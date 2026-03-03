Apple представила свой самый мощный MacBook Pro: процессоры M5 Pro и M5 Max стали производительнее в 4 раза

Apple представила обновлённые MacBook Pro с экранами 14 и 16 дюймов, оснащённые чипами M5 Pro и M5 Max. В компании подчёркивают, что новые модели демонстрируют прирост мощности в четыре раза. Оформить предзаказ можно будет с 4 марта 2026 года, а в розничную продажу устройства поступят 11 марта.

Новые процессоры на 30% мощнее

Новые процессоры M5 Pro и M5 Max спроектированы с нуля специально, чтобы поддерживать работу ИИ. Конструкция объединяет два кристалла в единую систему на чипе, что увеличивает мощность до 30%.

По данным компании, с помощью M5 Pro и M5 Max:

до 4 раз быстрее обрабатываются запросы для LLM-моделей по сравнению с предыдущими поколениями;

до 8 раз быстрее создаются ИИ-изображения;

до 50% выше производительность графики.

Разброс цен — от $1099 до $3599

Новый MacBook Pro имеет до 2 раз более высокую производительность SSD по сравнению с предыдущими устройствами — работа с данными идет со скоростью 14,5 ГБ/с. M5 Pro имеет 1 Тб памяти, М5 Max — 2. Ноутбук позволяет работать без подзарядки до 24 часов. Быстрая зарядка позволяет восполнить до 50% за 30 минут при использовании адаптера USB-C 96 Вт или выше.

Минимальная цена MacBook Air с чипом M5 составляет 1099 долларов (около 85 тысяч рублей). Версия MacBook Pro на M5 Pro обойдётся от 2199 долларов (примерно 171 тысяча рублей), а конфигурация с M5 Max — от 3599 долларов (порядка 280 тысяч рублей).

MacBook Pro на 45% изготовлен из переработанных материалов

MacBook Pro изготовлен на 45% из переработанных материалов, включая 100% переработанный алюминий корпуса и 100% переработанный кобальт в батарее. При производстве используется 50% возобновляемой электроэнергии. Упаковка полностью состоит из волокнистых материалов и пригодна для переработки.

Apple делает ставку на локальный ИИ, высокую пропускную способность памяти и ускоренное хранилище как ключевые драйверы профессионального сегмента. Новый MacBook Pro позиционируется как инструмент для разработчиков, исследователей и креативных специалистов, которым требуется максимальная производительность без компромиссов по автономности и мобильности.

Контекст

До этого компания показала новую версию iPad Air с процессором M4 и 12 ГБ оперативной памяти. В Apple утверждают, что устройство стало на 30% быстрее модификации с M3, а 16-ядерный Neural Engine демонстрирует трёхкратное преимущество по вычислительной мощности относительно прошлого поколения. Стоимость при этом не изменилась: 11-дюймовый планшет стартует с $599 (около 46 тыс. ₽), версия с дисплеем 13 дюймов — с $799 (примерно 61 тыс. ₽).

Apple также презентовала iPhone 17e — наиболее доступную версию в серии iPhone 17 с ценником от $599. Модель оснащена процессором A19, камерой на 48 Мп и стартовым объёмом памяти 256 ГБ. Предзаказ начнётся 4 марта 2026 года, продажи — 11 марта.