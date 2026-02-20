Анна Симакова: «В кризис выживают крупные структуры»

В детстве Анна Симакова мечтала построить машину времени, чтобы спасти отца. Сегодня её клиника реабилитации «Три сестры» помогает пациентам вернуться к прежней жизни и в 2025 году делает 1,5 млрд рублей выручки при почти полной загрузке. В 2026-м Симакова под давлением налогов перестраивает бизнес-модель, готовит экспансию в регионы и учит врачей говорить о деньгах — в то время как сама ждёт четвёртого ребёнка.

Баланс — это миф: жизнь в режиме служения

— Почти всё, что вы делаете, связано с заботой о других. Где в этой системе место заботе о себе? Удаётся ли вам удерживать баланс — и если да, то за счёт чего?

— Я не верю в баланс как в устойчивую конструкцию. Мне кажется, это миф — будто можно всё аккуратно разложить по полочкам и жить в идеальной гармонии. У меня нет болезненного перфекционизма. Для меня «достаточно хорошо» — это уже шаг вперёд и движение к цели.

В помогающих профессиях, особенно в медицине, большая часть работы — это служение. Мне нравится это слово. Это не история про «пришёл в офис, отработал, закрыл дверь и всё закончилось». Больница работает круглосуточно. Бывают сложные госпитализации, непростые решения. Я почти всегда на связи. Да, иногда от этого устаёшь, но это мой выбор. Пациенты и сотрудники — это в каком-то смысле моя расширенная семья.

Поэтому слово «баланс» мне сложно применить к своей жизни. Есть роли, есть приоритеты, есть личные интересы. И всё это живёт не по расписанию, а по степени важности. При этом я понимаю: если перестану заниматься клиникой, пострадает много людей. Поэтому я не живу по модели «work-life balance» с чётким делением по часам. Я просто просыпаюсь утром и думаю: что сегодня принесёт мне радость, где я действительно нужна и где могу быть максимально полезной.

— Что у вас в приоритете сегодня?

— В бизнесе у меня два фокуса. Первый — операционная эффективность и контроль себестоимости. Второй — рост. И это противоречие: эффективность требует погружения в операционку и внимательного пересмотра расходов, а масштабирование — стратегического мышления, смелости и дальнего горизонта. Совмещать это непросто, но это вызов, который приходится принимать.

Параллельно мы развиваем новый продукт — службу выездной реабилитации по Москве. В этом году хотим кратно увеличить число клиентов — фактически утроить. Несмотря на опыт и команду, это, по сути, стартап: новый бизнес, который требует времени, внимания и постоянной поддержки.

В семье тоже важный год. Старший сын поступает в университет — здесь всё более-менее понятно, уверена, что справится. Младший ребёнок с диагнозом «аутизм» должен пойти в школу. Мы хотим, чтобы это была обычная школа с возможностью обучаться с тьютором. На практике это оказалось непросто даже в Москве: есть сложности с экзаменами, с форматом поступления, с поддержкой речи. Если удастся согласовать нашего тьютора, это будет значимая для нас веха, тем более что в России таких примеров единицы.

И ещё один большой план на этот год — у меня со дня на день роды.

Кризис и эффективность: год без права на паузу

— Вы обозначили эффективность одной из двух ключевых целей в бизнесе на этот год. С чем это связано?

— Это кризисный год для бизнеса. Изменилось налоговое законодательство, выросли расходы — значит, над эффективностью нужно работать как никогда внимательно. Приходится принимать непростые решения: что сокращать, от каких затрат отказываться.

Все 15 лет наш главный фокус был на качестве продукта. В финансовой модели есть три драйвера роста: загрузка, цена и себестоимость. Исторически мы работали с первыми двумя — обеспечивали полную загрузку клиники и удерживали высокую цену. Себестоимость росла как естественное следствие повышения качества: больше специалистов, больше сервисов, больше включённых в продукт опций.

Мы всегда исходили из того, что реабилитация — это сложная, дорогая услуга. Во всём мире она сопоставима по стоимости с операцией, а иногда и дороже. Во-первых, она длительная. Во-вторых, требует одновременной работы большой команды. После инсульта или травмы редко страдает только одна функция — чаще это и движение, и речь, и глотание, и навыки самообслуживания. В нейрореабилитации есть так называемое терапевтическое окно: первые три месяца после инсульта дают до 50% восстановления функций. Поэтому работать нужно сразу по всем направлениям и быстро. По очереди здесь не получится.

У клиники 120 мест и около 400 сотрудников. Мы много инвестировали в специалистов: обучали, создавали условия, удерживали людей. Это повышало себестоимость, но вместе с ней росли и цена, и загрузка.

В этом году ситуация изменилась. Загрузка почти максимальная, цена уже высокая, дополнительно на 70 млн рублей в год выросли налоги. Чтобы сохранить устойчивость, нам пришлось заняться затратами и сделать это так, чтобы не пострадало качество. Сейчас задача — сбалансировать расходы, чтобы они не съедали прибыль и не приводили к убыткам. Это требует серьёзной перестройки.

— Вы уже начали эту работу? Какие решения приходится принимать?

— Мы провели стратегическую сессию с руководителями департаментов, обсуждали оптимизацию процессов, продолжительность смен, новые продукты внутри клиники. Раньше, когда себестоимость не была в фокусе, это приводило к избыточности. У нас действует модель «всё включено», и в заботе о пациенте мы порой выходили за разумные рамки: покупали забытые вещи, подстраивали питание, добавляли сервисы. Это приятно, но не всегда экономически оправданно.

Сейчас мы пересматриваем систему. Это непросто: долгие годы клиника жила в другой парадигме. Врачам приходится учиться говорить о границах: что входит в стоимость, а что нет, какие лекарства оплачиваются, а какие нет.

Это культурный сдвиг и в коммуникации, и в управлении, но другого выхода у нас нет.

— Приведите примеры, за что придётся платить сверх пакета «всё включено».

— Мы изначально выбрали модель «всё включено», потому что она удобна и понятна пациенту. В реабилитации много разных услуг, и, когда на входе называют только стоимость палаты, а остальное «назначит доктор», бюджет становится непредсказуемым. Для пациента это дискомфортно. Поэтому фиксированная стоимость дня в стационаре прозрачнее и честнее.

Сейчас наша задача — чётко показать, что именно входит в эту стоимость: какие виды терапии, какие стандарты лечения. Всё, что выходит за рамки базового пакета, должно оплачиваться отдельно. Например, если предусмотрены два занятия физической терапии в день, а пациент хочет третье, при наличии свободных специалистов это возможно, но как дополнительная услуга.

Вторая часть работы — пересмотр затрат. Это касается медикаментов, расходников, бытовых сервисов. Раньше пациент-ориентированность иногда переходила разумные границы. Например, если клиника закупала один бренд подгузников, а родственники просили другой, мы шли навстречу и покупали. Сейчас вводим лимиты: если нужны альтернативные варианты, мы можем помочь с организацией, но оплачивать их будем не мы.

Наша задача — отделить золотой стандарт реабилитации от дополнительных сервисов. Базовая программа должна оставаться сильной и качественной, а всё сверх неё — становиться отдельной услугой и дополнительной выручкой.

— Как на это реагируют пациенты?

— Новые пациенты реагируют спокойно. Для них это изначально понятные правила. Те, кто уже был у нас раньше, конечно, замечают изменения и не всегда довольны. При этом, повторюсь, речь не о снижении качества. Например, у нас по-прежнему сильная кухня. Просто теперь базовое меню — это выверенный по калорийности, составу и стоимости рацион. Если пациент хочет что-то дополнительно — например, особое блюдо или другие индивидуальные запросы, — это можно заказать отдельно.

— Какой настрой у команды?

— Я исхожу из простой логики: для изменений тебе нужно хотя бы 20% людей, на которых можно опереться. Есть те, кто отрицает сам факт проблемы и ищет оправдания, почему ничего менять не нужно. И есть те, кто поддерживает ключевую идею и готов вместе двигать трансформацию. Я стараюсь фокусироваться именно на этих 20% — на том, насколько они понимают задачу, насколько активны и способны вести свои направления.

Опора — это и руководители, и ключевые члены команды. Мы стараемся, чтобы изменения не выглядели как «прайс спустили сверху». У нас есть топ-30 сотрудников, с ними мы ездили на стратегическую сессию и вместе обсуждали, что и как перестраивать, какие услуги можно вывести за периметр золотого стандарта реабилитации.

Участниками стратсессии были и врачи. Среди них разная реакция: здесь много зависит от личных качеств и лидерства внутри команды. Плюс у врачей исторически разговор о деньгах — болезненная тема. Есть внутреннее ощущение: «я помогаю — значит, это не про деньги». Поэтому любые дополнительные платежи воспринимаются тяжело не только пациентами, но и врачами. Но у нас есть связка медиков и менеджеров, которые ведут пациентов: менеджеры помогают с расчётами и объяснениями, чтобы это не ложилось целиком на врача.

И ещё один важный элемент — метрики. В период изменений нужно вводить понятные показатели и регулярно их отслеживать. Сейчас в каждом подразделении появились дашборды: в них по-прежнему есть показатели качества и безопасности, но добавляется и финансовая цель — эффективность. Мы к этому приучаемся постепенно, шаг за шагом.

Фото: генерация