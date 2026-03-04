Apple выходит в массовый сегмент: компания представила самый бюджетный ноутбук — MacBook Neo стоит всего $599

Apple представила новый ноутбук MacBook Neo со стартовой ценой $599 — это самый доступный MacBook в линейке компании. Устройство получило 13-дюймовый экран Liquid Retina, новый процессор A18 Pro и может работать до 16 часов без подзарядки. По данным компании, ноутбук быстро справляется с самыми важными повседневными задачами — просмотром сайтов, работой с документами и редактированием фотографий.

Самый доступный ноутбук Apple

MacBook Neo стал самым дешёвым ноутбуком Apple. Как сообщили в CDEK.Shopping, стоимость устройства в России будет начинаться от 58 154 руб.

Предзаказы на устройство открылись 4 марта 2026 года на сайте Apple и в приложении Apple Store в 30 странах. Продажи начнутся 11 марта.

MacBook Neo работает на новом процессоре A18 Pro. По данным Apple, он помогает быстрее выполнять обычные задачи:

открывать сайты и работать в интернете;

смотреть видео;

работать с документами и приложениями.

Компания также отмечает, что ноутбук быстрее справляется с задачами, связанными с искусственным интеллектом — например, с обработкой фотографий. Ноутбук работает без вентиляторов, поэтому не шумит во время работы.

Экран показывает яркое изображение и миллиарды цветов

MacBook Neo получил 13-дюймовый экран Liquid Retina. Его характеристики:

высокое разрешение 2408 × 1506;

яркость до 500 нит

; поддержка 1 миллиарда цветов.

По данным Apple, такой экран делает текст более чётким, а фотографии и видео — более яркими. Антибликовое покрытие помогает комфортно работать даже при ярком освещении.

Ноутбук работает до 16 часов без подзарядки

MacBook Neo может работать до 16 часов без подзарядки. Ноутбук оснащён: камерой FaceTime HD для видеозвонков, двумя микрофонами для записи голоса, двумя динамиками с объёмным звуком.

Корпус ноутбука выполнен из алюминия и имеет округлые края. Вес MacBook Neo — 2,7 фунта, то есть около 1,22 кг.

Ноутбук выпускается в четырёх цветах:

blush (нежно-розовый);

indigo (индиго, тёмно-синий);

silver (серебристый);

citrus (цитрусовый, жёлто-оранжевый).

Также MacBook Neo оснащён двумя портами USB-C и разъёмом для наушников.

Контекст

Ранее Apple представила ещё несколько новых устройств. Компания анонсировала бюджетный смартфон iPhone 17e — самую доступную модель в линейке iPhone 17 со стартовой ценой $599.

Также Apple показала новый iPad Air на чипе M4 и обновлённые — самые мощные в линейке — MacBook Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max. По данным компании, новые ноутбуки обеспечивают до четырёхкратного роста производительности. Предзаказы на устройства открываются 4 марта, а продажи начнутся 11 марта.