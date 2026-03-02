Отказ от завода и ставка на интеллект: как Катерина Карпова реанимировала PURE LOVE

В 2013 году Катерина познакомилась с маркетологом Еленой, у которой был опыт в стратегическом развитии компаний. Именно она первой сказала вслух то, о чём сама Карпова ещё не думала: кремы уже не хобби, а бизнес. Пора его оформлять, создавать бренд и развивать его системно. Маркетолог предложила помощь: взять на себя стратегию и запуск.

В 2014 году Елена помогла Катерине зарегистрировать бизнес и создать бренд PURE LOVE. Почти сразу после запуска они сделали сайт, и Карпова начала выходить в офлайн на городские маркеты. Тогда эти площадки были точкой сбора инди-культур и сообществ. Косметика стояла рядом с одеждой молодых дизайнеров, авторской керамикой, предметами интерьера и ремесленными проектами. Стать продавцом на маркете было несложно: тогда всё строилось на личных связях и рекомендациях.

Аудитория приходила соответствующая: взрослая, интеллектуально развитая, с хорошим вкусом и уже сформированным доходом. С самого начала бренд не был массмаркетом — это была аутентичная история с красивой дизайнерской упаковкой и дорогими качественными ингредиентами.

На старте Елена помогала с базовыми управленческими задачами: легализацией производства, оформлением документов, получением деклараций, пониманием финансовых потоков и первых шагов развития. Для Катерины это был важный этап: она впервые сталкивалась с бизнес-частью и училась смотреть на проект не только как на творческую работу, но и как на систему. Сама же она сосредоточилась на технологии и бренде.

Однако сотрудничество оказалось недолгим. У Катерины тогда не было опыта совместного ведения бизнеса и чёткого понимания, как распределять роли и зоны ответственности. Партнёр пыталась вмешиваться в творческую часть, это у Карповой вызывало неприятие. Недосказанность и размытые границы привели к недопониманию, и стороны разошлись, при этом сохранили дружеские отношения. Катерина продолжила развивать бренд самостоятельно.

ЕГЭ в 33 года: как основатель бренда косметики стала профессиональным технологом

С самого начала Катерина Карпова делала именно натуральную косметику. В то время рынок был заполнен синтетическими продуктами, а зелёная косметика только зарождалась. В формулах Карповой были масла, растительные экстракты и натуральные консерванты, но на этом она не останавливалась: уже тогда добавляла пребиотики, церамиды и компоненты для восстановления кожного барьера. Для натуральных брендов того времени это было нетипично.

«Раз уж мы это делаем, надо делать серьёзно, я должна быть профессионалом».

Бренд развивался, и Катерина осознала, что создавать кремы и рецептуры без профессионального образования химика-технолога дальше нельзя. В 33 года она начала готовиться к ЕГЭ по химии и математике. Чтобы поступить в Менделеевский Университет, Карпова нашла репетитора — преподавателя из этого учебного заведения — и обратилась к нему. Экзамены она сдала на высокие баллы и поступила на бюджет.

Позже, с обучением в университете, профессиональным ростом и общением с технологами, её подход к составам кремов изменился. Она начала смотреть на продукт шире: не через призму «натуральное или нет», а с точки зрения эффективности и безопасности для кожи. В формулах появились новые ингредиенты, в том числе синтетические и биотехнологические, но научно обоснованные и действительно работающие.

Карпова объясняла своей аудитории, как работает кожа и как пользоваться косметикой задолго до появления массовых бьюти-блогеров и инфлюенсеров. Делала это напрямую: через личные блоги, эфиры, живое общение на маркетах. У клиентов с самого начала был прямой контакт с основателем.

Фото: генерация

Объёмы решают всё: поиск производства в условиях отказов

После регистрации бизнеса и создания бренда домашнее производство больше не подходило: появились нормы, требования, ответственность не только перед клиентами, но и перед регуляторами. Стало очевидно, что следующий шаг — контрактное производство. Но найти его оказалось непросто.

Десять лет назад рынок был устроен иначе, чем сейчас. Ингредиенты продавались только крупными партиями — минимум по 25–100 килограммов. PURE LOVE же мог закупать у поставщиков только по пять килограммов, например. Из-за этого бренд не мог зайти на производство: заводам было невыгодно варить небольшие объёмы и ему все отказывали.

«Я обзванивала все заводы подряд и умоляла: „Поверьте в нас, у нас будут расти продажи. Мы вырастем и станем вашими основными клиентами“. А мне говорили: „Нам котёл дороже помыть, чем вам варить“».

В конце концов Катерине удалось найти тех, кто согласился продать ей небольшие тестовые партии ингредиентов. Это были российские компании-дилеры, которые привозили сырьё из-за границы — тогда это были Европа, Англия, Япония, частично Китай. Отечественная ингредиентная база в косметике только начинала формироваться.

Затем Карпова уговорила производство Бориса Городничева начать сотрудничать с ней с малых партий. Почти сразу объёмы начали расти. Их партнёрство продолжалось несколько лет.

Первый миллион оборота в месяц: как одна публикация изменила бизнес

Настоящий взлёт произошёл после публикации статьи в онлайн-журнале The Village. О проекте Карповой писали как о феномене — аутентичном бренде, выросшем органично. После этого PURE LOVE заинтересовались и другие СМИ, к Катерине стали приходить международные бренды с предложениями снять о ней ролики, проект показывали за пределами России.

Благодаря публикациям в СМИ на Карпову посыпались заказы. Вскоре продажи выросли примерно до миллиона рублей в месяц. К этому моменту у бренда уже было налажено производство, был понятный продукт и своя аудитория. Поэтому резкий рост спроса не стал критическим стрессом для операционной части.

Но на этот же период пришлись и личные изменения, которые на время усложнили руководство бизнесом. Карпова улетела в Коста-Рику, где родила ребёнка.

«Уже через час после родов я руководила компанией: писала сообщения, распределяла задачи, замыкала процессы».

Это было непросто: команда тогда была небольшой, нагрузка — высокой, а бизнес находился в фазе активного роста. Параллельно Карпова не только ухаживала за новорождённым ребёнком, но и продолжала учёбу в университете.

Фото: генерация