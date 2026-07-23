Россияне стали на 43% чаще интересоваться американскими автомобилями: информацию об отечественных марках ищут реже

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в первом полугодии 2026-го составила 2,4 млн рублей, сообщили в Авито Авто Селект. Пользователи стали чаще интересоваться иномарками: например, интерес к американским авто вырос на 43%. Больше всего россияне интересовались моделями LADA Vesta, Kia Rio, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia Sportage.

В России предложили заморозить утильсбор до 2030 года — это поможет снизить цены на автомобили Как отметили в партии ЛДПР, с начала 2026 года ставки утильсбора выросли на 10–20% Читайте также

Интерес к европейским авто вырос на 41%

За год больше всего вырос интерес к автомобилям американских марок — на 43%, европейских и японских — на 41%, корейских — на 37%, китайских — на 29% и российских — на 17%.

Самыми популярными марками в Селекте Авито Авто стали:

Kia — 10,5% от общего числа запросов;

Toyota — 8,5%;

LADA — 7,9%;

Hyundai — 7,7%;

Volkswagen — 6%.

От ткацкого станка до Prius: история Toyota Как семейный текстильный бизнес вырос в глобальный автоконцерн и изменил мировую промышленность. Читайте также

Среди моделей в лидерах оказались LADA Vesta, Kia Rio, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia Sportage.

Некоторые популярные модели за год стали доступнее:

Toyota Land Cruiser Prado подешевел на 14,3% — до 4,2 млн рублей;

Hyundai Santa Fe — на 11,2%, до 2,46 млн рублей;

Toyota Land Cruiser — на 10,9%, до 6,25 млн рублей.

Спрос на автомобили Nissan с пробегом вырос на 30%

На вторичном рынке Авито Авто Селект за год вырос интерес к:

Nissan — количество запросов увеличилось на 29,2%;

Renault — на 24,7%;

Skoda — на 23,8%;

Mercedes-Benz — на 22,4%;

Mitsubishi — на 18,7%.

Среди отдельных моделей наибольший рост интереса за год показали:

Toyota Land Cruiser Prado — число запросов выросло примерно на 50%;

Nissan X-Trail и Renault Duster — на 43%;

Toyota Land Cruiser — на 33,4%;

Hyundai Santa Fe — на 32,3%.

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в сервисе Селект на Авито Авто составила 2,4 млн рублей.

Подержанные автомобили в России дорожают второй месяц подряд — средняя цена машин превысила 1,43 млн ₽ За месяц авто с пробегом прибавили к стоимости 7,4 тыс. рублей, а за год — почти 26 тыс. Читайте также

В регионах России вырос спрос на авто с пробегом

За год больше всего интерес к автомобилям с пробегом через Селект вырос в следующих регионах:

Калужская область — на 93,5%, средняя стоимость автомобиля — 1,69 млн рублей;

Тюменская область — на 71,7%, средняя цена машины — 2,18 млн рублей;

Саратовская область — на 62%, средняя цена авто — 1,53 млн рублей.

По данным Авито Авто, онлайн-подбор становится востребованным не только для автомобилей с пробегом. В первом полугодии 2026 года спрос на новые машины через Селект вырос на 46,9%, а доля контактов в объявлениях увеличилась почти в два раза.