Аpple готовит масштабный редизайн базовых Apple Watch — это первое значимое обновление модели с 2015 года

Компания Apple готовит масштабный редизайн базовой линейки Apple Watch — впервые с момента выхода оригинальной модели в 2015 году, сообщает Macworld. Основное внимание разработчики уделят изменению системы крепления ремешков — это, в свою очередь, позволит увеличить внутренний объём корпуса и поставить в часы более ёмкую батарею. Релиз Apple Watch с обновлённым дизайном может состояться в 2027 году.

Новая система крепления ремешков увеличит время работы часов

Главной целью инженерных изменений станет оптимизация внутреннего пространства Apple Watch. Освободившееся место позволит использовать аккумулятор большей емкости, что существенно продлит время работы устройства. Сейчас Apple Watch Series 11 держат заряд до 24 часов — в обычном режиме использования.

При этом из-за обновлённой конструкции аксессуары от предыдущих поколений Apple Watch не будут совместимы с новыми часами, хотя на протяжении всей десятилетней истории устройства ремешки оставались универсальными.

О других возможных визуальных новшествах информации пока нет.

Фанаты ждут редизайна Apple Watch уже давно

Слухи о редизайне Apple Watch всплывают на фоне многолетних прогнозов о визуальном обновлении гаджета. Эксперты и пользователи Apple Watch считают, что часы давно нуждаются в новом оформлении, так как дизайн устройств практически не менялся с момента запуска серии в 2015 году.

Ожидается, что ближайший релиз — модели Apple Watch Series 12 — состоится осенью 2026 года, однако пока дизайн часов останется прежним.

Контекст

Ранее аналитик Bloomberg Марк Гурман сообщил о планах Apple выпустить премиальный MacBook Ultra. Релиз устройства якобы ожидается уже в конце 2026 – начале 2027 года. По данным Гурмана, ноутбук получит Dynamic Island, сенсорный OLED-дисплей и тонкий корпус.

В конце июня Apple подняла цены на ноутбуки, планшеты, колонки и некоторые другие гаджеты. Причина — удорожание оперативной памяти на фоне бума нейросетей.