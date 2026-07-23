Российские ИТ-компании продолжают выкупать акции: разработчик ОС Astra Linux приобрёл 1,1 млн собственных бумаг

«Дочка» российского разработчика операционной системы Astra Linux «Астра» — ООО «Астра технологии» — приобрела ещё 1,095 млн акций материнской компании в рамках программы обратного выкупа. После сделки в распоряжении бизнеса находится уже 2,36 млн акций. Байбэк рассчитан на срок до 12 месяцев, а его максимальный объём составляет 4 млн акций.

Программу обратного выкупа акций запустили в июне 2026 года

17 июля на Московской бирже ООО «Астра технологии» приобрело 1,095 млн голосующих акций*Ценные бумаги, которые дают их владельцу право участвовать в управлении компанией, голосуя на общем собрании акционеров ПАО «Группа Астра». Это крупнейшая покупка с момента запуска программы обратного выкупа 9 июня 2026 года.

Ранее «Астра технологии» приобретала акции в несколько этапов:

26 июня — 245 563 акции,

6 июля — 395 акций,

13 июля — 15 537 акций.

Совет директоров компании-разработчика разрешил выкупить до 4 млн акций

О запуске программы байбэка группа «Астра» объявила 10 июня. Тогда совет директоров одобрил обратный выкуп до 4 млн собственных акций — это примерно 2% уставного капитала компании.

Как поясняла компания, акции планируется использовать для долгосрочных программ мотивации сотрудников. Также их могут применять в рамках финансирования потенциальных сделок по слияниям и поглощениям.

Ранее СМИ сообщали, что 1С может купить 10–20% «Группы Астра»

В марте 2026 года СМИ сообщали, что 1С может купить 10–20% «Группы Астра» за 5,5–7 млрд рублей. Переговоры официально не были подтверждены, однако источники утверждали, что «Астра» искала инвестора и обсуждала сделку уже несколько месяцев.

1С может стать акционером «Группы Астра» — источники на рынке говорят о покупке доли до 20% за 5-7 млрд ₽ Стороны не подтверждают информацию о сделке, но и не скрывают интереса Читайте также

О планах «Группы Астра» привлечь стратегического инвестора источники РБК сообщали ещё в январе 2026 года. Тогда среди возможных участников называли «Росатом» и крупнейшие банки.

Контекст

Ранее ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности «Софтлайн» приобрел ещё 1,2 млн собственных акций. Общий объём выкупленных бумаг достиг 19,9 млн из максимально предусмотренных программой 20 млн. В компании заявили, что не планируют завершать выкуп и рассчитывают увеличить доступный лимит.

«Софтлайн» приобрела 1,2 млн акций и приблизилась к лимиту программы выкупа — осталось менее 100 тыс. бумаг Общий объём выкупленных акций в рамках программы составил 19,9 млн Читайте также

Программа обратного выкупа в ИТ-компании действует с октября 2024 года, а приобретённые акции «Софтлайн» планирует использовать для финансирования сделок слияния и поглощения и программ мотивации сотрудников.