 2026 года Читайте также

В 2022 году Россия перестала поставлять электроэнергию в Финляндию

После остановки поставок российской электроэнергии в Финляндию в 2022 году обслуживать линии только ради операторов связи стало невыгодно как Fingrid, так и «Россетям», которые отвечают за российский участок ЛЭП.

В «Россетях» подтвердили «Коммерсанту», что линия электропередачи между подстанциями «Выборгская» в России и Юлликкяля/Кюми в Финляндии с 2022 года работает в режиме ограниченной эксплуатации. По ней не передают электроэнергию и технологические данные, и информацию о состоянии участка ЛЭП на территории Финляндии в компании не получают.

По информации источников «Коммерсанта», после прекращения обслуживания опоры и кабели могут демонтировать.

Операторы уже ищут альтернативные маршруты для сетей связи

По оценке одного из источников «Коммерсанта», после 2022 года через Финляндию проходит около 60–70% интернет-трафика из России на зарубежные сайты. Собеседники издания утверждают, что российские операторы уже ведут переговоры с финскими телеком-компаниями о резервных линиях электропередач.

Кроме того, у многих компаний уже существуют альтернативные каналы связи, поэтому существенного влияния на качество услуг для российских пользователей они не ожидают.

Доступ к зарубежным сайтам в европейской части России может ухудшиться

Директор по продуктам аналитической компании Vigo Антон Прокопенко сообщил «Коммерсанту», что если часть магистральных линий связи перестанет работать, то качество связи в Северо-Западном федеральном округе может ухудшиться

Вместе с тем он подчеркнул, что Финляндия остаётся лишь одним из направлений международного транзита — кабели связи также проходят через Белоруссию, страны Балтии и подводные системы в Балтийском море.

Если компенсировать пропускную способность сетей связи не удастся, это может привести к увеличению задержек и ухудшению доступа к зарубежным интернет-ресурсам, прежде всего в европейской части России.