Россияне стали в 3 раза чаще брать автокредиты — интерес к займам растёт вслед за снижением ключевой ставки

Россияне стали в 3 раза чаще брать автокредиты — интерес к займам растёт вслед за снижением ключевой ставкиСпрос на ипотеку вырос вдвое по сравнению с прошлым годом
Во II квартале 2026 года россияне стали в три раза чаще брать автокредиты по сравнению с тем же периодом 2025-го, сообщает Банки.ру. Спрос на ипотеку вырос вдвое, а на потребительские кредиты — на 60%. Аналитики финансового маркетплейса связывают рост кредитования населения со снижением ключевой ставки ЦБ РФ.
Автокредиты стали самым быстрорастущим сегментом
Самый заметный рост спроса во II квартале 2026-го аналитики зафиксировали в кредитах под залог или гарантию:
- автокредиты — количество заявок выросло на 24% по сравнению с началом 2026 года и на 208% год к году;
- ипотека — спрос увеличился на 21% за квартал и на 102% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- кредиты под залог недвижимости — спрос вырос на 30% за квартал.
Спрос на микрозаймы на 160% выше, чем в 2025 году
Во II квартале 2026-го количество заявок на кредиты наличными выросло на 17% по сравнению с началом года и сразу на 60% относительно аналогичного периода прошлого года.
По мнению аналитиков Банки.ру, причина роста спроса — постепенное снижение процентных ставок банками после снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Кроме того, часть заёмщиков могла обращаться за кредитами для рефинансирования более дорогих долгов: например, оформленных ранее в микрофинансовых организациях.
При этом спрос на микрозаймы за квартал сократился на 16%. Несмотря на снижение, показатель остаётся на 160% выше уровня 2025 года. В Банки.ру считают, что небольшое снижение показателей — это коррекция после рекордного спроса в начале 2026 года, а не реальное изменение тенденции на рынке МФО.
Ставки продолжают снижаться, но получить кредит непросто
Во II квартале банки продолжили снижать процентные ставки:
- ипотека — до 18,3% годовых (–1%);
- автокредиты — до 23,6% (–0,9%);
- кредиты наличными — до 27,5% (–0,7%);
- кредиты под залог недвижимости — до 23% (–0,9%).
Аналитики Банки.ру отмечают, что доступность кредитов растёт медленнее, чем снижаются проценты по займам. Банк России продолжает ужесточать требования к оценке долговой нагрузки заёмщиков и вводит дополнительные ограничения для наиболее рискованных сегментов кредитования. Из-за этого круг клиентов, которым банки готовы одобрить заявку, расширяется постепенно.
Заёмщики стали занимать меньше и быстрее возвращать деньги
Во II квартале средняя сумма кредита наличными, которую пользователи запрашивали через Банки.ру, снизилась на 10% по сравнению с началом года — до 413 тыс. рублей. При этом она всё ещё на 21% выше, чем год назад.
Средний срок кредитов также сократился — до 3,6 года, то есть на пять месяцев меньше, чем в I квартале, и на один месяц меньше, чем годом ранее.
Похожая тенденция наблюдается и в сегменте микрозаймов. Средняя сумма заявки уменьшилась на 8% — до 15 тыс. рублей, а средний срок займа сократился с 43 до 33 дней.
Покупатели автомобилей растягивают выплаты, а ипотеку берут на меньший срок
В сегменте автокредитов средняя сумма заявки практически не изменилась и составила 983 тыс. рублей. Однако средний срок кредита увеличился до 64 месяцев — на один месяц по сравнению с предыдущим кварталом и на три месяца за год. По мнению аналитиков, изменения связаны с желанием покупателей снизить ежемесячный платёж и повысить вероятность одобрения кредита.
В ипотеке средняя сумма заявки составила 4,7 млн рублей — на 2% меньше, чем кварталом ранее, но на 20% выше уровня прошлого года. При этом средний срок кредита продолжил сокращаться и достиг 19,6 года — на четыре месяца меньше, чем в I квартале 2026 года, и на 3,2 года меньше, чем годом ранее.
В Банки.ру считают, что на рынке остаются преимущественно финансово устойчивые заёмщики, готовые увеличить ежемесячный платёж, чтобы быстрее погасить кредит.
Средний возраст заёмщиков вырос, а география спроса почти не изменилась
Портрет клиентов, которые берут кредиты, постепенно меняется:
- кредиты наличными — чаще оформляют мужчины, при этом их средний возраст за год вырос с 34 до 39 лет;
- автокредиты — основными заёмщиками также остаются мужчины, средний возраст — около 34 лет;
- ипотека — чаще всего её оформляют женщины около 35 лет с высшим образованием, состоящие в браке и воспитывающие детей.
Наибольший спрос на кредитные продукты традиционно приходится на:
- Москву и Московскую область;
- Санкт-Петербург и Ленинградскую область;
- Краснодарский край;
- Татарстан;
- Башкортостан;
- Свердловскую;
- Ростовскую;
- Новосибирскую;
- Челябинскую области.