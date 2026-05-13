Anthropic и OpenAI запретили вторичную торговлю акциями — неодобренные компаниями сделки признают недействительными

Anthropic и OpenAI запретили торговлю своими акциями на вторичном рынке без официального одобрения компаний, следует из обновлённых правил на сайтах организаций. Любая продажа или передача бумаг, не согласованная советом директоров, будет объявлена недействительной — покупатель акций не будет считаться акционером.

Anthropic запретила восьми инвестиционным фирмам торговать её акциями

В документе обновлённой политики Anthropic перечислены сразу 8 инвестиционных компаний, которые теперь не имеют права покупать или продавать её бумаги. В список попали:

Open Door Partners,

Unicorns Exchange,

Pachamama Capital,

Lionheart Ventures,

Sydecar,

Upmarket,

Forge Global,Hiive.

Некоторые платформы оспорили своё включение в список. Forge Global заявила TechCrunch, что на компанию наложили ограничения по ошибке — сейчас она работает с Anthropic над снятием запрета. Sydecar и Unicorns Exchange пояснили, что они администрируют сделки и вовсе не работают с ценными бумагами.

Теперь компании не могут торговать акциями без одобрения Anthropic и OpenAI

Anthropic и OpenAI также указали, что не разрешают специальным проектным структурам — SPV — приобретать свои акции. Любой перевод средств от инвесторов в SPV будет считаться недействительным.

SPV создаются для реализации конкретного проекта, например, для владения акциями частных компаний и привлечения капитала на их покупку — напрямую такие сделки для инвесторов могут быть недоступны.

Оба разработчика действуют в условиях ажиотажа вокруг своих ценных бумаг. Только за последние три месяца Unicorns Exchange получила более 50 запросов от институциональных инвесторов, желающих купить акции Anthropic, — совокупный спрос превысил $1 трлн, сообщил представитель платформы изданию TechCrunch.

Ни одна из этих сделок в итоге не состоялась: компания не смогла подтвердить, что получила одобрение Anthropic на продажу бумаг.

Контекст

Сегодня оба разработчика ИИ готовятся к IPO. По данным Bloomberg, Anthropic планирует провести размещение уже в октябре 2026 года, опередив ближайшего конкурента OpenAI. В апреле инвесторы оценили компанию в $800 млрд, что в два раза превысило февральскую оценку в $380 млрд. В число инвесторов Anthropic вошли Nvidia и Microsoft.

OpenAI готовится выйти на IPO в 2026-2027 годах. Её частная оценка уже достигла $852 млрд после рекордного раунда финансирования на $122 млрд в апреле 2026 года.