В России начнут официально продавать гибридный Tank 400 Hi4-T — внедорожник можно заряжать от розетки

Российское подразделение Haval получило одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на гибридный внедорожник Tank 400 Hi4-T. Как сообщает издание «За рулём», документ уже появился в реестре Росстандарта, поэтому модель вскоре может поступить в официальную продажу в России. Гибрид оказался мощнее, быстрее и экономичнее бензиновой версии, которая продаётся в РФ за 5,6 млн рублей.

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Tank 400 Hi4-T разгоняется до 100 км/ч менее чем за 7 секунд

Автомобиль оборудован гибридной системой — она состоит из 2,0-литрового бензинового двигателя и электромотора, который встроен в 9-ступенчатый «автомат».. Подзаряжать машину можно прямо от сети.

Суммарная мощность силовой установки — 421 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 6,8 секунды, а запас хода на электричестве достигает 105 км. Средний расход топлива — 8,4 л на 100 км.

Для сравнения: мощность бензиновой версии Tank 400 — 245 л.с., разгон до сотни занимает 9,7 секунды, а расход топлива составляет 10,2 л.

Продажи в России могут начаться уже в ближайшее время

Согласно документам, автомобили будут поставлять в Россию из Китая — в стране продажи Tank 400 Hi4-T начались ещё осенью 2025 года. Точные сроки начала продаж Haval пока не раскрывает. При этом, как отмечает издание «За рулём», получение ОТТС означает, что модель уже готова к официальному выходу на российский рынок.