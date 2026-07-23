ИИ изменил рынок фриланса: спрос на копирайтинг упал на 33%, а интерес к создателям ИИ-видео вырос почти вдвое

Генеративный искусственный интеллект перераспределил спрос на фриланс-специалистов, говорится в исследовании университета «Зерокодер». После массового появления ИИ на рынке компании стали реже обращаться к исполнителям для типовых задач. Например, спрос на копирайтеров снизился на 33%, а на переводчиков — на 19%.

ИИ разделил фрилансеров на «среднячков» и экспертов

Аналитики университета «Зерокодер» изучили мировой и российский рынок фриланса за 2015–2026 годы и пришли к выводу, что генеративный ИИ не уничтожил спрос на внештатных специалистов, а перераспределил его.

Исследователи описали изменения как эффект «песочных часов»: заказы концентрируются в двух сегментах — среди дешёвых типовых задач и дорогой экспертной работы. При этом промежуточный сегмент, где исполнитель выполняет стандартные задачи за умеренную цену, сокращается.

Сильнее всего на фрилансе снизился спрос на типовые задачи

Исследование показало, что после появления генеративного ИИ сильнее всего изменился спрос на задачи, которые можно выполнить с помощью подробного текстового запроса к нейросети. С ноября 2022 года по февраль 2024 года снизился спрос на ряд направлений:

письменные тексты: -33%;

переводчики: -19%;

специалисты клиентской поддержки: -16%.

При этом спрос на направления, где требуется больше экспертизы и работа с ИИ как инструментом, вырос:

видеомонтаж и видеопроизводство: +39%;

фронтенд- и бэкенд-разработка: +4–6%;

графический и веб-дизайн: +8–10%.

По мнению авторов исследования, если задача требует оценки результата, объединения разных элементов и ответственности перед заказчиком, ИИ не заменяет специалиста, а помогает ему выполнять больший объём работы.

«Если задачу можно целиком описать словами — шаблонный текст, перевод распространенной языковой пары, скрипт первой линии поддержки, — модель забирает её полностью. Там, где нужны суждение, интеграция и ответственность за результат, ИИ работает ускорителем», — отметил сооснователь и CEO университета «Зерокодер» Кирилл Пшинник.

Спрос на специалистов по ИИ вырос на 109%

С появлением ИИ вырос спрос и на специалистов, которые умеют внедрять нейросети в рабочие процессы компаний.

По данным исследования, совокупный спрос на ИИ-навыки в 2025 году увеличился на 109% год к году. Наиболее быстро росли направления:

создание ИИ-видео (+329%),

интеграция нейросетей в бизнес-процессы (+178%),

подготовка и разметка данных (+154%).

Фриланс-биржи теряют востребованность — но средний чек специалистов растет

Изменения на рынке заметны и по показателям крупнейших международных платформ для поиска фрилансеров — Fiverr и Upwork. По данным исследования, после распространения ИИ заказчики стали реже обращаться к таким сервисам для простых задач, но выросла стоимость отдельных заказов.

На Fiverr число активных покупателей сократилось с 4,2 млн в период пика 2021–2022 годов до 3,1 млн в 2025 году. При этом средние расходы одного покупателя выросли примерно с $170 до $342. Выручка другой крупной платформы, Upwork, в 2025 году достигла рекордных $787,8 млн.

Fiverr в сентябре 2025 года сократил штат на 30% и начал развивать компанию как AI-native — то есть ориентированную на использование искусственного интеллекта в своих сервисах.