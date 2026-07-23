HONOR провёл ребрендинг и сменил позиционирование — компания отказалась от образа производителя смартфонов

HONOR объявил о ребрендинге и представил обновлённую айдентику, сообщили Russian Business в пресс-службе компании. Теперь бренд представляет себя не как производителя смартфонов, а как «глобального лидера в области ИИ-экосистем». В компании отметили, что обновление отражает новую стратегию развития и фокус на технологиях, ориентированных на человека.

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Компания обновила визуальный стиль

Главным элементом ребрендинга HONOR стал новый слоган Dare to be («Осмелься быть») — он заменил прежний лозуг Go beyond («Выйди за рамки»).

Логотип компании дополнили графическим символом в виде планеты с системой колец, а фирменный голубой цвет получил более насыщенный оттенок PANTONE 2193C.

В компании отметили, что теперь HONOR «ставит на первое место интересы потребителей и создает для них ориентированные на человека технологии, чтобы помогать каждому раскрыть свой потенциал».

HONOR делает ставку на развитие ИИ-экосистемы

В 2025 году HONOR представил стратегию Alpha Play. Её цель — перейти из статуса производителя смартфонов в глобальную экосистему устройств с ИИ.

Кроме того, с 2026 года компания продвигает философию Augmented Human Intelligence (AHI), согласно которой ИИ должен не заменять человека, а усиливать его способности и креативность.

По данным компании, реализация Alpha Play и идей AHI вместе с запуском новых продуктов помогла увеличить показатели в I квартале 2026 года на 25% Также HONOR стал единственным китайским производителем с положительной динамикой и занял второе место в мире по продажам складных смартфонов.

Компания раскрыла главные ИИ-проекты на 2026 год

В рамках новой стратегии в HONOR также рассказали о проектах, которые должны стать основой для развития собственной экосистемы устройств с искусственным интеллектом. Среди ключевых направлений на 2026 год компания выделила:

подготовка к запуску роботизированных смартфонов HONOR Robot Phone;

анонс операционной системы Agentic OS для работы с ИИ-агентами;

развитие технологии вычислительной фотографии AiMAGE;

партнёрство с производителем кинооборудования ARRI.

В HONOR считают, что проекты должны стать основой для дальнейшего развития экосистемы ИИ-устройств.