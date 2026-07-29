Яндекс отчитался о финансовых итогах за II квартал 2026 года: выручка компании выросла на 16% — до 386 млрд ₽

Выручка Яндекса во II квартале 2026 года выросла на 16% год к году и составила 386 млрд рублей, следует из финансовой отчётности компании. Скорректированная чистая прибыль прибавила 56% и достигла 48 млрд рублей. Спрос на ИИ-решения Яндекса в корпоративном сегменте продолжает расти: выручка Б2Б Тех увеличилась на 29%, а месячная выручка от ИИ-сервисов — в 1,8 раза.

За I полугодие выручка Яндекса выросла на 19% — до 759 млрд рублей

По итогам I полугодия выручка Яндекса составила 759 млрд рублей, увеличившись на 19% год к году, скорректированная EBITDA выросла на 41% — до 162 млрд рублей.

Скорректированный показатель EBITDA за II квартал 2026 года вырос на 35% год к году — до 89 млрд рублей. Маржинальность по этому показателю составила 23% — на 3,1 п.п. больше, чем годом ранее. Чистая прибыль по МСФО увеличилась на 298% — до 64,5 млрд рублей.

Компания прогнозирует рост выручки около 20% и скорректированную EBITDA порядка 350 млрд рублей по итогам года.

Б2Б Тех нарастил выручку до 15,3 млрд рублей

Блок корпоративных решений показал один из самых сильных результатов. Выручка Б2Б Тех выросла на 29% год к году — до 15,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA увеличилась на 43% до 3,7 млрд рублей.

Количество клиентов Yandex Cloud достигло 64 тыс. Доля крупных клиентов, использующих ИИ-сервисы платформы, выросла на 10 п.п. до 37%, а сервисы информационной безопасности — на 9 п.п. до 53%.

Потребление коммерческих токенов через API на платформе Yandex AI Studio по итогам II квартала составило 398 млрд — вдвое больше, чем в I квартале, и на 70% больше, чем за весь 2025 год. Ежемесячная рекуррентная выручка (MRR) ИИ-сервисов в июне 2026 года выросла в 1,8 раза год к году.

Выручка блока «Поисковые сервисы и ИИ» выросла на 9% до 137,4 млрд рублей. Еженедельная аудитория чата с Алисой AI за квартал выросла на 39% до 33,2 млн пользователей.

Число подписчиков Яндекс Плюса достигло 49,4 млн человек

Выручка блока персональных сервисов увеличилась на 32% до 64,9 млрд рублей. Самым быстрорастущим направлением стали финансовые сервисы: выручка выросла на 51% до 29,5 млрд рублей, общий оборот составил 351 млрд рублей.

Число подписчиков Яндекс Плюса увеличилось на 14,4% до 49,4 млн. Росту способствовала трансляция матчей чемпионата мира на Кинопоиске — их посмотрели 8,7 млн подписчиков.

E-commerce сегмент Яндекса впервые вышел на безубыточность по EBITDA

Блок городских сервисов нарастил скорректированную EBITDA в 2,7 раза год к году до 34,4 млрд рублей, маржинальность увеличилась на 9 п.п. до 16%. Выручка блока прибавила 18% до 215,6 млрд рублей.

E-commerce сегмент Яндекса, объединяющий сервисы Яндекс Еда, Яндекс Лавка и Яндекс Маркет, впервые вышел на безубыточность по показателю скорректированной EBITDA. По итогам II квартала она составила 401 млн рублей. Оборот Яндекс Лавки вырос на 23%, Яндекс Еды — на 20,5%, непродуктового ритейл-направления, куда входят «Аптеки» и «Цветы», — на 39,6%.

Выручка Яндекс Доставки и других O2O-сервисов выросла на 7% благодаря расширению логистического бизнеса. Флот роботов-доставщиков превысил 1000 единиц — за квартал они выполнили более 260 тыс. доставок.

Яндекс выкупил акции на 12,5 млрд рублей в рамках buy back

С 4 мая по 27 июля в рамках программы обратного выкупа Яндекс приобрел 3,3 млн акций на сумму почти 12,5 млрд рублей — это около 3,3% акций в свободном обращении. Объём выкупленных бумаг в несколько раз превысил объём дополнительного выпуска акций в рамках программы мотивации сотрудников.

31 июля совет директоров рассмотрит предложение менеджмента о выплате дивидендов за первое полугодие в размере 110 рублей на акцию. В апреле компания уже выплатила дивиденды за 2025 год — также по 110 рублей на акцию, общая сумма составила 42 млрд рублей.