«Детский мир» ограничит наценки на школьные товары перед 1 сентября — стоимость отдельных позиций снизится на 13%

«Детский мир» зафиксировал цены на часть школьных товаров перед началом учебного года после предложения ФАС ограничить наценки в этом сегменте. В ведомстве сообщили, что стоимость отдельных товаров в магазинах сети снижена на 5–13% по сравнению с 2025 годом. Мера распространяется в том числе на одежду и обувь.

«Детский мир» закрепил цены на уровне прошлого года

«Детский мир» поддержал предложение ФАС об ограничении наценок на школьные товары перед 1 сентября. Как сообщили в ведомстве, торговая сеть уже несколько лет фиксирует предельные цены на товары школьного ассортимента перед началом учебного года.

Перед 1 сентября 2026 года компания зафиксировала цены на отдельные категории товаров на уровне минимальных цен прошлого года. В список вошли:

рюкзаки,

тетради,

карандаши,

товары для рисования и творчества,

школьная одежда и обувь.

В ФАС также сообщили, что цены на тетради во всех магазинах торговой сети перед новым учебным годом снизились на 5–13% по сравнению с 2025 годом.

ФАС рекомендовала ритейлерам ограничить наценки перед 1 сентября

Ранее ФАС направила 18 торговым сетям письма с рекомендацией ограничить наценки на наиболее востребованные школьные товары. В ведомстве подчеркивали, что компаниям важно сохранять добросовестное поведение в период подготовки к новому учебному году, когда спрос на такие товары увеличивается.

Обращение получили, в частности, «Мэлон Фэшн груп», X5, «Детский мир», «Читай город», «Леонардо», «Офисмаг», «Гулливер», «Комус», «Метро», «Стокманн», «Лента», «Ашан», «О’кей», «Магнит», «Вкусвилл», «М.Видео», «Ситилинк» и «ДНС».

ФАС призвала 18 торговых сетей ограничить цены на школьные товары: в списке — «Детский мир», «Магнит» и X5 Ведомство обратилось к ритейлерам из-за роста спроса на товары для школы перед 1 сентября Читайте также

В 2025 году школьные товары подешевели на 18%

В августе 2025 года Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщала, что минимальная стоимость школьных наборов в российских торговых сетях снизилась в среднем на 18% по сравнению с 2024 годом.

По данным ассоциации, в 2025 году стоимость школьного набора для мальчика составляла 5228 рублей, для девочки — 4768 рублей. В расчёт входили канцтовары, школьная форма, кроссовки, чешки, футболка, спортивные брюки и рюкзак.