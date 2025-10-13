Миллионы на входе, миллиарды на выходе — математика медтеха и биотеха
Дмитрий Сахаров из ХимМеда — о том, как российские компании превращают науку в прибыль
Российские медтех* и биотех** перешли от импортозависимости к собственным разработкам. Но 19 из 20 стартапов в биотехе гибнут, так и не выйдя на рынок. Инвесторы всё равно несут деньги: маржа достигает 70%, а отрасль растёт на 20% в год. Дмитрий Сахаров из ХимМеда объясняет, как российские компании зарабатывают на высокотехнологичных продуктах, несмотря на риски и вызовы.
От развала к R&D: в 90-х науку хоронили, а в 2020-х зарабатывают на ней миллиарды
После распада СССР и перехода к рынку страну завалили импортными технологиями, оборудованием и готовыми решениями. Развивать компетенции локально оказалось сложнее, чем закупать всё за рубежом — тем более на фоне дешёвых нефтедолларов. В итоге профильные НИИ, занимавшиеся разработкой медтехники, фармацевтики или химических технологий, массово закрылись. Наука пришла в упадок.
Перелом наступил после 2014-го, когда первые ограничения на поставки лекарств и технологий показали: без собственной базы не обойтись. Фармтех и биотех оказались не только прибыльным бизнесом, но и критически важным фактором технологической и медицинской безопасности страны.
С середины 2010-х, особенно после 2022-го, бизнес стал активно заходить в науку. Крупные корпорации начали создавать R&D-подразделения. Сначала локализовали западные технологии под российские реалии — от сырья и оборудования до регуляторики. Потом перешли к собственным разработкам, которые стали драйверами роста компаний.
Медтех — 500 млрд ₽, биотех — 250 млрд ₽
Медтех и биотех в России перестало лихорадить. Если в 2020–2023 годах эти рынки росли на 30–40% ежегодно, то сейчас темпы скромнее — около 20%. Причина проста: кризисы 2020-го и 2022-го вызвали эффект лавины — панические закупки, рост цен, попытки закрыть любые риски. К 2024-му логистика перестроилась, ушедшие продукты заменили аналогами, закупки перешли в плановый режим.
Медтех в России оценивается в 500 млрд ₽, а биотех — в 250 млрд ₽. Разрыв объясним: медтех охватывает всё — от ПЦР-тестов и томографов до ИИ-решений и фармацевтики. Биотех же держится в основном на реагентах и биопрепаратах.
Чёткой черты между медтехом и биотехом нет. Многие лекарства делают с использованием биотехнологий. Поэтому чаще говорят об общем секторе Life Science.
От вакцин до ИИ: сильные стороны российского Life Science
На глобальной арене в Life Science рулит «тяжёлая артиллерия» — транснациональные компании: Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Sanofi, Takeda, Bayer, Siemens Healthineers, GE Healthcare, Philips. В России в лидерах другие игроки — научные институты, госкорпорации и небольшие, но гибкие частники, способные быстро выводить на рынок новейшие разработки.
Масштаб и влияние российских игроков на мировой рынок ограничены. Показателен пример вакцины «Спутник V»***. Она доказала эффективность, но не стала глобальным бестселлером — зато закрыла внутренний спрос и обеспечила медбезопасность страны.
Сильные стороны российских медтеха и биотеха:
- вакцины — Центр имени Гамалеи ещё со времён СССР известен как «быстрый разработчик». Сильны в разработке вакцин и другие научно-исследовательские институты;
- цифровая медицина — Москва вкладывается в ИИ-диагностику, а затем эта практика масштабируется на регионы;
- персонализированная терапия — крупные научно-клинические центры предоставляют пациентам доступ к новейшим препаратам и методикам лечения. В этом отличие от стран со страховой медициной, где регулирование более консервативно;
- нестандартные решения — российские учёные часто используют нетривиальные подходы, идут против глобальных трендов и ищут обходные пути. Например, они ищут новые методы диагностики онкологических заболеваний, новые методики получения биотехнологических препаратов и тест-систем.
Сверхприбыль из пробирки: маржа в биотехе доходит до 70%
Чем более наукоёмкий продукт — будь то лекарство, диагностический реагент или медицинский прибор, — тем выше его маржа. В высокотехнологичном производстве ресурсная себестоимость часто составляет всего 9–15% от конечной цены. Остальное — это стоимость разработки, клинических исследований, интеллектуальной собственности, сервиса и инвестиций в будущие проекты.
Например, себестоимость одного из самых дорогих в мире препаратов для лечения спинальной мышечной атрофии — около 100 000 ₽. А доза стоит миллионы. Разница — это десятилетия работы лабораторий и разработка новых терапий.
С оборудованием та же история. Томограф обойдётся больнице в десятки миллионов. Само же железо и магниты стоят 5–7 млн рублей. Остальное — плата за инженерные решения, софт, сервис и дальнейшую модернизацию.
Средняя маржа в биотехе держится на уровне 20–30%. Но при запуске инновационных препаратов она может взлететь до 70%. Для сравнения: в крупнотоннажной химии маржа редко превышает 3–5% — там зарабатывают на объёмах, а не на идеях.
Поэтому маленькие биотех-стартапы с уникальной технологией и минимальной себестоимостью продукта быстро оказываются в руках Big Pharma. Покупают не сам продукт, а платформу — возможность масштабировать инновацию и получать сверхприбыль.
Life Science — венчур на стероидах: 2 млн ₽ сегодня превратятся в 100 млрд ₽ завтра (если повезёт)
Инвестирование в Life Science ничем не отличается от вложений в ИТ: на ранних стадиях в дело заходят маленькие чеки — от пары до десятков миллионов рублей. Большинство проектов там же и гибнет, поэтому фонды идут на финансирование крайне осторожно: риск зашкаливает, шансов на успех почти нет.
Когда появляется работающий прототип или препарат проходит часть доклинических испытаний, в игру заходят серьёзные игроки — Big Pharma, корпоративные фонды, стратеги. Тут суммы другие: сотни миллионов и выше. Чем ближе к рынку — апробация, регистрация, внедрение, — тем выше чек.
Инвестор всегда стоит перед дилеммой: вложить 5 млрд ₽ в компанию с готовым продуктом и получить умеренную прибыль или рискнуть 2 млн ₽ и дать денег команде, которая через пять лет способна принести 100 млрд ₽. Проблема в том, что таких команд — тысяча, а выстрелит одна, если это вообще произойдёт.
До рынка доживает лишь один из 20 биотех- или медтех-стартапов. Большинство проектов умирает при переходе от пробирки к производству. Причины следующие:
- идея не подтверждается за пределами лаборатории;
- препарат оказывается небезопасным или малоэффективным по результатам ранних этапов клинических испытаний;
- технологию сложно масштабировать или она экономически нецелесообразна;
- прибор решает не ту задачу или делает это не так, как нужно рынку.
В фарме всё ещё сложнее: на рынок выходит лишь одна из сотни разработок.
Биотех на взлёте: почему инвесторы ставят на гены, а не на таблетки
В науке слишком многое может пойти не так. Даже гиганты ошибаются. Пример: Bayer AG выкупил команду разработчиков препарата, снижающего уровень холестерина. Доклинические и клинические испытания прошли идеально, препарат вышел на рынок и приносил около миллиарда долларов ежегодно. Но спустя несколько лет у части пациентов выявились тяжёлые осложнения, включая смертельный исход. Препарат отозвали, компания выплатила свыше миллиарда долларов компенсаций судебных исков.
Несмотря на риски, деньги в биотех идут активнее, чем в медтех или классическую фармацевтику:
- срок до первых кеш-флоу в биотехе — от 1–2 до 5–7 лет, в то время как в фармацевтике только разработка занимает 10–15 лет;
- входной чек ниже: разработать биотех-продукт в разы дешевле, чем фармпрепарат. Стоимость такого продукта может достигать десятков миллиардов долларов и быть по силам только Big Pharma;
- маржа и доходность в биотехе выше.
Сейчас главный драйвер в биотехе — геномное редактирование. Это процесс целенаправленного изменения ДНК организма. Он открывает перспективы для лечения наследственных заболеваний. Эти технологии созревали ещё до пандемии, теперь выходят на коммерческий уровень. Потенциал здесь колоссальный.
За год в продажу поступают сотни новых биотехнологических продуктов. В медтехе всё консервативнее. Лекарства с новыми активными веществами, которые впервые выходят на рынок, — так называемые NME****, — появляются не чаще 40–50 штук в год. Цена ошибки слишком высока: вложил 1–10 млрд $, ускорил вывод на рынок — и потерял миллиарды на компенсациях. Именно поэтому биотех выглядит куда бодрее и интереснее для инвестиций, чем медтех.
Life Science буксует не из-за денег, а из-за людей: рынку нужны 250 000 химиков
Главная проблема российского Life Science — кадровый голод. Причина — инертность системы образования. Университеты годами запускают новые программы, а за 7–10 лет учёбы рынок и технологии успевают полностью измениться. К тому же Минобрнауки распределяет контрольные цифры приёма в вузы по специальностям, но они часто расходятся с реальным спросом отрасли и бизнеса.
Контраст виден на примере нацпроекта «Новые материалы и химия»: стране нужны 300 тысяч химиков на десять лет вперёд, а вузы успеют выпустить за это время лишь около 50 тысяч специалистов.
В медтехе сложно определить нехватку именно «научных» кадров: большинство выпускников в этой отрасли — практикующие врачи. Тех же, кто будет профильно заниматься разработками и наукой в медтехе, готовит только десяток вузов. Исходя из одного этого факта ясно, что спрос на таких специалистов в 5–10 раз превышает предложение.
В биотехе ситуация чуть мягче: работать туда приходят не только биологи, но и химики, медики, ветеринары, ИТ-специалисты, математики. Однако и здесь спрос превышает предложение как минимум в 2–4 раза, особенно с учётом стремительного роста отрасли.
Бизнес и государство компенсируют разрыв точечными инструментами. В ход идут:
-
обучение в компании — внутренние «университеты», курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
-
корпоративные университеты и профильные кафедры, которые компании открывают в вузах под собственные задачи;
- целевой набор — студенты учатся бесплатно, но после выпуска 3–5 лет работают в компании. Например, дочка Росатома заказывает в МИФИ подготовку специалистов для разработки томографов.
Эти меры не решают проблему полностью, но помогают частично снять остроту вопроса.
Наука перестала быть бедной: химики и биологи стоят как айтишники — до 1 млн ₽ в месяц
Проблема с кадровым голодом решаема, нужно время. Уже сейчас конкурс на естественно-научные специальности в вузах: химию, биологию, медицину, физику, биофизику — растёт год от года. Например, на химико-фармацевтические направления топовых вузов конкурс достигает 280–290 баллов из 300 по ЕГЭ — выше, чем на многие экономические или юридические программы.
Молодые люди и их родители видят:
- высокие зарплаты на рынке;
- активный набор молодых учёных на HeadHunter и других платформах;
- возможность работать не только в фундаментальной науке, но и в прикладных проектах — создавать реальные продукты.
За последние несколько лет зарплаты в секторе Life Science значительно выросли:
- молодой химик-технолог после вуза стоит 120 000–200 000 ₽. Часто его подхватывают ещё в магистратуре — стажировками и стипендиями. Это дешевле, чем через пять лет платить втрое больше опытному специалисту;
- главный технолог биопроизводства зарабатывает 500 000–1 000 000 ₽ и выше. Потеря такого сотрудника может остановить выпуск ключевого продукта — для отрасли это катастрофа;
- зарплата лаборантов, аппаратчиков, исследователей — 75 000–150 000 ₽. Это рыночный уровень для тех, кто держит лаборатории и производства на плаву;
- зарплаты специалистов по ИИ и цифровой диагностике тоже высокие и сравнимы с оплатой труда в ИТ. Они зарабатывают 300 000–500 000 ₽. Здесь нужны навыки обработки больших объёмов данных, машинного обучения, интеграции с другими электронными системами.
Компании понимают: «наука ради науки» не работает. Нужны чёткие цели и задачи с привязкой к продукту. Классические институты часто проигрывают в этом бизнесу: у них скудное финансирование, устаревшее оборудование, а темы исследований застряли в прошлом.
Бизнес же строит в регионах лаборатории, научные центры, жильё для сотрудников, предлагает карьерный лифт — от младшего научного сотрудника до ведущих специалистов и главного технолога. И это формирует новый образ профессии: наука как работа с высоким ценником и понятным треком роста.
* Медтех — это отрасль на стыке высоких технологий и медицины.
** Биотех — это отрасль, которая объединяет биологиию, химию, инженерию для создания инновационных продуктов и технологий.
*** Спутник V — вакцина от COVID-19. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста. Название препаратов в статье использовались исключительно в информационных целях и никаким образом не являются рекламой, рекомендацией для использования, применения или покупки. В случае если читатель обратит своё внимание на данные препараты, редакция настоятельно рекомендует обратиться за консультацией к специалисту.
**** NME (new molecular entity) — новое молекулярное соединение. Это активный ингредиент лекарственного средства, который не содержит ранее одобренного или продававшегося в качестве лекарства активного вещества и имеет новую химическую структуру.
- 1 Apple готовит новые релизы: iPad Pro M5, Vision Pro и MacBook Pro могут выйти уже в октябре 2025-го Появилась предполагаемая дата выхода iPad Pro и MacBook Pro 13 октября 2025, 16:33
- 2 У каждого четвёртого работающего россиянина есть подработка: для 12% она приносит половину дохода У 25% работающих россиян есть подработка 10 октября 2025, 11:27
- 3 Финополис-2025: SIM-карта для платежей, патент на технологию «Вжух» и биометрия по ладони Финополис-2025: оплата ладонью — или через SIM-карту? 09 октября 2025, 21:00
- 4 Нобелевскую премию — 2025 по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи, автор «Сатанинского танго» Названо имя лауреата Нобелевской премии — 2025 по литературе 09 октября 2025, 18:00