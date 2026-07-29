BMW сократит около 8 тыс. сотрудников к 2028 году — увольнения начнутся уже в октябре

Немецкий автопроизводитель BMW до конца 2027 года планирует сократить примерно 8 тыс. рабочих мест, пишут Reuters и AFP со ссылкой на источники. Сотрудникам предложат уйти по программе добровольного увольнения с выплатой выходных пособий. Компания приняла решение из-за снижения прогнозов прибыли на текущий год.

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Увольнять сотрудников начнут уже в октябре

Программа увольнений стартует в октябре 2026 года и завершится к концу 2027-го. Сокращения затронут только административный и конструкторский персонал BMW в Германии.

В компании рассчитывают, что часть штата удастся сократить за счёт естественного оттока кадров. Кроме того, BMW запустит программу добровольных увольнений: 40 тыс. сотрудников в Германии предложат уйти по собственному желанию с выплатой компенсации. По прогнозам концерна, предложение примут около 8 тыс. человек.

Всего в BMW работают более 150 тыс. сотрудников по всему миру.

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BMW объявила о сокращениях после падения продаж в Китае

В июне автоконцерн сообщил, что с начала 2026 года его рыночная капитализация сократилась на 38% — до €33,46 млрд. Объем выручки и размер чистой прибыли в первом полугодии BMW не раскрыла. Одновременно компания ухудшила прогноз по прибыли на текущий год: вместо «умеренного» снижения теперь ожидается «существенное».

Основной причиной пересмотра прогноза стало падение продаж автомобилей в Китае на 30% за шесть месяцев. При этом ещё в 2025 году прибыль BMW на китайском рынке опустилась до минимального уровня с 2017 года.

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Контекст

27 июля немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche объявил о планах сократить примерно 5 тыс. сотрудников до 2035 года. Компания также столкнулась с сокращением прибыли из-за снижения числа проданных машин на 16% в первом полугодии 2026-го. В Китае падение составило 32%.