Apple ищет CEO вместо Тима Кука — ставка на Джона Тёрнуса

Apple впервые за 13 лет готовится к смене поколений в руководстве. По данным Bloomberg, в фокусе внимания оказался Джон Тёрнус, вице-президент по аппаратному инжинирингу, — именно его внутри компании называют главным кандидатом на пост Тима Кука. На фоне ухода Джеффа Уильямса и ослабления позиций ИИ-направления, Apple делает ставку не на менеджера, а на инженера.

Тим Кук останется — но только в совете директоров

В ноябре 2025 года Тиму Куку исполняется 65 лет. Формально он может продолжать работу ещё несколько лет, но внутри компании всё чаще обсуждается сценарий преемственности. За более чем десятилетие у руля Apple Кук превратил компанию в отлаженную бизнес-машину с капитализацией почти $4 трлн, но эпоха стабильности не может длиться вечно. По данным Bloomberg, Кук уже понимает: даже если он останется на своём посту ещё на пять лет, необходимо заранее выстроить преемственную структуру.

Один из обсуждаемых сценариев — уход с поста CEO с переходом в совет директоров в статусе председателя. Так уже поступали Джефф Безос в Amazon, Билл Гейтс в Microsoft и Ларри Эллисон в Oracle. Такой шаг позволил бы сохранить влияние в компании, не вмешиваясь в операционную работу. Главная проблема — отсутствие у Кука явного «наследника». После ухода операционного директора Джеффа Уильямса в июле 2025 года компания оказалась без очевидного «№2».

Новый претендент — главный по инженерии Джон Тёрнус

Джон Тёрнус занимает пост старшего вице-президента по аппаратному инжинирингу. До недавнего времени он был одной из «невидимых опор» Apple — человеком, чья работа критически важна, но остаётся за кадром. Он курировал выпуск всех ключевых устройств компании: iPhone, iPad, Mac. Однако с 2023 года его фигура начала системно выноситься в публичное поле.

В этом году именно Тёрнус представлял iPhone 17 Air — первый крупный редизайн смартфона за несколько лет. Он давал интервью, открывал старт продаж в флагманском магазине в Лондоне (традиционно это делал сам Кук) и стал одним из главных медийных лиц последней презентации. Он также активно участвует в закрытых обсуждениях новых продуктовых линеек, в том числе Vision и аксессуаров.

Ставка на Тёрнуса — из-за возраста и экспертизы

Причин, по которым Apple обратила внимание на Тёрнуса, сразу несколько. Первое и очевидное — возраст: сейчас Тёрнусу 50 лет — столько же было Куку, когда он стал CEO. Это идеальный баланс для поста главы компании: уже опытный, но ещё достаточно молодой, чтобы управлять компанией минимум десятилетие.

Второе — фокус на продукт. Эпоха Кука ассоциируется с ростом, масштабированием и логистикой. Но за последние годы стало очевидно, что Apple буксует в создании новых продуктовых категорий. Шлем Vision Pro не выстрелил, умный дом — до сих пор не выпустили, а от проекта с автомобилем и вовсе отказались. Компания нуждается в технологическом импульсе.

Тёрнус — человек продукта. Он может стать точкой обновления философии Apple: тогда от стратегии бесконечного наращивания продаж компания может наконец вернуться к инновациям в сфере технологий.

В ИИ тоже проблемы — нужен новый лидер

Если с аппаратной частью у Apple всё стабильно, то с искусственным интеллектом — явные проблемы. Руководитель направления Джон Джанандреа несколько лет назад пришёл из Google как «новый движок» для Siri и машинного обучения. Но запуск платформы Apple Intelligence оказался вялым, Siri по-прежнему отстаёт от конкурентов, а нейросетевые решения выглядят запоздалыми.

По данным Bloomberg, сегодня Apple ищет нового лидера направления. Рассматриваются внешние кандидаты, в том числе из Meta*, где недавно прошла реорганизация AI-направления. В фокусе внимания — уходящие топ-менеджеры, имеющие опыт в построении крупных моделей. Также обсуждается идея поглощения небольшого ИИ-стартапа с готовым стеком технологий.

Смена кадров — из компании уходят сразу несколько топов

Параллельно Apple готовится к волне отставок. Команда Джонни Сруджи только что завершила стратегически важный этап: запуск первого собственного 5G-модема и Bluetooth-чипа. После этого легендарный глава аппаратных технологий рассматривает возможность ухода.

Если Сруджи уйдёт, на его место прочат двух человек: Зонджиана Чена, руководителя модемного направления, и Сри Сантанама, отвечающего за основные процессоры. Оба — внутренние кандидаты с высоким уровнем доверия.

Также ожидается, что в ближайшие годы завершит работу Лиза Джексон, курирующая экологические, правовые и социальные направления Apple. Её уход может сопровождаться реструктуризацией блока ESG внутри компании.

Контекст

Apple долгое время была синонимом стабильности. Пока другие техногиганты меняли CEO, реструктурировали команды и меняли стратегии, в Купертино сохранялась железная управленческая вертикаль.

Уход Тима Кука в ближайшие годы станет поворотной точкой для компании: кто бы ни занял его место, он станет символом нового цикла для Apple. Если это будет Джон Тёрнус — Apple выберет инженерную преемственность и технологическое усиление. Такой шаг может стать ответом на вызовы ИИ-эры и растущий запрос на продуктовую смелость.

*Meta признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.



Фото: Roy Rochlin / Stringer / Getty Images