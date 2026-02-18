Российский медтех: замедление телемедицины, рост ИИ и рывок устройств

Значимая часть крупных телемедицинских проектов — это сервисы онлайн-психологии. Среди них проекты «Ясно», Alter, SmartMental. Отчасти причина развития телемедицинских сервисов психологической направленности в самом формате: он подходит для онлайна. Для качественной психологической помощи часто достаточно разговора. Если необходим очный приём, анализы и оборудование, терапевт направит к профильному специалисту.

Снижается и общее недоверие к специалистам по ментальному здоровью. Если в 2020 году 47% россиян считали обращение к психологу постыдным, то к 2024 году эта доля сократилась до 22%. За это же время число людей, обратившихся к психологам, выросло до 19,6 млн человек — на 26% больше, чем в 2020 году.

По мнению Аделины Половцевой из MTS StartUp Hub, успех онлайн-сервисов по подбору психологов связан и с невысоким регуляторным барьером. Психологическое консультирование не требует лицензии на медицинскую деятельность. Поэтому законодательные барьеры телемедицины, такие как, например, запрет на диагноз без очного приёма, здесь почти не работают. Психолог изначально не ставит диагноз, а помогает клиенту разобраться в запросе. Это даёт онлайн-сервисам психотерапии свободу масштабироваться без тяжёлой инфраструктуры и лицензий, которые нужны для медицинской телемедицины.​

Категория находится в «красном океане»: конкуренция высокая, а вход в бизнес относительно недорогой, поэтому игроков много. При этом затраты на старт сильно зависят от модели — от простых решений в мессенджерах до полноценных платформ с командой и маркетингом, объясняет CEO Ясно Никита Власов.

Ясно стал лидером на рынке онлайн-сервисов психотерапии в III квартале 2025 года. По предварительным данным, годовая выручка сервиса составила 1,112 млрд руб. Она примерно на 2,5% ниже, чем в 2024 году. Сама компания связывает снижение выручки со сложностями в привлечении новых пользователей. Сказывается общая динамика категории: конкуренция усиливается, поэтому привлечение становится сложнее и дороже.

«Сейчас мы видим разнонаправленную динамику: часть игроков уходит, потому что не выдерживает конкуренции по уровню предложения и сервису, но новые проекты продолжают появляться», — комментирует СЕО Ясно Никита Власов.

Отдельно на рынке онлайн-психотерапии усилились классифайды*Классифайд — онлайн-площадка для размещения объявлений о продаже товаров и услуг. На ней покупатели и продавцы взаимодействуют напрямую. — Авито и Профи.ру: эти площадки изначально известны пользователям в категории услуг. Теперь заметным направлением у них становится и психотерапия. Агрегаторы привлекают пользователей широким выбором специалистов и диапазоном цен, но при этом они не фокусируются именно на психологических услугах. Поэтому, по мнению CEO сервиса онлайн-психологии Alter Рамиля Альшина, они не способны обеспечить клиенту тот уровень качества и безопасности терапии, который даёт профильная платформа.

«Там [в классифайдах] есть базовый механизм проверки специалистов „на входе“, но он во многом формален, един для всех и не учитывает специфику психологических услуг», — говорит Рамиль Альшин, CEO Alter.

Как считает СЕО Ясно Никита Власов, у классифайдов есть преимущества: высокая узнаваемость и большой выбор предложений в разных ценовых сегментах. Поэтому они особенно заметны для пользователей, которые в первую очередь ориентируются на стоимость услуг.

«Мы при этом сознательно не выстраиваем стратегию вокруг ценовой конкуренции. Наша модель требует инвестиций в продукт и в работу с психотерапевтами, поэтому мы делаем ставку не на минимальную цену, а на ценность для клиента — и именно этим мы отличаемся», — поясняет СЕО Ясно Никита Власов.

Фото: генерация

ИИ в здравоохранении: государство масштабирует, клиники осторожничают

В 2023 году Москва впервые в стране включила в тариф ОМС анализ снимков искусственным интеллектом: расшифровку маммограмм, рентгеновских снимков и компьютерной томографии органов грудной клетки. А в 2025 году Минздрав РФ расширил возможности применения ИИ в ОМС и добавил туда ряд новых направлений. Среди них — СППВР*СППВР — система поддержки принятия врачебных решений. Это медицинская информационная система, которая помогает медицинским специалистам принимать клинические решения. для профилактической медицины. Один из поставщиков таких решений — платформа прогнозной аналитики Webiomed. СППВР Webiomed выявляет опасные изменения в медицинских данных, которые могут указывать на надвигающееся ухудшение состояния пациента.

По мнению директора по развитию Webiomed Александра Гусева, расширение возможностей внедрения ИИ в ОМС способствуют более эффективному оказанию медицинской помощи, страхуют врача от пропущенных заболеваний или обращает внимание на пациентов высокого риска. Компания видит, что внедрение ИИ в государственной системе здравоохранения идёт всё быстрее и системнее.

«Сейчас уже практически все субъекты РФ применяют сразу несколько медицинских изделий с технологиями ИИ, идёт доработка продуктов, увеличение реального уровня применения ИИ-решений», — комментирует директор по развитию Webiomed Александр Гусев.

Внедрение ИИ в коммерческой медицине тоже развивается, но, по оценке Александра Гусева, пока что на пионерском уровне. Большая часть рынка коммерческой медицины занимает выжидательную позицию. Лишь активные и крупные медицинские организации и сети отбирают различные продукты и запускают пилоты и первые внедрения. Это обосновано экономической целесообразностью.

«Любые инвестиции в новые технологии должны быть оправданы с точки зрения их окупаемости и влияния на прибыльность бизнеса, а у существующих ИИ-продуктов с этим пока не всё хорошо», — поясняет Александр Гусев из Webiomed.

Тем не менее консалтинговая компания «Яков и партнёры» совместно с группой «МЕДСИ» провели исследование и пришли к выводу, что российский рынок ИИ в медицине к 2030 году может вырасти более чем в шесть раз и достигнуть 78 млрд руб.

Исследователи выделили четыре направления с наибольшим потенциалом внедрения в российских медицинских учреждениях:

Цифровые ассистенты Клиническая сводка Помощник врача Экспертный контроль

По данным Webiomed, в России зарегистрировано 52 медицинских изделия, которые используют ИИ-технологии и имеют регистрационное удостоверение Росздравнадзора. 47 из них — российские разработки. Лидирующие области применения ИИ — анализ медицинских изображений и СППВР для анализа электронных медицинских карт. Постепенно область применения ИИ будет расширяться.

«Наиболее перспективные будущие сценарии применения ИИ — это автономные ИИ-агенты, которые возьмут на себя часть лечебно-диагностических процессов, а также персональные медицинские помощники для пациентов, анализирующие имеющиеся данные о пациенте и дающие персональные рекомендации по сохранению здоровья», — рассказывает Александр Гусев, Webiomed.

По словам медицинского директора клиники ранней реабилитации «Три сестры» Антона Клочкова, решающее значение для использования ИИ-технологий в клинике имеют зрелость управленческой модели и наличие цифровой инфраструктуры.

«Три сестры» применяют ИИ в аналитике клинических данных, поддержке принятия решений, маршрутизации пациентов и прогнозировании рисков осложнений в реабилитации. При этом ИИ не заменяет врача, а остаётся инструментом поддержки сотрудников клиники.

«ИИ помогает врачам быстрее ориентироваться в большом объёме информации и сосредоточиться на самом важном — человеке перед ними», — говорит Антон Клочков, «Три сестры».

Внедрение голосовых роботов на базе ИИ обошлось клинике примерно в 500 тысяч рублей. Покупка, внедрение и доработка медицинской информационной системы — около семи миллионов рублей.

Сеть клиник «Клиника Фомина» использует сторонние и собственные ИИ-разработки. Собственный ИИ сеть применяет для контроля качества ведения медицинской документации, выявления отклонений в лабораторных показателях, формирования консолидированных рекомендаций для пациента, а также для анализа данных УЗИ во время беременности. Сторонние ИИ-модули использует для задач компьютерного зрения. Например, в интерпретации КТ и в оценке новообразований кожи.

По словам медицинского директора сети «Клиника Фомина» Татьяны Румянцевой, компания осознанно пошла в разработку собственной платформы «АСЯ». Сети была нужна не просто «МИС*МИС, Медицинская Информационная Система — это комплексное ПО для автоматизации процессов в клинике. как учёт», а клиническая система, которая помогает врачу. Требовались поддержка принятия решений, подсказки в процессе консультации, чек‑листы, контроль качества заполнения карты и другие инструменты.

«Когда мы оценили стоимость и сроки внедрения подобных блоков в готовые решения, стало очевидно: быстрее и экономически разумнее собрать собственную платформу под наши процессы и стандарты», — объясняет Татьяна Румянцева из Клиники Фомина.

Изначально АСЯ была системой поддержки решений без ИИ, но со временем сеть добавила интеллектуальные блоки и продолжает планово инвестировать в развитие. При этом АСЯ не заменяет врача. Она помогает ему быстрее и увереннее принимать решение в рамках доказательной медицины.

«Мы рассматриваем АСЮ как инструмент поддержки: она снижает когнитивную нагрузку, помогает структурировать данные, не упустить важное, подсказывает возможные клинические гипотезы и маршруты обследования», — рассказывает Татьяна Румянцева, Клиника Фомина.

Ежемесячные инвестиции в ИТ‑инфраструктуру клиники составляют порядка 10–20 млн рублей, а суммарные вложения в ИТ за годы развития измеряются сотнями миллионов рублей. Причём самые сложные этапы — это не разработка, а внедрение в реальную клиническую среду. По словам Румянцевой, любая цифровая система в медицине воспринимается критично, пока не доказала пользу и не стала естественной частью приёма.

«В медицине технология работает только тогда, когда она встроена в процесс и понятна пользователю — иначе она будет восприниматься как помеха», — делится Татьяна Румянцева из Клиники Фомина.

С этим согласен и директор по развитию Webiomed Александр Гусев. По его мнению, именно недоверие врачей к системам ИИ тормозит его внедрение в работу клиник. По его мнению, врачи должны понимать, как ИИ приходит к своим выводам.

«Чёрные ящики должны стать прозрачными коробками, где каждый шаг алгоритма объяснён и проверен. Никто не хочет рисковать карьерой, доверяясь технологии, которую навязало начальство», — говорит Александр Гусев.

Пациенты относятся к ИИ-технологиям доброжелательнее медицинского персонала. По словам медицинского директора реабилитационной клиники «Три сестры» Антона Клочкова, когда пациент понимает, что ИИ — это инструмент, который помогает врачу принимать более точные решения, уровень его доверия не снижается, а часто даже растёт.

На практике, по словам Клочкова, многое зависит от того, как технология встроена в коммуникацию с пациентом. Если врач объясняет, какую именно задачу решает ИИ и почему это повышает безопасность и точность лечения, у пациента не возникает ощущения, что решения принимаются машиной. Напротив, появляется понимание, что клиника использует дополнительные инструменты для снижения рисков и повышения качества медицинской помощи.

«Особенно позитивно ИИ воспринимается в реабилитации, где пациенту важно видеть динамику восстановления и чувствовать, что процесс находится под постоянным контролем команды. Прозрачность, объяснимость и сохранение ведущей роли врача здесь принципиальны — именно это формирует доверие», — резюмирует Антон Клочков из клиники «Три сестры».

Фото: генерация

Медтех-устройства: самый быстрорастущий сегмент и, вероятно, будущий лидер рынка

Быстрее всего в медтехе, согласно исследованию Smart Ranking, в 2025 году рос сегмент устройств. По прогнозу аналитиков, в 2026 году он может обогнать телемедицину и разработчиков ПО и выйти в лидеры.

К устройствам в медтехе относят физические медицинские изделия — всё, что используется напрямую в лечении, диагностике или реабилитации и имеет материальную форму. Например, это протезы и ортезы, импланты, реабилитационное и диагностическое оборудование, а также медицинские носимые устройства и сенсоры.

Одна из причин быстрого роста сегмента устройств — усиление позиций производителей протезов. Один из них — Кибер Моторика — по выручке занимал второе место на рынке медтеха в первых трёх кварталах 2025 года.

По информации самой компании, она произвела 8000 устройств, работает в 17 странах и контролирует около 45% российского рынка бионических протезов. Уровень локализации производства у Моторики достигает 85–100% в зависимости от типа продукции. Все ключевые этапы — проектирование, разработка, изготовление, сборка и наладка — выполняются в России.

«Единственные компоненты, которые пока не можем заменить, — это чипы и сервоприводы. Для решения этой проблемы мы активно работаем в составе отраслевых рабочих групп совместно с другими компаниями», — говорит генеральный директор Моторики Андрей Давидюк.

До недавнего времени российские производители протезов напрямую конкурировали с западными монополистами — Ottobock и Össur. Но события последних лет заметно сократили присутствие иностранных игроков на российском рынке. В результате конкуренция сместилась внутрь страны и начала набирать обороты.

«В выигрыше оказывается не тот, кто производит продукцию лучше и качественнее соотечественников, а тот, кто изначально задал себе вектор конкуренции с западными компаниями», — говорит генеральный директор Steplife Иван Худяков.

Steplife тоже производит бионические протезы. В II и в III кварталах 2025 года компания обогнала все компании в медтехе по темпам роста. По информации Steplife, в 2025 году проект показал рост в 257% год к году. Годовые продажи же составили более 900 млн рублей.

Бурный рост обеспечили несколько факторов, говорит генеральный директор Steplife Иван Худяков. Среди них — единая производственная экосистема. В 2024–2025 годах Steplife более чем вдвое увеличила число контрактных организаций в составе единой модульной системы производства. Это почти вдвое снизило себестоимость и, как следствие, нарастило объёмы выпуска изделий. Модульная система производства сегодня работает не только в России, но и в Индии, Китае, Казахстане и государствах Восточной Азии.

«Сейчас состояние компании таково, что мы способны производить все детали в России, но, если не хватает своих мощностей, мы легко подключаем модульное производство», — говорит CEO Steplife Иван Худяков.

Главная сложность в работе Steplife сегодня не технологии и не производство, говорит Худяков. Проблема в системе. По его словам, выстроить кооперацию с иностранными научно-производственными концернами и довести разработку до серийного продукта зачастую проще, чем сделать то же самое с российскими научными институтами.

Что именно тормозит рынок:

разрозненные исследования. Реабилитацией, остеоинтеграцией и протезированием в России занимаются десятки институтов и исследовательских команд. Проекты часто запускаются с нуля и без связки с квалифицированным заказчиком. Иван Худяков считает, что такие исследования нужно объединять, а не дублировать





слабое внедрение российских решений. Попасть с отечественным продуктом к хирургу или травматологу крайне сложно. Российские разработки в клиниках нередко воспринимаются как реклама, а не как рабочее медицинское решение





медленные клинические исследования. Клинические испытания, по мнению Худякова, должны занимать не больше года. Даже два года — слишком долгий срок для быстро развивающейся отрасли. Пациентам современные протезы нужны как можно скорее. В условиях, когда рынок и технологии меняются быстрее регуляторных процессов, скорость внедрения становится ключевым фактором

Медицинский директор реабилитационной клиники «Три сестры» Антон Клочков отмечает и другую проблему, которая тормозит рынок устройств в целом. По его словам, при разработке новых медтех-стартапов во главу угла ставится технология, а не нужды пациента. В итоге 80% стартапов на этом рынке проваливаются, так и не встретившись с пациентом.

«Пока эти два мира — технологий и практической медицины — не совпадают, даже перспективные решения остаются вне клинической рутины и не становятся частью повседневной практики», — говорит Антон Клочков из «Трёх сестёр».

Клиника «Три сестры» использует как российское, так и импортное оборудование. По словам Антона Клочкова, российские производители пока слабее зарубежных в сложном диагностическом и реабилитационном оборудовании. Относительно простые устройства же сопоставимы по функциональности. Значимая часть оборудования — почти точная копия импортного аналога.

«В сложных технологических сегментах российское оборудование пока уступает по точности, ресурсу эксплуатации и экосистемности решений. При этом часто его цена оказывается дороже импортного: европейского или азиатского», — делится Антон Клочкова из «Трёх сестёр».

Тем не менее рынок устройств становится более зрелым. Об этом свидетельствует его консолидация и подготовка компаний-лидеров сегмента к IPO*IPO — первичное публичное размещение акций компании на фондовой бирже.. Например, Моторика и Steplife рассматривают выход на биржу как следующий этап развития:

в начале 2026 года Steplife вышла на рынок pre-IPO с целью привлечь 200 млн рублей на развитие бионического направления. По словам генерального директора Ивана Худякова, компания планирует выход на IPO в 2029 году

Моторика планирует IPO в 2026 году. Для этого компания уже привлекла 100 млн рублей от Московского венчурного фонда — средства направлены на подготовку к размещению. Параллельно идёт pre-IPO раунд на 900 млн рублей

«Мы рассматриваем различные способы привлечения капитала, в том числе возможность выхода на IPO. Стратегия компании включает расширение продуктового портфеля, международную экспансию и неограниченный рост», — комментирует генеральный директор Моторики Андрей Давидюк.

В 2024 году Моторика вышла на рынок Индии: там она тестирует гипотезу прямых продаж и локального протезирования. Выбор Индии как приоритетного направления — часть долгосрочной стратегии компании. В Моторике рассчитывают, что к 2031 году смогут занять заметную позицию на глобальном рынке ассистивных технологий*Рынок ассистивных технологий — индустрия, которая включает разработку, производство и продажу технических средств, программного обеспечения и услуг, повышающих самостоятельность и качество жизни людей с ограничениями здоровья.. Индию в компании рассматривают как один из крупнейших и самых быстрорастущих рынков с высоким спросом на доступные и технологичные решения.

Помимо Индии, у Моторики есть дистрибьюторы во Вьетнаме и Малайзии, а также обсуждаются совместные предприятия с партнёрами из Саудовской Аравии.

Читайте по теме:

Миллионы на входе, миллиарды на выходе — математика медтеха и биотеха

Психолог онлайн: цены на консультации в 2026-м и сервисы, чтобы найти специалиста в интернете