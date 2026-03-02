Apple представила новый iPad Air на чипе M4: на 30% производительнее предыдущей версии, но с прежней ценой — $599

Apple анонсировала новый iPad Air на чипе M4 с увеличенным объёмом памяти до 12 ГБ. Устройство до 30% быстрее предыдущей версии с чипом M3, а 16-ядерный блок внутри чипа Neural Engine в три раза производительнее предыдущего поколения. При этом стартовая цена осталась прежней — от $599 (около 46 тыс. ₽) за 11-дюймовую модель и от $799 (около 61 тыс. ₽) за 13-дюймовую.

iPad Air получил более мощный процессор и графику

iPad Air оснащён 8-ядерным CPU и 9-ядерным GPU. По данным компании, прирост производительности составляет до 30% по сравнению с версией на чипе M3 и до 2,3 раза — по сравнению с M1.

Графический процессор в новом iPad Air стал мощнее и быстрее обрабатывает сложную графику и трёхмерные сцены. По данным Apple, скорость работы с 3D-графикой выросла более чем в четыре раза по сравнению с iPad Air на чипе M1.

Объём памяти увеличился вдвое — до 12 ГБ

Apple сообщила, что объём объединённой памяти вырос на 50% по сравнению с предыдущим поколением — с 8 до 12 ГБ. Пропускная способность памяти увеличена до 120 ГБ/с.

Отдельный модуль для задач искусственного интеллекта (16-ядерный Neural Engine) стал быстрее и помогает распознавать объекты и текст на фото, использовать ИИ-функции в приложениях и автоматически удалять фон в видео в программе Final Cut Pro.

Энергоэффективность iPad Air выросла на 30%

iPad Air получил новый модуль связи N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 — интернет и беспроводные подключения стали быстрее и стабильнее. Улучшилась работа точки доступа и передача файлов через AirDrop.

Версии с мобильным интернетом оснащены новым модемом C1X. Скорость передачи данных выросла до 50%, а энергопотребление снизилось до 30% по сравнению с прошлым поколением. iPad поддерживает 5G и eSIM.

iPad Air работает на системе iPadOS 26 с новым дизайном

Планшет работает на iPadOS 26 с обновлённым дизайном, более удобной системой окон и улучшенным приложением «Файлы».

В новом iPad Air появилось приложение Preview для работы с PDF и изображениями. Также среди новых функций — запись аудио прямо на устройстве и возможность выполнять задачи в фоновом режиме.

Apple отдельно подчёркивает, что iPad Air на 30% состоит из переработанных материалов, включая 100% переработанный алюминий корпуса и 100% переработанный кобальт в батарее. Упаковка полностью выполнена из волокнистых материалов и пригодна для переработки.

Продажи iPad Air стартуют 11 марта 2026 года

Предзаказы открываются 4 марта на apple.com и в приложении Apple Store в 35 странах. Продажи начнутся 11 марта.

11-дюймовая модель стоит от $599 (около 46 тыс. ₽) с поддержкой Wi-Fi и от $749 (около 57 тыс. ₽) с поддержкой Wi-Fi и мобильной связи.

13-дюймовая — от $799 (около 61 тыс. ₽) с поддержкой Wi-Fi и от $949 (около 73 тыс. ₽) с поддержкой Wi-Fi и мобильной связи.

Цена клавиатуры Apple для iPad Magic Keyboard начинается от $269 (около 20 тыс. ₽) для 11-дюймовой версии и от $319 (около 24 тыс. ₽) для 13-дюймовой.

Стилус для iPad Apple Pencil Pro — $129 (около 9 тыс. ₽), Apple Pencil (USB-C) — $79 (около 6 тыс. ₽).