ИИ разрешат обучать на государственных данных — но сначала нейросеть проверят в ФСБ

Согласно новой версии закона о регулировании нейросетей в России, ИИ-модели будут обучать на государственных данных, сообщает «Коммерсант». Доступ к датасетам можно будет получать после согласования с Федеральной службой безопасности и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России. Кроме того, в банковской сфере предлагают использовать либо обученные на российских данных модели, либо полностью произведённые в РФ нейросети.

Доступ к обучению ИИ на госданных можно будет получить только с разрешения ведомств

В документе подчёркивается, что операторы и владельцы ИИ-систем в России будут обязаны обеспечивать информационную безопасность своих решений.

Законопроект также допускает, что правительство сможет вводить обязательное использование суверенных и национальных моделей в банковском секторе — при согласовании с Банком России.

В предыдущей редакции закона ИИ разделяли на два типа:

суверенные модели должны были полностью разрабатываться и обучаться в России,

национальные модели могли использовать зарубежные open-source-решения при условии обучения на российских данных.

Эксперты «Коммерсанта» сообщают, что текущая версия сохраняет эти термины, но не даёт чёткого определения их содержания и сфер применения.

Критерии отбора «доверенных» ИИ пока не сформулированы

Согласно новой редакции, чтобы считаться «доверенной», ИИ-модель должна находиться в специальном реестре. Правительство РФ в будущем составит критерии отбора для нейросетей, которые смогут попасть в список «доверенных» нейросетей.

Ранее подобное требование распространялось лишь на те ИИ-системы, использующиеся в критической инфраструктуре, от работы которой зависит безопасность граждан, и государственных информационных системах.

Закон о регулировании нейросетей находится в стадии доработки

В Минцифры России сообщили «Коммерсанту», что работа над законопроектом продолжается совместно с представителями рынка разработки ИИ-моделей и заинтересованными ведомствами.

В министерстве подчеркнули изданию, что говорить о финальной версии и деталях пока преждевременно.

Разработчики ИИ в России опасаются усиления ограничений

Участники отрасли предупреждают «Коммерсант», что новые требования могут усложнить доступ к данным для обучения моделей. В Ассоциации больших данных изданию указали на необходимость учитывать потребность разработчиков в датасетах.

По оценкам участников рынка, на которые ссылается «Коммерсант», дальнейшее развитие регулирования нейросетей в России будет зависеть от того, насколько удастся сохранить баланс между требованиями безопасности и условиями для развития ИИ-технологий.

