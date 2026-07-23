Россияне стали в 3 раза чаще брать автокредиты — интерес к займам растёт вслед за снижением ключевой ставки

Во II квартале 2026 года россияне стали в три раза чаще брать автокредиты по сравнению с тем же периодом 2025-го, сообщает Банки.ру. Спрос на ипотеку вырос вдвое, а на потребительские кредиты — на 60%. Аналитики финансового маркетплейса связывают рост кредитования населения со снижением ключевой ставки ЦБ РФ.

Ключевая ставка ЦБ РФ в 2026 году: текущий показатель и как он влияет на экономику Что делать с кредитами, вкладами и расходами, когда меняется ключевая ставка, чтобы извлечь максимум выгоды из высокой процентной ставки Читайте также

Автокредиты стали самым быстрорастущим сегментом

Самый заметный рост спроса во II квартале 2026-го аналитики зафиксировали в кредитах под залог или гарантию:

автокредиты — количество заявок выросло на 24% по сравнению с началом 2026 года и на 208% год к году;

— количество заявок выросло на 24% по сравнению с началом 2026 года и на 208% год к году; ипотека — спрос увеличился на 21% за квартал и на 102% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— спрос увеличился на 21% за квартал и на 102% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. кредиты под залог недвижимости — спрос вырос на 30% за квартал.

Спрос на микрозаймы на 160% выше, чем в 2025 году

Во II квартале 2026-го количество заявок на кредиты наличными выросло на 17% по сравнению с началом года и сразу на 60% относительно аналогичного периода прошлого года.

По мнению аналитиков Банки.ру, причина роста спроса — постепенное снижение процентных ставок банками после снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Кроме того, часть заёмщиков могла обращаться за кредитами для рефинансирования более дорогих долгов: например, оформленных ранее в микрофинансовых организациях.

При этом спрос на микрозаймы за квартал сократился на 16%. Несмотря на снижение, показатель остаётся на 160% выше уровня 2025 года. В Банки.ру считают, что небольшое снижение показателей — это коррекция после рекордного спроса в начале 2026 года, а не реальное изменение тенденции на рынке МФО.

Ставки продолжают снижаться, но получить кредит непросто

Во II квартале банки продолжили снижать процентные ставки:

ипотека — до 18,3% годовых (–1%);

— до 18,3% годовых (–1%); автокредиты — до 23,6% (–0,9%);

— до 23,6% (–0,9%); кредиты наличными — до 27,5% (–0,7%);

— до 27,5% (–0,7%); кредиты под залог недвижимости — до 23% (–0,9%).

Аналитики Банки.ру отмечают, что доступность кредитов растёт медленнее, чем снижаются проценты по займам. Банк России продолжает ужесточать требования к оценке долговой нагрузки заёмщиков и вводит дополнительные ограничения для наиболее рискованных сегментов кредитования. Из-за этого круг клиентов, которым банки готовы одобрить заявку, расширяется постепенно.

Выдачи новых кредиток снижаются третий месяц подряд — банки ужесточают требования к заёмщикам В июне 2026 года российские банки выдали 1,22 млн кредитных карт Читайте также

Заёмщики стали занимать меньше и быстрее возвращать деньги

Во II квартале средняя сумма кредита наличными, которую пользователи запрашивали через Банки.ру, снизилась на 10% по сравнению с началом года — до 413 тыс. рублей. При этом она всё ещё на 21% выше, чем год назад.

Средний срок кредитов также сократился — до 3,6 года, то есть на пять месяцев меньше, чем в I квартале, и на один месяц меньше, чем годом ранее.

Похожая тенденция наблюдается и в сегменте микрозаймов. Средняя сумма заявки уменьшилась на 8% — до 15 тыс. рублей, а средний срок займа сократился с 43 до 33 дней.

Покупатели автомобилей растягивают выплаты, а ипотеку берут на меньший срок

В сегменте автокредитов средняя сумма заявки практически не изменилась и составила 983 тыс. рублей. Однако средний срок кредита увеличился до 64 месяцев — на один месяц по сравнению с предыдущим кварталом и на три месяца за год. По мнению аналитиков, изменения связаны с желанием покупателей снизить ежемесячный платёж и повысить вероятность одобрения кредита.

В ипотеке средняя сумма заявки составила 4,7 млн рублей — на 2% меньше, чем кварталом ранее, но на 20% выше уровня прошлого года. При этом средний срок кредита продолжил сокращаться и достиг 19,6 года — на четыре месяца меньше, чем в I квартале 2026 года, и на 3,2 года меньше, чем годом ранее.

В Банки.ру считают, что на рынке остаются преимущественно финансово устойчивые заёмщики, готовые увеличить ежемесячный платёж, чтобы быстрее погасить кредит.

Средний возраст заёмщиков вырос, а география спроса почти не изменилась

Портрет клиентов, которые берут кредиты, постепенно меняется:

кредиты наличными — чаще оформляют мужчины, при этом их средний возраст за год вырос с 34 до 39 лет;

— чаще оформляют мужчины, при этом их средний возраст за год вырос с 34 до 39 лет; автокредиты — основными заёмщиками также остаются мужчины, средний возраст — около 34 лет;

— основными заёмщиками также остаются мужчины, средний возраст — около 34 лет; ипотека — чаще всего её оформляют женщины около 35 лет с высшим образованием, состоящие в браке и воспитывающие детей.

Семейная ипотека: правила участия в программе и возможные изменения в 2026 году Действующие условия программы, требования к заёмщикам и изменения в 2026 году, которые могут сделать семейную ипотеку выгодной не для всех семей Читайте также

Наибольший спрос на кредитные продукты традиционно приходится на: