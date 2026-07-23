Apple обновит всю линейку Mac за два года — первые компьютеры с чипом M6 выйдут уже осенью

Apple обновит всю линейку Mac за два года — первые компьютеры с чипом M6 выйдут уже осеньюКомпания работает над новыми MacBook Neo, iMac, Mac mini и другими устройствами
Apple планирует обновить всю линейку компьютеров Mac в течение двух лет, сообщает Bloomberg. Первые новинки представят уже осенью 2026 года: среди них — базовый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M6 и iMac. Позднее компания обновит Mac mini, Mac Studio, MacBook Air, MacBook Neo, а также представит MacBook Pro в новом дизайне.
Первые новинки выйдут уже осенью
По данным Bloomberg, в первую очередь Apple представит обновлённый моноблок iMac и базовый 14-дюймовый MacBook Pro.
Разработка компьютеров уже завершена — их анонс может состояться осенью 2026 года.
MacBook Pro получит крупнейшее обновление за последние годы
В конце 2026 года или начале 2027-го Apple также может представить MacBook Pro в новом дизайне. Линейка будет оборудована сенсорными OLED-экранами и чипами M5 Pro и M5 Max.
Кроме того, в первой половине 2027-го Apple обновит железо у MacBook Air и MacBook Neo. Последний, как ожидается, выйдет в новых цветах, с чипом A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти.
Апдейт затронет в том числе настольные Mac
Помимо ноутбуков, Apple готовит новые версии Mac mini и Mac Studio:
- Mac mini выйдет с чипами M5 Pro и M6;
- Mac Studio будет поставляться с M5 Max и M5 Ultra.
Сроки релиза этих компьютеров зависят от поставок памяти — её нехватка из-за бума ИИ уже привела к росту цен на некоторые устройства Apple.
Как ранее сообщали в Bloomberg, Apple отказалась от выпуска профессионального компьютера Mac Pro — его место в линейке займёт более компактный и доступный Mac Studio.
Отдельно компания разрабатывает MacBook Air и iMac с OLED-дисплеями, но их релиз, по данным Bloomberg, состоится не раньше 2028 года.
Контекст
В сентябре Apple проведёт презентацию техники, на которой, согласно утечкам, представит iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а также раскладушку iPhone Ultra. Анонс базового iPhone 18, бюджетного 18e и ультратонкого iPhone Air 2 состоится весной 2027-го.
Также в 2026–2027 годах Apple обновит всю линейку iPad. Кроме того, корпорация готовит масштабный редизайн базовой линейки Apple Watch — апдейт могут представить в следующем году.