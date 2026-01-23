Психолог онлайн: цены на консультации в 2026-м и сервисы, чтобы найти специалиста в интернете

Онлайн-психология в России стала массовой услугой, а выбор сервисов стал сложнее. Есть социальные кабинеты с консультациями за 800 ₽, есть платформы с подписками за десятки тысяч рублей, есть корпоративные программы, куда психотерапию включают как элемент заботы о сотрудниках. При этом рынок по-прежнему живёт в серой зоне: закон с требованиями к специалистам только готовится и сейчас «психологом» может назваться кто угодно. Мы собрали топ российских сервисов по поиску психолога онлайн, сравнили цены и выяснили, как они проверяют психологов и когда онлайн-формат лучше не выбирать.

Тренды онлайн-психологии: рынок взрослеет

По данным Авито Услуг, интерес к психологам в 2025-м смещается в сторону регионов. В Магнитогорске запросы на консультации удвоились, в Благовещенске — прибавили 33%, в Волгограде — 25%. Осенью, кстати, спрос в регионах России традиционно растёт: так, в Нижнем Тагиле он увеличился в 2,4 раза к сентябрю, а в Липецке и Пскове — в 2,3 раза.

«Интерес к услугам психологов в российских городах остаётся устойчивым. В ряде регионов зафиксировано планомерное увеличение числа запросов», — говорит Игорь Санников, руководитель бизнес-направлений «Красота и Здоровье» Авито Услуг.

Второй важный сдвиг — увеличение доли мужской аудитории. В YouTalk мужчины уже занимают 30% клиентской базы против 22% годом ранее. В социальном кабинете «Открытые двери» доля мужчин прыгнула с 2–6% в 2022-м до 20–23% в 2025-м. Платформа «Приём» тоже видит рост мужских и корпоративных клиентов и честно называет это признаком «взросления рынка».

Третий тренд — психология как элемент заботы о сотрудниках от работодателей. Психологическая платформа Alter вместе с HeadHunter выяснили: в 2025 году около 20% работодателей уже помогают сотрудникам с доступом к психологу, ещё у 21% это в планах обозримого будущего.

«Психологическая поддержка на рабочем месте становится базовой гигиеной, и многие компании стараются внедрить хоть какие-то инструменты», — отмечает Рамиль Альшин, CEO Alter.

Ясно

Аудитория: более 390 000 активных клиентов.

Цена: от 3150 до 5150 ₽ за индивидуальную 50-минутную сессию и 4850 рублей за 1,5 часа парной сессии.

На что делают ставку: на безопасность. У сервиса собственная защищённая платформа без возможности записи встреч. А если у клиента возникают вопросы по процессу или формату терапии, их разбирает служба поддержки, где работают психологи.

История сервиса: Ясно работает с 2017 года. Анна Никулина, CEO «Ясно», называет его крупнейшей в России платформой онлайн-психотерапии. Психологи сервиса провели более 4,3 млн сессий, а на платформе 4500 специалистов.

Как отбирают специалистов: по словам Анны Никулиной, среди требований она выделяет профильное образование по психологии или медицинское образование по специальности «психиатрия» либо профессиональную переподготовку, обучение в психотерапевтическом направлении не менее 500 академических часов, опыт частной практики от трёх лет, регулярные супервизии и личную терапию. Гонорар специалистов, по словам Анны Никулиной, составляет от 1880 до 3500 рублей за сессию и зависит от опыта и квалификации.

«Наши психологи проходят строгий отбор, в команду попадает лишь около 9% кандидатов», — подчёркивает Анна Никулина, CEO сервиса «Ясно».

С какими запросами приходят в сервис: в «Ясно» отмечают, что на входе у многих клиентов запрос — стресс. Но он зачастую скрывает более триггерные темы. Если смотреть глубже, у женщин 18–24 лет чаще звучат такие причины обращения к психологу, как тревога, самооценка, одиночество и эмоциональные перепады. У женщин 25–44 на первое место выходят сложности в отношениях с партнёром, затем тревожность и самооценка. У мужчин 25–34 в приоритете отношения и упадок сил, а в группе 35–44 отношения выходят на первое место и обгоняют даже стресс.

Alter

Аудитория: 70 000 клиентов за последние 8 лет

Цена: от 2000 до 15 000 ₽ за сессию длительностью 55 минут.

На что делают ставку: на научную методику отбора специалистов и на контроль качества терапии. В Alter подчёркивают, что у них повышенное внимание этике. У сервиса есть не только онлайн-, но и офлайн-формат сессий.

История сервиса: Alter работает с 2017 года, CEO сервиса — Рамиль Альшин. Основной продукт сервиса — личная терапия: на неё, как отмечает Альшин, приходится 97% всех сессий на платформе, остальное — семейная терапия.

Как отбирают специалистов: по словам Рамиля Альшина, кандидаты проходят многоэтапную систему на базе методики Психологического института РАО. Сначала у кандидатов проверяют базовое психологическое образование, а также факт прохождения личной терапии не менее года и супервизий от 50 часов. Дальше смотрят, чтобы специалист имел оконченное обучение как минимум одному терапевтическому подходу по долгосрочной программе, обычно от 150 до 500 часов. Документы принимают только от лицензированных организаций. В базу берут психологов, работающих в подходах с доказательной базой, признанных международным профессиональным сообществом. Затем кандидат проходит тест на профессиональную компетентность и отдельный тест на знание этики, а финальный этап — интервью с разбором кейсов. Отдельно Alter фиксирует три критерия, по которым оценивает специалиста: профессиональная компетентность, этичность и эмпатичность.

«Психолог должен безоценочно принимать клиента, уметь поддерживать, сопереживать и сочувствовать, концентрироваться на потребностях клиента, быть настроенным на сотрудничество, избегать навязывания своих взглядов, интересоваться успехами и состоянием клиента, поддерживать обратную связь», — дополняет CEO психологической платформы Alter Рамиль Альшин.

С какими запросами приходят в сервис: по словам Рамиля Альшина, CEO Alter, дольше всего в терапии задерживаются клиенты, точкой входа для которых были запросы: планирование беременности и родов, фобии, тяжёлые заболевания, проблемы сексуального характера, пара на грани развода, измена, подготовка к усыновлению, наличие психиатрического диагноза, психосоматические проблемы, трудоголизм и профессиональное выгорание. Если говорить про более распространённые причины обращения в сервис, у Alter много лет лидируют темы самооценки и уверенности в себе и сложности с регуляцией эмоций. У женщин чаще звучат тревога и выгорание, у мужчин — депрессия и прокрастинация, а после 45 лет на первое место выходит депрессия.

Аудитория: конкретных цифр компания не раскрывает, но пресс-служба Zigmund.online сообщает, что сервис входит в топ-3 сервисов онлайн-психологии по размеру активной аудитории.

Цена: от 3000 до 3500 ₽ за сессию длительностью 50 минут.

На что делают ставку: на экосистему вокруг клиента. В пресс-службе сервиса отмечают, что у Zigmund.online интеллектуальный подбор специалиста для клиента, а также выделяют такие опции, как видеовизитки, внутренняя видеосвязь, оплата из любой точки мира, инструменты поддержки между сессиями со своим комьюнити и журналом.

История сервиса: Zigmund.online создан в 2019 году, основатель и CEO — Даниил Чаус. В пресс-службе Zigmund.online описывают платформу как сервис долгосрочной онлайн-психотерапии, где базовый и самый устойчивый спрос — индивидуальная терапия, а пользователи всё чаще выбирают регулярный формат работы.

Как отбирают специалистов: по данным пресс-службы Zigmund.online, отбор многоэтапный, проверяют образование и опыт, проводят интервью, супервизию и тестовые сессии. В итоге все этапы проходят только около 10% кандидатов. После подключения специалисты продолжают обучение, регулярно участвуют в супервизиях и интервизиях и получают расширенную обратную связь по работе. Сервис называет это частью системы, которая удерживает качество на стабильном уровне.

С какими запросами приходят в сервис: в Zigmund.online называют самые частые запросы для обращений в сервис: тревога, самооценка, отношения и выгорание. В пресс-службе отмечают, что всё больше пользователей выбирают методы вроде КПТ*Когнитивно-поведенческая терапия

и приходят с чётким ожиданием результата в понятные сроки. Отдельным блоком сервис выделяет рост корпоративного направления. Компании всё чаще воспринимают психологическую поддержку как инструмент сохранения людей и качества работы команд и добавляют обучающие программы по стрессу, тревожности и эмоциональной устойчивости.

YouTalk

Аудитория: YouTalk не раскрывает количество пользователей

Цена: от 2000 до 10 000 ₽ за консультацию длительностью 50 минут.

На что делают ставку: в пресс-службе сервиса отмечают, что у YouTalk сильный клиентский сервис с подбором специалистов под запрос и бесплатный ИИ-помощник между сессиями, созданный вместе с клиническими психологами.

История сервиса: YouTalk запустили в 2019 году. Сервис создан Анной Крымской и Александрой Темляковой — клиническими психологами и практикующими терапевтами в прошлом. В пресс-службе отмечают, что ключевая услуга у YouTalk — индивидуальные консультации, их доля в 2025 году выросла до 98,59% (с 96,41% в 2024 году), а доля семейных сессий, наоборот, снизилась до 0,98% в 2025 году (с 1,89% в 2024 году).

Как отбирают специалистов: по данным пресс-службы YouTalk, к работе на платформе допускают психологов с высшим профильным образованием, обучением терапевтическому подходу, признанному в профессиональном сообществе, и опытом работы от трёх лет. Каждого кандидата собеседуют, проверяют дипломы, уточняют опыт личной терапии и супервизий, отдельно оценивают понимание профессиональной этики и проводят тест на толерантность. Финальная проверка — готовность работать онлайн: устойчивый интернет и безопасное пространство для сессий.

С какими запросами приходят в сервис: по данным пресс-службы YouTalk, самая частая причина обращения в сервис — тревога и волнение. В 2025 году их доля составила 7,49% (против 9,34% годом ранее). На втором месте — отношения с партнёром, их доля 6,07% в 2025 году (против 6,58% в 2024-м). Третья тема, которая растёт, — апатия, усталость и нехватка сил, их доля 5,13% в 2025 году (против 4,67% в 2024-м). В YouTalk связывают это с долгосрочным истощением на фоне постоянной тревожности. В топ также входят самооценка и самопринятие (4,80% запросов в 2025 году) и расставание (3,53% запросов в 2025 году).

Приём

Аудитория: платформа новая, была создана в 2024 году. С момента создания в ней 13 000 пользователей.

Цена: от 1050 ₽ до 20 000 ₽ за сессию длительностью 50 минут.

На что делают ставку: по словам Рафаэля Гаха, директора онлайн-платформы «Приём», сервис делает ставку на прозрачность и прямой контакт клиента со специалистом. Клиент сразу видит психолога, его опыт, стоимость и доступное время, а оплата — только за реальные сессии. Дополнительно у Приёма есть бесплатный ИИ-ассистент для зарегистрированных пользователей.

История сервиса: Приём создали в 2024 году, основатель сервиса — Михаил Ермолицкий, предприниматель. По словам Рафаэля Гаха, директора онлайн-платформы, идея проекта появилась из наблюдения, что рынок онлайн-психотерапии в России фрагментирован и перегружен сложными интерфейсами, поэтому команда хотела сделать простую платформу, где клиент может быстро выбрать специалиста и попасть на консультацию.

Как отбирают специалистов: у платформы многоуровневая проверка. Рафаэль Гах говорит, что у кандидата проверяют документы об образовании, после этого профиль получает статус «Проверен». Дальше качество отслеживают по отзывам, рейтингу и активности клиентов, команда мониторит фидбэк и при необходимости вмешивается. Доля возвратов денежных средств за неудачную сессию у сервиса низкая — менее 1% сессий.

С какими запросами приходят в сервис: По словам Рафаэля Гаха, топ-5 запросов у пользователей при обращении к ним выглядит так: стресс и перегрузка, конфликт в отношениях с супругом, вопросы самоопределения, тревога и беспокойство, а также потеря интереса к жизни и ощущение внутренней пустоты.

Социальный кабинет «Открытые двери»

Аудитория: количество пользователей сервис не раскрывает.

Цена: 800 ₽ за сессию у психологов-стажёров длительностью 50 минут, у психологов с опытом от 1 года — 1500 ₽ за 50 минут.

На что делают ставку: по словам Веры Дементьевой, практикующего психолога и руководителя социального кабинета «Открытые двери», проект даёт людям доступные онлайн-консультации по фиксированной цене и одновременно помогает начинающим психологам запустить частную практику через стажировку, регулярные супервизии, лекции и поддерживающее комьюнити. Она подчёркивает, что у сервиса живая поддержка, на вопросы клиентов отвечают люди, без ботов, и при необходимости можно поменять своего психолога.

История сервиса: проект «Открытые двери» появился в 2019 году. Начинающим психологам давали возможность арендовать недорогие кабинеты и принимать клиентов. С началом эпидемии ковида команда перешла в онлайн, и это, по словам Веры Дементьевой, практикующего психолога и руководителя социального кабинета «Открытые двери», расширило возможности проекта.

Как отбирают специалистов: Вера Дементьева подчёркивает, что отбор специалистов строгий. Собеседование с супервизорами проходит только каждый восьмой кандидат. Обязательные требования — профильное образование или переподготовка, не менее 30 часов личной терапии и базовый опыт консультирования. Если кандидат пока не готов, ему рекомендуюттьюторские группы*Это практика психологического консультирования. Каждый участник может побывать на месте клиента, наблюдателя и консультанта.

, а при хороших результатах приглашают на стажировку.

«Мы берём только тех психологов, которые сами регулярно посещают психологов и работают над собой. Личная терапия для психолога — общепринятый мировой стандарт, которого мы придерживаемся», — дополняет Вера Дементьева, практикующий психолог и руководитель социального кабинета «Открытые двери».

С какими запросами приходят в сервис: проект «Открытые двери» не комментирует структуру запросов клиентов. В модели сервиса акцент сделан на доступные консультации как на единственную услугу и на сопровождение начинающих специалистов через стажировку и супервизии.

Агрегаторы услуг или специализированные сервисы: что лучше выбрать

Кроме профильных платформ онлайн-психологии, есть агрегаторы, где психотерапия стоит в одном ряду с десятками других услуг.

Avito

Цена: в среднем специалисты указывают стоимость от 1500 до 3000 рублей за 50-минутную сессию по запросу «онлайн-психолог».

Количество объявлений: по запросу «онлайн-психолог» найдено больше 46 000 объявлений.

Цена: цена зависит от опыта и квалификации психолога. До 2000 ₽ за час — услуги новичков, которые только начали практику. 2000–3000 ₽ за час — услуги специалиста с небольшим опытом. От 4000 ₽ за час — услуги опытного специалиста.

Количество объявлений: по запросу «онлайн-психолог» для индивидуальных сессий найдено больше 3500 объявлений.

В пресс-службе Zigmund.online говорят, что подобные площадки закрывают нишу «быстрого выбора»: человек ищет специалиста по цене и удобному времени. Анна Никулина, CEO сервиса «Ясно», формулирует отличие жёстче: агрегатор услуг — это маркетплейс с широким выбором и ценовым диапазоном, но без единого стандарта качества, системной поддержки специалиста и сопровождения клиента. Рамиль Альшин, CEO Alter, называет такой поиск специалистов «поиском иголки в стоге сена».

«Агрегаторы привлекают широким выбором специалистов и диапазоном цен, но, поскольку они не фокусируются именно на психологических услугах, они не способны обеспечить клиенту тот уровень качества и безопасности терапии, который даёт профильная платформа. Там есть базовый механизм проверки специалистов „на входе“, но он во многом формален, един для всех и не учитывает специфику психологических услуг», — говорит Рамиль Альшин, CEO Alter.

Альшин подчёркивает, что в случае неудачи площадка не несёт ответственности за качество работы психолога. В свою очередь, и специалисты на таких агрегаторах менее защищены от недобросовестного поведения со стороны клиентов.

Онлайн против офлайна: где формат помогает, а где может навредить

Декан факультета психологии СПбГУ Светлана Костромина и руководитель Психологической клиники СПбГУ Елена Зиновьева оценивают появление платформ онлайн-психологии скорее позитивно. Для начинающих специалистов это удобная площадка старта, а для клиентов — хотя бы какая-то профессиональная проверка, потому что психологи предоставляют документы об образовании, опыте, личной терапии и супервизиях и могут проходить собеседование. Но Светлана Костромина и Елена Зиновьева подчёркивают, что «платформа платформе рознь» и воспринимать любой сервис как гарантию качества нельзя.

Эксперты из СПбГУ говорят, что исследований эффективности онлайн-психотерапии накоплено много: формат доказал эффективность для тревожных расстройств, депрессивных состояний и проблем после травмирующих событий, особенно при симптомах ПТСР*Посттравматическое стрессовое расстройство

. По их словам, КПТ и ДПДГ*Десенсибилизация и переработка движением глаз — метод психотерапии, ориентированный на лечение посттравматического стрессового расстройства.

успешно адаптируются для дистанционной работы, есть специальные протоколы. Светлана Костромина и Елена Зиновьева добавляют, что онлайн-форматы подходят и для парной терапии, особенно когда партнёры в разных городах, а также для работы с самоотношением, жизненными кризисами и выгоранием.

Лариса Суркова, кандидат психологических наук, называет случаи, где онлайн не заменит офлайн-формат: работа с детьми и тяжёлыми ситуациями, в том числе суицидальными состояниями.

«У нас нет обязательного лицензирования, сертифицирования, и, по сути, психологом может назвать абсолютно каждый. Иногда у этих людей не то что нет какого-то приличного диплома, у них нет никакого диплома», — подчёркивает Лариса Суркова, кандидат психологических наук.

По её словам, к ней регулярно приходят люди с жалобами на лжепсихологов, и нередко выясняется, что человек, на которого жалуются, вообще не психолог.

Чек-лист: как выбрать психолога онлайн и не попасть к лжеспециалисту

Опрошенные Russian Business эксперты дали рекомендации, как выбрать хорошего специалиста:

1. Оцените, подходит ли онлайн-формат по состоянию.

Светлана Костромина из СПбГУ и Лариса Суркова, кандидат психологических наук, говорят, что онлайн не рекомендован при рисках для жизни и здоровья, суицидальном поведении и мыслях, тяжёлой депрессии, психозах, РПП и зависимостях.

2. Попросите документы об образовании.

Елена Зиновьева из СПбГУ рекомендует ориентироваться на диплом о высшем психологическом образовании, желательно учебного заведения с хорошей репутацией, и документы о повышении квалификации.

3. Проверьте, в каком подходе работает психолог и с какими темами берёт клиентов.

Елена Зиновьева, руководитель Психологической клиники СПбГУ, советует заранее уточнить метод работы специалиста и тип запросов, с которыми к нему приходят. Это снижает риск ситуации, когда хороший специалист, но не под вашу задачу.

4. Уточните, как специалист поддерживает свою квалификацию.

Лариса Суркова, кандидат психологических наук, подчёркивает: практикующий психолог не может работать без собственной терапии. Она советует спрашивать, как часто специалист сам обращается к психологу и где проходит супервизии.

Частота супервизии зависит от опыта психолога. Начинающим специалистам с опытом до трёх лет оптимально консультироваться с экспертом еженедельно или хотя бы раз в две недели. Специалистам с опытом от трёх до семи лет супервизия нужна один-два раза в месяц. Опытным психологам и психотерапевтам, практикующим больше семи лет, рекомендована супервизия раз в месяц, хотя по желанию можно и чаще.

5. Посмотрите, как специалист общается в публичном поле.

Лариса Суркова, кандидат психологических наук, рекомендует оценить не только тексты в соцсетях, но и речь в интервью, если такие есть: манеру общения, способность ясно формулировать мысли и держать границы.

6. Относитесь к отзывам осторожно.

Елена Зиновьева, руководитель Психологической клиники СПбГУ, отмечает, что отзывы субъективны и не всегда достоверны. Рамиль Альшин из Alter добавляет, что в психологии публичные отзывы создают риск нарушения конфиденциальности и могут подталкивать специалиста работать на оценку, а не на результат клиента.

7. Проверьте красные флаги.

Светлана Костромина из СПбГУ называет маркеры риска в соцсетях и объявлениях специалиста: 100%-е гарантии «вылечу за 3 сессии», хвастовство успехами и кейсами, навязывание услуг и давление купить пакет сессий.

8. Оцените специалиста после первой сессии и дайте обратную связь, если что-то не так.

Елена Зиновьева, руководитель Психологической клиники СПбГУ, подчёркивает, что многое становится понятно после первой встречи психолога и клиента.

«Задача первой встречи — в числе прочего понять, будет между клиентом и психологом сформирован хороший альянс, который основывается на доверии, симпатии, эмпатии, то есть на параметрах отношений», — говорит Елена Зиновьева, руководитель Психологической клиники СПбГУ.

Опрошенные Russian Business эксперты добавляют, что, если в процессе стало некомфортно или что-то прозвучало не так, важно сказать об этом прямо и посмотреть на реакцию специалиста. Психологу нужна обратная связь, чтобы подстроиться под вас. Тревожный сигнал — когда терапевт не принимает фидбэк и обесценивает его, в этом случае лучше сменить специалиста.