Российские ведомства планируют использовать для работы зарубежный ИИ: в топе по популярности — Qwen и модели Meta*

Часть российских ведомств планирует использовать зарубежный ИИ для работы, выяснил Forbes. Чаще всего в отчётных документах, с которыми ознакомилось издание, упоминаются две модели — китайская нейросеть Qwen и разработки американской Meta*. Ведомства заявляют, что используют зарубежные модели в основном для тестирования ИИ, сравнительной оценки и разработки собственных решений.

Qwen — самая популярная зарубежная нейросеть у госструктур

Forbes изучил 55 паспортов цифровой трансформации органов власти на 2026–2028 годы, в которых ведомства описывают планы по внедрению цифровых технологий, включая использование ИИ-моделей.

Как следует из документов, 40 ведомств ещё не определились, какие ИИ-модели будут использовать в работе. Среди тех, кто уже выбрал ИИ для работы, наиболее популярной зарубежной моделью оказалась китайская Qwen от Alibaba.

Ространснадзор планирует использовать Qwen для обработки обращений граждан,

Росалкогольтабакконтроль — для уведомлений о начале оборота алкогольной продукции,

Минпромторг собирается применять Qwen наряду с другими моделями для работы с документами.

Некоторые ведомства указали только использование иностранных LLM без уточнения конкретной модели. Например, Росавтодор планирует применять зарубежные модели для создания цифрового профиля автомобиля, чтобы распознавать машины даже со скрытыми номерами.

Минкульт и ФМБА выбрали разработки Meta*

Часть ведомств указала в документах модели, разработанные ИИ-подразделением Meta*.

Например, Минкульт планирует использовать модель OPT*Open Pre-trained Transformer — семейство больших языковых моделей (LLM), разработанных компанией Meta* для поиска музейных предметов по изображениям. Федеральное медико-биологическое агентство также намерено применять не только российские модели, но и Llama*Семейство больших языковых моделей (LLM), используются для генерации текста, анализа информации, обработки документов, перевода и других задач, связанных с ИИ от Meta*.

Ведомства назвали зарубежные модели временным решением

Часть ведомств заявила Forbes, что указала зарубежные ИИ-модели либо в качестве примера, либо из-за отсутствия готовых российских решений для конкретных задач.

В Ространснадзоре пояснили, что выбрали Qwen из-за качества работы, скорости и требований к серверам для локального развёртывания. При этом ведомство уже рассматривает переход на GigaChat3-10B-A1.8B от «Сбера».

В Росалкогольтабакконтроле подчеркнули, что Qwen была указана как пример модели, соответствующей требованиям службы. В ведомстве уточнили, что ИИ должен быть бесплатным, свободно распространяемым и поддерживать локальное использование без подключения внешних сервисов.

Минпромторг и Росавтодор пока не нашли подходящих российских решений

Минпромторг сообщил Forbes, что использование иностранных моделей носит исследовательский характер и нужно для сравнительной оценки эффективности. В министерстве добавили, что open-source решения*Решения с открытым исходным кодом, которые можно свободно скачать, запустить на своих серверах и доработать под собственные задачи помогают быстро проверять гипотезы и создавать MVP*Minimum viable product — базовая версия сервиса или технологии, которую запускают, чтобы быстро проверить, работает ли идея и нужен ли продукт пользователям, однако для промышленной эксплуатации ведомство ориентируется на российские разработки.

В Росавтодоре заявили, что на отечественном рынке пока нет готового коробочного решения для создания цифрового профиля автомобиля. Поэтому ведомство разрабатывает собственную систему компьютерного зрения на базе иностранных open-source библиотек.

Российские ИИ планируют использовать для обработки жалоб и проверки документов

Некоторые ведомств выбрали для работы и российские ИИ-модели. Так, Минюст планирует использовать GigaChat для проверки типовых документов и поиска информации, а МИД — для распознавания речи и перевода текстов. Роскомнадзор рассматривает Astra AI от «Группы Астра» для фильтрации интернет-трафика.

Некоторые госорганы пока не уточнили конкретные модели, но уже определили направления применения ИИ. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования планирует рассчитывать риски здоровья застрахованных с помощью отечественных ИИ-моделей. Минэкономразвития собирается анализировать с помощью нейросетей комментарии граждан о качестве госуслуг.

Минфин работает над ИИ-агентом для ответов на обращения граждан, тестирует GigaChat, а также решения от МТС и «Яндекса». Росреестр использует сервис «Ева для Госуслуг» для автоматизации обработки документов.

Для нейросетей в госструктурах пока нет единых требований

В правовом поле всё ещё не определены чёткие критерии и требования к нейросетям, внедренным в госструктуры. Юрист коллегии адвокатов Pen & Paper Анна Лысенко заявила Forbes, что первый системный законопроект об ИИ находится на стадии обсуждения.

По её словам, законопроект предполагает разделение моделей на категории и создание специального реестра. В государственных системах смогут использоваться только нейросети, соответствующие критериям безопасности.

Абсолютная независимость ИИ невозможна

Создание полностью независимого ИИ сегодня фактически недостижимая цель, заявил Forbes аналитик центра мониторинга киберугроз «Спикатела» Роман Малышкин. По его словам, даже российские модели создаются с использованием зарубежных данных. Он отметил, что GigaChat стал редким примером модели, которую обучали с нуля, однако даже в этом случае всё равно частично использовались англоязычные данные.

По словам Романа Малышкина, российские ведомства уже используют зарубежные open-source модели*ИИ-модели с открытым исходным кодом, которые можно свободно скачать, запустить на своих серверах и доработать под собственные задачи в закрытом контуре на собственных серверах. Эксперт подчеркнул, что для безопасности важнее не происхождение модели, а то, где она запускается и куда передаются данные.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ