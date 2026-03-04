Apple выходит в массовый сегмент: компания представила самый бюджетный ноутбук — MacBook Neo стоит всего $599
Также стали известны первые цены на MacBook Neo в России
Apple представила новый ноутбук MacBook Neo со стартовой ценой $599 — это самый доступный MacBook в линейке компании. Устройство получило 13-дюймовый экран Liquid Retina, новый процессор A18 Pro и может работать до 16 часов без подзарядки. По данным компании, ноутбук быстро справляется с самыми важными повседневными задачами — просмотром сайтов, работой с документами и редактированием фотографий.
Самый доступный ноутбук Apple
MacBook Neo стал самым дешёвым ноутбуком Apple. Как сообщили в CDEK.Shopping, стоимость устройства в России будет начинаться от 58 154 руб.
Предзаказы на устройство открылись 4 марта 2026 года на сайте Apple и в приложении Apple Store в 30 странах. Продажи начнутся 11 марта.
MacBook Neo работает на новом процессоре A18 Pro. По данным Apple, он помогает быстрее выполнять обычные задачи:
-
открывать сайты и работать в интернете;
смотреть видео;
- редактировать фотографии;
- работать с документами и приложениями.
Компания также отмечает, что ноутбук быстрее справляется с задачами, связанными с искусственным интеллектом — например, с обработкой фотографий. Ноутбук работает без вентиляторов, поэтому не шумит во время работы.
Экран показывает яркое изображение и миллиарды цветов
MacBook Neo получил 13-дюймовый экран Liquid Retina. Его характеристики:
- высокое разрешение 2408 × 1506;
- яркость до 500 ;
- поддержка 1 миллиарда цветов.
По данным Apple, такой экран делает текст более чётким, а фотографии и видео — более яркими. Антибликовое покрытие помогает комфортно работать даже при ярком освещении.
Ноутбук работает до 16 часов без подзарядки
MacBook Neo может работать до 16 часов без подзарядки. Ноутбук оснащён: камерой FaceTime HD для видеозвонков, двумя микрофонами для записи голоса, двумя динамиками с объёмным звуком.
Корпус ноутбука выполнен из алюминия и имеет округлые края. Вес MacBook Neo — 2,7 фунта, то есть около 1,22 кг.
Ноутбук выпускается в четырёх цветах:
- blush (нежно-розовый);
- indigo (индиго, тёмно-синий);
- silver (серебристый);
- citrus (цитрусовый, жёлто-оранжевый).
Также MacBook Neo оснащён двумя портами USB-C и разъёмом для наушников.
Контекст
Ранее Apple представила ещё несколько новых устройств. Компания анонсировала бюджетный смартфон iPhone 17e — самую доступную модель в линейке iPhone 17 со стартовой ценой $599.
Также Apple показала новый iPad Air на чипе M4 и обновлённые — самые мощные в линейке — MacBook Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max. По данным компании, новые ноутбуки обеспечивают до четырёхкратного роста производительности. Предзаказы на устройства открываются 4 марта, а продажи начнутся 11 марта.
- Продажи автомобилей такси в лизинг в 2026 году упали на 40%: спрос снижается из-за новых требований к локализации Аналитики ожидают стабилизации рынка к маю 2026 года 04 марта 2026, 18:30
- Россияне стали чаще обращаться к юристам: спрос на оценку имущества и регистрацию товарных знаков вырос в 5-6 раз Юристы связывают это с перераспределением активов и изменениями в законодательстве 04 марта 2026, 15:45
- Онлайн-рынок продуктов достиг 1,6 трлн ₽, но темпы роста в 2025-м замедлились: причина — высокие цены на продукты Лидером рынка осталась X5 Digital — на второе место вышел Самокат 04 марта 2026, 11:28
- Партнёрский материал Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами