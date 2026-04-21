Тим Кук покидает пост CEO Apple — его преемником станет главный инженер компании Джон Тернус

Apple объявила о смене генерального директора: Тим Кук станет исполнительным председателем совета директоров, а его место займёт главный инженер Джон Тернус. Это первая смена CEO в компании с 2011 года. Изменения вступят в силу уже 1 сентября, следует из официального пресс-релиза.

Компания уже давно думала о новом CEO

Решение о назначении Тернуса совет директоров принял в рамках долгосрочного плана преемственности. О возможной смене руководства в Apple начали говорить ещё в 2025 году. По данным Bloomberg, внутри компании обсуждался сценарий, при котором Тим Кук перейдёт в совет директоров, а пост CEO займёт один из топ-менеджеров.

После ухода операционного директора Джеффа Уильямса летом 2025 года в компании не осталось очевидного преемника Тима Кука. Тогда главным кандидатом на место CEO стал Джон Тернус — старший вице-президент по аппаратному инжинирингу, курирующий ключевые продуктовые линейки.

Читайте также: Тим Кук может покинуть пост CEO Apple — в качестве преемника рассматривают главного инженера Джона Тёрнуса

Сегодня Джон Тернус — главный инженер по аппаратному обеспечению

Тернус работает в Apple с 2001 года и входит в состав руководства с 2021 года. В последние годы его роль внутри компании усиливалась: он участвовал в презентациях новых устройств и стал одним из публичных лиц Apple.

В должности старшего вице-президента он отвечает за разработку аппаратного обеспечения и курирует ключевые продукты, включая iPhone, Mac и iPad. Также он руководил переходом компании на собственные чипы Apple Silicon

«Джон Тернус — инженер по мышлению, новатор по духу и лидер, способный вести компанию честно и с достоинством», — отметил Тим Кук, добавив, что считает его «безусловно правильным человеком, чтобы вести Apple в будущее».

Тим Кук перейдёт в совет директоров после 16 лет во главе Apple

1 сентября 2026 года Тим Кук покинет пост генерального директора и займёт должность исполнительного председателя совета директоров. В новой роли он сохранит влияние на стратегию компании и будет участвовать во взаимодействии с регуляторами и ключевыми партнёрами.

Кук возглавляет Apple с 2011 года. За это время выручка компании выросла почти в четыре раза — до более чем $416 млрд по итогам 2025 финансового года, а рыночная капитализация превысила $4 трлн.

Контекст

Смена CEO означает для Apple переход к новой управленческой фазе. Эпоха Кука была связана с масштабированием бизнеса, ростом выручки и превращением компании в одну из самых дорогих в мире.

Назначение Джона Тернуса символизирует начало новой эпохи: компания сместит фокус в сторону продукта и инженерной экспертизы. На фоне замедления темпов появления новых категорий устройств компания делает ставку на усиление технологического направления.