Apple представила бюджетный iPhone 17e: стоимость базовой модели на 256 ГБ — от $599
Цена нового iPhone 17e в России будет начинаться от 58 500 ₽
Apple анонсировала iPhone 17e — самую доступную модель в линейке iPhone 17 стоимостью от $599. Смартфон получил чип A19, 48-мегапиксельную камеру и минимальный объём памяти 256 ГБ. Предзаказ откроется уже 4 марта 2026 года, а продажи — 11 марта. По информации CDEK.Shopping, в России iPhone 17e будет стоить от 58 500 ₽.
Вдвое больше памяти — при той же цене
Базовая версия iPhone 17e получила 256 ГБ встроенной памяти — это вдвое больше, чем в базовой версии предыдущего поколения. Стоимость устройства начинается от $599. По информации CDEK.Shopping, цена iPhone 17e в России — от 58 500 ₽. В «М.Видео» и «Эльдорадо» сообщили, что стоимость версии на 256 Гб составит 64 999 рублей, а на 512 Гб — 84 999 рублей.
По данным Apple, увеличение объёма памяти позволит пользователям хранить больше фото в высоком разрешении, видео в 4K и мобильных приложений без перехода на более дорогие модели.
Передняя панель оснащена Ceramic Shield 2 — устойчивость к царапинам, по данным компании, выросла в три раза по сравнению с предыдущим поколением. 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR поддерживает HDR-контент и яркость до 1200 нит.
В бюджетной модели — новый процессор и собственный модем
Смартфон работает на чипе A19, созданном по 3-нанометровому техпроцессу. Шестиядерный CPU, по заявлению Apple, до двух раз быстрее, чем в iPhone 11, а графический модуль поддерживает трассировку лучей для мобильных игр.
iPhone 17e также получил модем C1X — он до двух раз быстрее C1 в iPhone 16e и потребляет на 30% меньше энергии, чем модем в iPhone 16 Pro. В компании утверждают, что это влияет на автономность и обеспечивает работу устройства в течение всего дня.
В комплекте — камера на 48 МП с 2× зумом
Основная камера смартфона — 48-мегапиксельная Fusion с поддержкой 2× оптического зума. Смартфон может снимать фото в 24 МП по умолчанию или в полном разрешении 48 МП.
Поддерживается съёмка видео в 4K Dolby Vision до 60 кадров в секунду, а также портретный режим с автоматическим определением глубины и возможностью менять фокус после съёмки.
Зарядка до 50% — за 30 минут
iPhone 17e также поддерживает MagSafe и беспроводную зарядку Qi2 мощностью до 15 Вт. Это вдвое больше, чем у iPhone 16e, где использовалась зарядка Qi на 7,5 Вт.
Проводная зарядка через USB-C позволяет зарядить аккумулятор до 50% примерно за 30 минут. Автономность, по данным Apple, обеспечивается оптимизацией iOS 26 и энергоэффективностью нового модема.
Новость обновлена 2 марта в 18.50 в связи с новой информацией о цене iPhone 17e в России
