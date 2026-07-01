Новый BMW X5 будут поставлять в Россию — кроссовер будет стоить 16–17 млн рублей

Новый BMW X5 будут поставлять в Россию — кроссовер будет стоить 16–17 млн рублейПервые автомобили нового поколения могут появиться в России до конца года
Российские дилеры подтвердили готовность начать поставки BMW X5 нового поколения, сообщает Autonews.ru. Стоимость кроссовера в России составит около 16–17 млн рублей. В Германии приём предварительных заказов уже открыт, а российские продавцы рассчитывают привезти первые автомобили до конца года.
Стоимость нового X5 в России вырастет на 2–3 млн рублей
Директор по продажам новых автомобилей дилерской сети «Рольф» Николай Иванов сообщил Autonews.ru, что компания планирует поставки нового BMW X5 в Россию. Стоимость автомобиля нового поколения окажется примерно на 2–3 млн рублей выше предыдущей версии и составит порядка 16–17 млн рублей.
Другие эксперты издания отметили, что высокая стоимость модели обусловлена тем, что первые автомобили будут продаваться с наценкой даже на европейском рынке. Кроме того, увеличение мощности двигателей приведёт к росту утилизационного сбора.
Доставить автомобиль из Европы в Россию можно будет примерно за две недели.
Предзаказ на автомобиль уже открыт в Германии
На немецком рынке новый BMW X5 уже доступен для предварительного заказа. Пока что покупателям предлагают две модификации — бензиновую X5 40i xDrive и дизельную X5 40d xDrive.
Стоимость бензиновой версии начинается от €99 750 — примерно 8,9 млн рублей. Дизельный X5 40d xDrive стоит €95 750 — около 8,55 млн рублей.
За пакет аксессуаров M Performance придётся доплатить €4500 (почти 400 тыс. рублей), а расширенный спортивный М-пакет увеличит цену ещё на €6590 (почти 584 тыс. рублей).
Контекст
Новый кроссовер стал пятым поколением BMW X5 за 27-летнюю историю модели:
BMW X5 выпускался с 1999-го:
- первое (E53) — с 1999 по 2006 год,
- второе (E70) — с 2006 по 2013 год,
- третье (F15) — с 2013 по 2018 год,
- четвёртое (G05) — с 2018 по 2026 год.