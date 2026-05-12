«За памятником поверните направо»: в Яндекс Картах появились голосовые ИИ-подсказки по городским ориентирам

Яндекс обновил «Карты» и «Навигатор»: сервисы научились давать пользователю голосовые подсказки по заметным объектам на маршруте. Для работы системы в компании собрали базу данных из более 10 тысяч точек по всей России. Нейросеть самостоятельно выявляет объект, который лучше всего заметен автомобилисту во время манёвра.

Система использует нейросети, чтобы генерировать голосовые подсказки

Голосовые подсказки в «Яндекс Картах» и «Навигаторе» могут ориентировать водителей по магазинам, остановкам, памятникам, заправкам и другим примечательным точкам маршрута. Вместо привычного пользователям указания о повороте водитель может услышать: «У магазина поверните направо» или «Через 200 метров у памятника держитесь левее».

Система использует нейросети для генерации голосовых подсказок, чтобы они звучали более естественно и напоминать человеческую речь.

Искусственный интеллект сам выбирает, где нужна подсказка

Алгоритмы ИИ анализируют маршрут и сами выявляют, в каких местах подсказка с ориентиром действительно будет полезна. После этого система выбирает объект, который лучше всего заметен автомобилисту в момент манёвра, и определяет оптимальное время для голосового уведомления.

Формат навигации позволит водителям быстрее принимать решения на сложных участках дороги и снизит вероятность ошибок на новых маршрутах.

Ориентиры проверили по панорамам улиц

В основе новой системы лежит база данных из более чем 10 тыс. ориентиров по всей стране.

В неё вошли магазины, остановки, АЗС, памятники и другие объекты, хорошо заметные с дороги. Все ориентиры дополнительно проверили на панорамах, чтобы убедиться, что водитель сможет увидеть объект во время движения.

Контекст

В феврале 2026 года в «Яндекс Картах» и «Навигаторе» начала работать система индивидуально подобранных маршрутов для водителей транспорта. Теперь сервисы стали анализировать привычки пользователя: например, как часто автомобилист отклоняется от маршрута, какие поездки предпочитает, как далеко и как часто ездит. После оценки информации, алгоритмы машинного обучения предлагают водителю альтернативные сценарии: например, маршрут для новичков (без сложных развязок) или «Знакомый» — для регулярных поездок между двумя точками.

В компании отметили, что длительность маршрута не всегда остаётся главным фактором при выборе пути. Для начинающих водителей важнее простота траектория движения, а опытные пользователи могут выбирать между маршрутом через центр города или объездом пробок.