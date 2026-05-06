Теперь в iPhone — не только ChatGPT: Apple может интегрировать в iOS 27 ИИ-модели Gemini и Claude

В iOS 27 появится возможность выбирать ИИ-модель для работы с Apple Intelligence, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Пользователи смогут генерировать и редактировать текст и изображения через нейросети от Google и Anthropic. Обновление для iPhone, iPad и MacBook выйдет осенью 2026 года.

Сторонние ИИ-модели можно будет установить через функцию Extensions

Сейчас Apple Intelligence работает только с ChatGPT, но компания уже тестирует интеграцию Google Gemini и Anthropic Claude в своё программное обеспечение. Так, по данным источников, в iOS 27 появится функция Extensions, которая позволит скачать любые совместимые ИИ-приложения и выбрать основную модель через раздел «Настройки».

Extensions предоставит доступ к сторонним ИИ-сервисам для работы Siri, а также функций Writing Tools, Image Playground. При этом компания планирует сообщить пользователям, что не несёт ответственности за контент, созданный сторонними нейросетями.

Apple также готовит специальный раздел в App Store для продвижения совместимых ИИ-сервисов.

Siri получит разные голоса для разных ИИ-моделей

Теперь в Siri будут доступны разные голоса, в частности, голоса ИИ-моделей. Пользователи смогут выбрать один голос для ответов от системы Apple и другой — для ответов от внешних моделей, например, от Claude.

Bloomberg ранее сообщал, что Apple планирует добавить новый ИИ-режим Siri в приложение камеры. Пользователи смогут задавать вопросы через ИИ об объекте съёмки и искать связанные изображения в Google, чтобы получить дополнительную информацию.

Сделка с Google обойдётся Apple в $1 млрд в год

В ноябре 2025 года Apple договорилась с Google об интеграции Gemini в Siri. Компания будет выплачивать Google $1 млрд в год за использование ИИ-модели в своих системах.

Google Gemini будет выполнять функции summarizer и planner. Первая позволит голосовому помощнику кратко пересказывать информацию из сообщений, новостей и писем, а вторая — расписывать сложные действия, например, планировать встречи.

Контекст

Новую версию Siri обещали представить весной 2026 года — голосовой помощник должен был стать центром экосистемы Apple Intelligence. Однако команда разработчиков разочаровалась в результатах: ассистент по-прежнему не справляется со сложными запросами, допускает много ошибок и часто даёт шаблонные ответы. Специалисты Apple жаловались на «механическое» поведение помощника — Siri не способна удерживать нить разговора.

Неудачаное обновление голосового помощника привело к конфликтам внутри команды Apple. В октябре 2025 года компанию покинул Ке Ян — топ-менеджер, отвечавший за интеллектуальные функции Siri. Он перешёл в Meta*, где занялся развитием Superintelligence Labs.

*Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ.