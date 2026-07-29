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Россияне потратили 3,4 трлн рублей на автомобили с пробегом: в топе продаж — машины старше 10 лет

Быстрее всего спрос растёт на подержанные китайские машины
29 июля 2026, 15:45
Время прочтения 2 минуты
Девушка радуется покупке подержанного авто
Автомобили
Автор:
Никита Черников

За первые шесть месяцев 2026 года россияне потратили на покупку автомобилей с пробегом 3,4 трлн рублей — на 13% больше, чем годом ранее. Как говорится в совместном исследовании агентства «Автостат» и «Газпромбанк Автолизинг», только в июне объём рынка достиг 590,7 млрд рублей. Чаще всего автомобилисты покупают машины старше 10 лет.

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Подержанные автомобили в России дорожают второй месяц подряд — средняя цена машин превысила 1,43 млн ₽
За месяц авто с пробегом прибавили к стоимости 7,4 тыс. рублей, а за год — почти 26 тыс.
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Расходы на вторичном рынке продолжают расти

По данным аналитиков, в июне россияне приобрели 507,7 тыс. автомобилей с пробегом на 590,7 млрд рублей. Сумма оказалась на 1% ниже майского уровня, но на 13% выше июня 2025-го. Эксперты отмечают: в годовом выражении рынок растёт уже десятый месяц подряд.

Наибольший объём продаж пришёлся на машины старше 10 лет — за месяц их купили 350,5 тыс. раз на сумму 240,1 млрд рублей. Это соответствует 69% всего вторичного рынка.

Китайские автомобили стали лидерами по росту затрат

На вторичном рынке аналитики отметили несколько особенностей:

  • расходы на подержанные китайские автомобили выросли на 76% — до 58,6 млрд рублей;
  • больше всего россияне тратят на подержанные европейские авто — 192,1 млрд рублей;
  • по количеству продаж лидируют японские марки — 141 тыс. машин.

Половина денежного объёма вторичного рынка в июне пришлась на кроссоверы и внедорожники — 295,8 млрд рублей, или 50,1% всех расходов.

По количеству продаж первое место сохраняют автомобили B-класса — 171,4 тыс. единиц, тогда как кроссоверы и внедорожники занимают вторую строчку с результатом 144,5 тыс. автомобилей.

Контекст

В июле в агентстве «Автостат» сообщили, что в первый месяц лета 2026 года средняя стоимость подержанной легковушки составила 1,43 млн рублей.

За год авто прибавили в цене почти 26 тыс. В относительном выражении рост составил 1,8%.

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