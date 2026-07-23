Россияне стали на 43% чаще интересоваться американскими автомобилями: информацию об отечественных марках ищут реже

Россияне стали на 43% чаще интересоваться американскими автомобилями: информацию об отечественных марках ищут режеСредняя стоимость автомобилей с пробегом — 2,4 млн рублей
Средняя стоимость автомобилей с пробегом в первом полугодии 2026-го составила 2,4 млн рублей, сообщили в Авито Авто Селект. Пользователи стали чаще интересоваться иномарками: например, интерес к американским авто вырос на 43%. Больше всего россияне интересовались моделями LADA Vesta, Kia Rio, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia Sportage.
Интерес к европейским авто вырос на 41%
За год больше всего вырос интерес к автомобилям американских марок — на 43%, европейских и японских — на 41%, корейских — на 37%, китайских — на 29% и российских — на 17%.
Самыми популярными марками в Селекте Авито Авто стали:
- Kia — 10,5% от общего числа запросов;
- Toyota — 8,5%;
- LADA — 7,9%;
- Hyundai — 7,7%;
- Volkswagen — 6%.
Среди моделей в лидерах оказались LADA Vesta, Kia Rio, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia Sportage.
Некоторые популярные модели за год стали доступнее:
- Toyota Land Cruiser Prado подешевел на 14,3% — до 4,2 млн рублей;
- Hyundai Santa Fe — на 11,2%, до 2,46 млн рублей;
- Toyota Land Cruiser — на 10,9%, до 6,25 млн рублей.
Спрос на автомобили Nissan с пробегом вырос на 30%
На вторичном рынке Авито Авто Селект за год вырос интерес к:
- Nissan — количество запросов увеличилось на 29,2%;
- Renault — на 24,7%;
- Skoda — на 23,8%;
- Mercedes-Benz — на 22,4%;
- Mitsubishi — на 18,7%.
Среди отдельных моделей наибольший рост интереса за год показали:
- Toyota Land Cruiser Prado — число запросов выросло примерно на 50%;
- Nissan X-Trail и Renault Duster — на 43%;
- Toyota Land Cruiser — на 33,4%;
- Hyundai Santa Fe — на 32,3%.
Средняя стоимость автомобилей с пробегом в сервисе Селект на Авито Авто составила 2,4 млн рублей.
В регионах России вырос спрос на авто с пробегом
За год больше всего интерес к автомобилям с пробегом через Селект вырос в следующих регионах:
- Калужская область — на 93,5%, средняя стоимость автомобиля — 1,69 млн рублей;
- Тюменская область — на 71,7%, средняя цена машины — 2,18 млн рублей;
- Саратовская область — на 62%, средняя цена авто — 1,53 млн рублей.
По данным Авито Авто, онлайн-подбор становится востребованным не только для автомобилей с пробегом. В первом полугодии 2026 года спрос на новые машины через Селект вырос на 46,9%, а доля контактов в объявлениях увеличилась почти в два раза.