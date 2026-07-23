Реклама
Искусственный интеллект
Банки
Бизнес
Карьера
Кибербезопасность
Дизайн
HR
IT
Маркетинг
Маркетплейсы
Деньги
Личное
Ритейл
Россия
Стартапы
Технологии
Тренды
Команда
О компании
Контакты
© 2012-2026 ООО «РБточкаРУ»

В России начнут официально продавать гибридный Tank 400 Hi4-T — внедорожник можно заряжать от розетки

Запас хода на чистом электричестве — до 105 км
23 июля 2026, 14:00
Время прочтения 2 минуты
Гибридный Tank 400 Hi4-T едет по бездорожью
Автомобили
Автор:
Никита Черников

Российское подразделение Haval получило одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на гибридный внедорожник Tank 400 Hi4-T. Как сообщает издание «За рулём», документ уже появился в реестре Росстандарта, поэтому модель вскоре может поступить в официальную продажу в России. Гибрид оказался мощнее, быстрее и экономичнее бензиновой версии, которая продаётся в РФ за 5,6 млн рублей.

Эксперты считают маловероятной отмену утильсбора до 2030 года — из-за рисков для отечественных автопроизводителей
Эксперты считают маловероятной отмену утильсбора до 2030 года — из-за рисков для отечественных автопроизводителей
Сейчас утильсбор составляет 10-30% от стоимости автомобиля
Читайте также

Tank 400 Hi4-T разгоняется до 100 км/ч менее чем за 7 секунд

Автомобиль оборудован гибридной системой — она состоит из 2,0-литрового бензинового двигателя и электромотора, который встроен в 9-ступенчатый «автомат».. Подзаряжать машину можно прямо от сети.

Суммарная мощность силовой установки — 421 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 6,8 секунды, а запас хода на электричестве достигает 105 км. Средний расход топлива — 8,4 л на 100 км.

Для сравнения: мощность бензиновой версии Tank 400 — 245 л.с., разгон до сотни занимает 9,7 секунды, а расход топлива составляет 10,2 л.

Продажи в России могут начаться уже в ближайшее время

Согласно документам, автомобили будут поставлять в Россию из Китая — в стране продажи Tank 400 Hi4-T начались ещё осенью 2025 года. Точные сроки начала продаж Haval пока не раскрывает. При этом, как отмечает издание «За рулём», получение ОТТС означает, что модель уже готова к официальному выходу на российский рынок.

В России начнут выпускать бронированные VOLGA — защищённые версии появятся у седана C50 и кроссовера K50
В России начнут выпускать бронированные VOLGA — защищённые версии появятся у седана C50 и кроссовера K50
Разработкой специальных версий занимается нижегородская компания «АрморГрупп»
Читайте также
Подписаться на телеграм-канал
Публикации по теме
Новости по теме