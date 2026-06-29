Apple готовится выпустить MacBook с сенсорным экраном — релиз может состояться уже осенью 2026 года

Новый MacBook Ultra с сенсорным экраном может выйти уже в конце 2026 – начале 2027 года, сообщает аналитик Bloomberg Марк Гурман. Устройство получит процессоры M5 Pro и Max и OLED-дисплей. Позиционировать новинку будут как флагман, который возглавит линейку MacBook.

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По данным Гурмана, MacBook Ultra получит экран с диагональю 14 и 16 дюймов. Также ожидается, что ноутбук получит сенсорный OLED-экран, Dynamic Island и тонкий корпус.

Первые модели нового флагмана выйдут на текущих чипах M5 Pro и M5 Max. При этом Apple уже тестирует следующее обновление ноутбука на продвинутых чипах M7.

Выйдет и новый MacBook Pro — дизайн останется прежним

Вместе с MacBook Ultra компания Apple может представить и обновленный базовый MacBook Pro на чипе M6. Он заменит текущую модель на процессоре M5, которая вышла в октябре 2025 года.

Новинка получит пропускную способность памяти до 200 ГБ/с и 12-ю графическими ядрами, однако дизайн у ноутбука останется прежним.

Контекст

В июне 2026 года на конференции WWDC Apple представила новые операционные системы с глубокой интеграцией обновленной нейросети Siri AI.

Вскоре после этого компания подняла цены на Mac, iPad и другие гаджеты на 15–25%. Главная причина — дефицит и резкое удорожание оперативной памяти на мировом рынке из-за массового строительства ИИ-дата-центров. При этом стоимость iPhone, наушников и часов пока осталась прежней.