Электрокроссовер Voyah Courage выходит за пределы Китая — приобрести авто теперь можно в Белоруссии

Voyah Courage впервые начнут продавать не только в Китае — первым зарубежным рынком модели стала Белоруссия. Электрокроссовер может ехать без подзарядки до 901 км. Стоимость нового Voyah Courage на белорусском рынке составляет от 119 400 белорусских рублей — около 3,24 млн российских рублей.

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Мощность электромоторов Voyah Courage — от 313 до 551 л.с.

В Белоруссии кроссовер предложат в двух версиях:

заднеприводная — электромотор мощностью 313 л.с., аккумулятор 81 или 112 кВт⋅ч, запас хода — 650 или 901 км;

полноприводная — два электромотора суммарной мощностью 551 л.с., разгон до 100 км/ч за 4,3 секунды, запас хода — до 600 км.

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Производитель обновил дизайн электрокроссовера Voyah Courage

Передняя часть автомобиля оборудована обновлённой светодиодной панелью Galaxy Smart Light, которая поддерживает несколько вариантов анимации. Производитель также обновил руль, переднюю панель и дверные карты (обшивку двери). Кроме того, в центральный подлокотник встроили холодильник.

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В зависимости от комплектации в электрокроссовер встроены:

адаптивная подвеска;

девять подушек безопасности;

водительские ассистенты, «помогающие» автолюбителю в аварийных ситуациях на дороге;

мультимедийную систему с экранами 10,25 и 15,6 дюйма;

аудиосистему с 20 динамиками;

сиденья с вентиляцией, массажем и режимом «нулевой гравитации»;

климат-контроль с ароматизатором.

Контекст

В июне 2026 года Китай впервые экспортировал более 1 млн автомобилей за месяц: объём поставок достиг 1,06 млн машин — на 71,2% больше, чем годом ранее. Если нынешние темпы сохранятся, по итогам года экспорт может превысить 10 млн автомобилей.

Главный вклад в рост внесли крупнейшие автопроизводители:

BYD — экспорт вырос на 95%, до 175 тыс. автомобилей;

Chery — поставила за рубеж рекордные 191 тыс. автомобилей;

Geely — впервые экспортировала более 100 тыс. автомобилей за месяц.

Рост зарубежных продаж связывают с ослаблением спроса внутри Китая после сокращения господдержки электромобилей и падения продаж машин с двигателями внутреннего сгорания.