Новый BMW X5 будут поставлять в Россию — кроссовер будет стоить 16–17 млн рублей

Российские дилеры подтвердили готовность начать поставки BMW X5 нового поколения, сообщает Autonews.ru. Стоимость кроссовера в России составит около 16–17 млн рублей. В Германии приём предварительных заказов уже открыт, а российские продавцы рассчитывают привезти первые автомобили до конца года.

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Стоимость нового X5 в России вырастет на 2–3 млн рублей

Директор по продажам новых автомобилей дилерской сети «Рольф» Николай Иванов сообщил Autonews.ru, что компания планирует поставки нового BMW X5 в Россию. Стоимость автомобиля нового поколения окажется примерно на 2–3 млн рублей выше предыдущей версии и составит порядка 16–17 млн рублей.

Другие эксперты издания отметили, что высокая стоимость модели обусловлена тем, что первые автомобили будут продаваться с наценкой даже на европейском рынке. Кроме того, увеличение мощности двигателей приведёт к росту утилизационного сбора.

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Доставить автомобиль из Европы в Россию можно будет примерно за две недели.

Предзаказ на автомобиль уже открыт в Германии

На немецком рынке новый BMW X5 уже доступен для предварительного заказа. Пока что покупателям предлагают две модификации — бензиновую X5 40i xDrive и дизельную X5 40d xDrive.

Стоимость бензиновой версии начинается от €99 750 — примерно 8,9 млн рублей. Дизельный X5 40d xDrive стоит €95 750 — около 8,55 млн рублей.

За пакет аксессуаров M Performance придётся доплатить €4500 (почти 400 тыс. рублей), а расширенный спортивный М-пакет увеличит цену ещё на €6590 (почти 584 тыс. рублей).

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Контекст

Новый кроссовер стал пятым поколением BMW X5 за 27-летнюю историю модели:

BMW X5 выпускался с 1999-го: