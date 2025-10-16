Марк Цукерберг снова переманил сотрудника из Apple

Из Apple уходит один из ключевых руководителей, занимавшихся разработкой искусственного интеллекта. Как сообщает Bloomberg, Ке Ян, руководивший разработкой функций ChatGPT-поколения для Siri, покинул Apple и перешёл в Meta* — всего спустя несколько недель после назначения. Его уход стал очередным в серии заметных кадровых потерь Apple в области ИИ.

Ке Ян покинул команду, отвечающую за обновлённую Siri

Команда Answers, Knowledge and Information (AKI) отвечает за развитие Siri и создание новых функций, которые позволят голосовому помощнику искать информацию в интернете и отвечать на вопросы в стиле ChatGPT. Эти разработки входят в масштабное обновление Siri, выпуск которого запланирован на март 2026 года.

Обновлённая Siri сможет выполнять более сложные запросы, учитывать личные данные пользователя и использовать собственные ИИ-модели Apple. Проект реализуется совместно командами искусственного интеллекта AIML и инженеров Siri под руководством старшего вице-президента Apple по программному обеспечению Крейга Федериги.

По данным Bloomberg, проект должен вернуть Siri конкурентоспособность после нескольких лет отставания от других голосовых ассистентов.

Подразделение переходит под контроль нового руководителя

Всего несколько недель назад Ке Ян сменил Робби Уокера на посту руководителя AKI. До этого Ке Ян курировал поисковые технологии Siri и подчинялся старшему вице-президенту Apple по ИИ Джону Джаннандере.

Теперь команда AKI будет подчиняться Бенуа Дюпену, заместителю Джона Джаннандеры, который отвечает за облачную инфраструктуру и машинное обучение в Apple.

Массовый исход кадров из Apple

По данным Bloomberg, уход Ке Яна стал одним из самых значимых для подразделения ИИ Apple в 2025 году. Компания уже столкнулась с серией отставок среди ведущих инженеров и исследователей.

Около дюжины сотрудников команды Apple Foundation Models, включая её основателя и главного учёного Жомина Пана, покинули компанию. Многие из них также перешли в Meta*, которая формирует новую исследовательскую группу под названием Superintelligence Labs.

В августе Meta* наняла ещё одного старшего руководителя Apple — Фрэнка Чу, возглавлявшего проекты, связанные с ИИ-поиском. Также к Meta* присоединился Чон Ван, один из старших учёных Apple в области машинного обучения.

Ротация кадров подчёркивает нестабильность в рядах ИИ-команды Apple на фоне попыток компании догнать OpenAI и Google. Некоторые из оставшихся членов команды Apple ожидают, что в ближайшие месяцы компанию покинет еще больше людей.

Фото: Justin Sullivan / Staff / Getty Images

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ