Apple показала «поумневшую» Siri и iOS 27 — теперь Apple Intelligence работает на Gemini от Google

8 июня на конференции разработчиков WWDC 2026 Apple представила iOS 27 — новую версию операционной системы для iPhone. Также компания обновила систему Apple Intelligence, показала новую Siri с расширенными ИИ-возможностями и добавила целый ряд функций для работы с текстом и фотографиями.

iPhone 11 получил ещё один год жизни

Как сообщили в Apple, iOS 27 будет доступна владельцам всех iPhone, начиная с iPhone 11. Таким образом, смартфон, представленный ещё в 2019 году, получит очередное крупное обновление операционной системы.

Одновременно разработчики провели оптимизацию ПО. По данным Apple, скорость запуска приложений и анимаций выросла до 30%. Кроме того, компания переработала систему управления памятью, оптимизировала фоновые процессы и обновила ряд низкоуровневых компонентов операционной системы.

Теперь Apple Intelligence строится вокруг Gemini от Google

Одним из главных анонсов WWDC 2026 стала новая версия Apple Intelligence. Компания полностью переработала архитектуру ИИ-платформы и интегрировала в неё модели Gemini от Google. Ранее сообщалось, что компания будет выплачивать Google $1 млрд в год за использование ИИ-модели в своих системах.

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Как заявили представители Apple, обновлённая система сможет учитывать предыдущие запросы пользователя, запоминать важную информацию и лучше понимать контекст.

Apple Intelligence будет работать на iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Vision Pro.

Siri получила доступ к контексту пользователя

Вместе с Apple Intelligence компания представила «поумневшую» Siri. Ассистент научился анализировать содержимое экрана, работать с данными внутри приложений и учитывать действия пользователя при выполнении запросов.

Siri сможет искать фотографии, документы, сообщения и другую информацию на устройстве, создавать письма по голосовой команде и выполнять действия в приложениях.

Кроме того, пользователи смогут выбирать голос ассистента, а сам интерфейс Siri станет более современным и интерактивным.

В приложении «Пароли» появилась автоматическая замена скомпрометированных данных

Apple добавила в приложение «Пароли» новую функцию для повышения безопасности аккаунтов. Если система обнаружит скомпрометированный пароль, пользователь сможет заменить его автоматически с помощью специальной кнопки.

Обновление затрагивает не только сохранённую запись в приложении, но и сам пароль в поддерживаемом сервисе. Функция позволяет быстрее устранить потенциальные риски без необходимости вручную менять данные на каждом сайте.

Apple обновила камеру и добавила новые ИИ-инструменты

Apple также представила обновлённый интерфейс камеры и новые возможности для работы с фотографиями. С помощью искусственного интеллекта пользователи смогут расширять границы кадра, менять цветовую гамму снимков и редактировать отдельные элементы изображения.

Среди других обновлений системы:

пользователи смогут самостоятельно регулировать степень прозрачности элементов интерфейса в дизайне «Жидкое стекло»;

для AirPods добавили настраиваемый эквалайзер;

в iOS появятся новые функции для отслеживания женского здоровья: система сможет предупреждать о признаках перименопаузы и рекомендовать обратиться к врачу;

родители получат дополнительные инструменты для контроля экранного времени и ограничения доступа к контенту в детских аккаунтах.

На прошлой презентации Apple почти не упоминала ИИ

На традиционной сентябрьской презентации в 2025 году представители Apple почти не говорили о развитии собственных ИИ-технологий и не затрагивали тему обновлённой Siri. Тогда, по сообщениям инсайдеров, даже команды разработчиков разочаровались в собственном ИИ-ассистенте.

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Вместо развития ИИ компания сосредоточила внимание на новых устройствах — на презентации показали ультратонкий iPhone, обновлённые AirPods и расширенную линейку умных часов.