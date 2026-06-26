Apple подняла цены на Mac и iPad на 15–25% из-за дефицита чипов памяти — они нужны для работы ИИ по всему миру

Apple повысила мировые цены на компьютеры Mac, планшеты iPad, колонки HomePod, приставку Apple TV и гарнитуру Vision Pro, сообщает Bloomberg. Компания объяснила подорожание беспрецедентным ростом стоимости чипов оперативной и постоянной памяти на фоне строительства дата-центров для искусственного интеллекта. После публикации новости акции Apple снизились на 6,2%.

Тим Кук предупредил о росте цен на устройства Apple — стоимость iPhone может вырасти в 4 раза Главная причина — подорожание чипов памяти на фоне бума ИИ Читайте также

Цены на Mac выросли на четверть

Наиболее заметно подорожали компьютеры Mac — в зависимости от модели цены выросли на 15–25%:

13-дюймовый MacBook Air — с $1099 до $1299 (100 тыс. руб.),

15-дюймовый MacBook Air — с $1299 до $1499 (116 тыс. руб.),

14-дюймовый MacBook Pro — с $1699 до $1999 (155 тыс. руб.),

16-дюймовый MacBook Pro — с $2499 до $2999 (232 тыс. руб.),

MacBook Neo — с $599 до $699 (54 тыс. руб.),

iMac — с $1299 до $1499 (116 тыс. руб.),

Mac Studio — с $1999 до $2499 (194 тыс. руб.),

топовая конфигурация Mac mini — с $1399 до $1599 (124 тыс. руб.).

iPad, HomePod и Apple TV также подорожали

Apple повысила цены на iPad и другие устройства:

Планшеты:

11-дюймовый iPad Pro — с $999 до $1199 (93 тыс. руб.),

13-дюймовый iPad Pro — с $1299 до $1499 (116 тыс. руб.),

11-дюймовый iPad Air — с $599 до $749 (58 тыс. руб.),

13-дюймовый iPad Air — с $799 до $949 (73 тыс. руб.),

базовый iPad — с $349 до $449 (34 тыс. руб.),

iPad mini — с $499 до $599 (46 тыс. руб.).

Другие устройства:

HomePod — с $299 до $349 (27 тыс. руб.),

HomePod mini — с $99 до $129 (10 тыс. руб.),

Apple TV — с $129 до $199 (15 тыс. руб.),

Vision Pro — с $3499 до $3699 (287 тыс. руб.).

Цены на iPhone, Apple Watch и AirPods не изменились — но могут

При этом цены на iPhone, Apple Watch и AirPods компания пока не меняла.

Однако, по данным Bloomberg, следующим этапом повышения цен могут стать флагманские смартфоны Apple. Аналитики издания считают, что компания скорее повысит стоимость моделей Pro, поскольку их покупатели менее чувствительны к цене.

Осенью Apple планирует представить складной iPhone стоимостью более $2000, а также новые iPhone 18 Pro и Pro Max.

Apple объяснила повышение цен резким ростом стоимости памяти

По словам представителей компании, которые приводит Bloomberg, до настоящего момента она сдерживала рост цен за свой счёт, однако дальше делать это не может.

Ранее генеральный директор Apple Тим Кук предупреждал инвесторов, что дефицит памяти будет усиливаться, и не обещал быстрого решения проблемы.