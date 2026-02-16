В Яндекс Картах появились персонализированные маршруты от ИИ

Яндекс Карты запустили систему индивидуальных маршрутов для автомобилистов: теперь при построении пути сервисы будут учитывать поведение пользователей и историю их поездок. Ранее автомобилистам был доступен только самый быстрый вариант, а теперь они смогут выбрать и другие опции: например, «Простой» — без сложных поворотов и развязок.

ИИ анализирует частоту отклонений от маршрута, регулярность поездок и пользовательские привычки водителя

В основе обновления — алгоритмы машинного обучения. Маршрутизатор предлагает разные альтернативы, после чего ML-модель сопоставляет их с информацией о том, как водитель пользуется Навигатором.

Система анализирует:

частоту отклонений от маршрута;

предпочитаемые варианты пути;

дистанции и регулярность поездок.

На основе этой информации приложение формирует варианты, которые могут быть комфортнее в конкретной ситуации определенному пользователю, даже если они не минимальны по времени.

Сервис предложит сценарии и для опытных, и для начинающих водителей

Начинающие водители смогут выбрать маршрут «Простой» — с более предсказуемой траекторией движения, без сложных развязок и поворотов. При регулярных поездках между двумя точками отправления и назначения, например между домом и работой, пользователю может быть предложен «Знакомый» маршрут.

В случае перемещения на другой конец города система способна показать варианты напрямую, то есть через центр города, или в объезд, чтобы не стоять в пробках. Каждый сценарий дополнительно подписывается, чтобы водителю были понятны его особенности до начала движения.

Время поездки — не всегда решающий фактор

В Яндексе отметили, что для водителей не всегда время маршрута является решающим фактором. Если пользователь начал управлять автомобилем относительно недавно, то ему важно выбрать самый простой маршрут, без сложных развязок и поворотов, а в дороге между домом и работой большинство водителей предпочтут выбрать знакомый маршрут.

Таким образом, алгоритм учитывает не только скорость, но и контекст использования сервиса.

Пользователям доступно более 10 типов маршрутов

В настоящее время Яндекс Карты и Яндекс Навигатор поддерживают более 10 видов маршрутов, подобранных индивидуально под пользователя. В компании сообщили, что их число будет расширяться.

Обновление усиливает фокус на пользовательском опыте: сервисы начинают учитывать привычки водителей, предлагая разные сценарии движения в зависимости от ситуации. Персонализация становится отдельным инструментом развития навигационных продуктов и их конкурентного позиционирования.