Тим Кук предупредил о росте цен на устройства Apple — стоимость iPhone может вырасти в 4 раза

Apple готовится поднять цены на часть своей продукции из-за стремительного роста стоимости чипов памяти, заявил генеральный директор компании Тим Кук в интервью The Wall Street Journal. За последний год цены на память выросли более чем в шесть раз на фоне бума искусственного интеллекта. В Apple признали, что больше не могут полностью брать эти расходы на себя.

Тим Кук назвал повышение цен неизбежным

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил в интервью The Wall Street Journal, что компания больше не может полностью компенсировать стремительный рост стоимости чипов памяти.

По его словам, ситуация стала неустойчивой, а повышение цен на часть продукции — неизбежным. Покупателям, вероятно, придётся столкнуться с ростом цен на устройства Apple.

Бум ИИ изменил рынок чипов памяти

Как отмечает The Wall Street Journal, резкий рост спроса на память связан с быстрым расширением инфраструктуры искусственного интеллекта и дата-центров. Компоненты памяти используются как в ИИ-системах, так и в потребительской электронике — смартфонах, ноутбуках и планшетах.

По оценке издания, за последний год цены на чипы памяти выросли более чем в шесть раз, поскольку производители не успевают удовлетворять спрос.

WSJ также сообщает, что Apple теперь напрямую конкурирует за поставки памяти с крупными компаниями в сфере искусственного интеллекта и операторами дата-центров. В результате у производителя стало меньше возможностей добиваться от поставщиков более низких цен.

Производители смартфонов, ПК и серверов столкнулись с ростом затрат на память

По расчётам WSJ, если бы производители полностью перекладывали рост затрат на память в стоимость продукции, средние отпускные цены пришлось бы повысить примерно на:

34% для смартфонов;

67% для персональных компьютеров;

83% для серверов;

14% для устройств хранения данных.

Издание подчёркивает, что эти показатели отражают масштаб давления издержек на производителей, а не прогнозы будущих розничных цен.

Стоимость памяти для iPhone может вырасти почти в четыре раза

Apple пока не раскрывает, какие именно продукты могут подорожать и насколько сильным окажется рост цен. Однако потенциальные изменения могут затронуть флагманские устройства компании, включая iPhone, компьютеры Mac и iPad.

По оценке исследовательской компании TechInsights, которую приводит The Wall Street Journal, стоимость компонентов памяти и хранения данных в iPhone 18 Pro может составить около 196$ (около 14 тыс. рублей) против примерно 52$ (около 4 тыс. рублей) в iPhone 17 Pro.

Следующий крупный запуск продуктов Apple ожидается в сентябре. Как ожидается, компания представит линейку iPhone 18.

Тим Кук покинет пост CEO после 15 лет во главе Apple

1 сентября 2026 года Тим Кук покинет пост генерального директора Apple и станет исполнительным председателем совета директоров. Его место займёт старший вице-президент по аппаратному инжинирингу Джон Тернус, который работает в компании с 2001 года и отвечает за разработку ключевых продуктов, включая iPhone, Mac и iPad.

Тим Кук возглавляет Apple с 2011 года. За это время выручка компании выросла почти в четыре раза и превысила 416 млрд $ по итогам 2025 финансового года, а рыночная капитализация компании превысила 4 трлн $. Назначение Джона Тернуса станет первой сменой генерального директора Apple за последние 15 лет.