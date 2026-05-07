OpenAI обвинила Илона Маска в попытке использовать ресурсы компании — для строительства города на Марсе

Президент OpenAI Грег Брокман заявил, что Илон Маск планировал использовать ресурсы компании для строительства города на Марсе, сообщает Reuters. Предприниматель, стоявший у истоков OpenAI вместе с Сэмом Альтманом, в 2017 году пытался установить контроль над компанией и перевести ее на коммерческую модель. Сейчас Илон Маск оспаривает переход OpenAI к коммерческой модели и требует до $150 млрд компенсации, считая, что компания отошла от своей изначальной миссии.

Илон Маск хотел сделать OpenAI коммерческой организацией — и вложить деньги в космос

Грег Брокман, президент OpenAI, заявил, что в 2017 году Илон Маск выступал за переход компании к коммерческой модели и добивался усиления контроля над ней. По его словам, это объяснялось необходимостью привлечения инвестиций для развития более продвинутых моделей искусственного интеллекта.

Он также отметил, что Маск рассматривал себя как основного кандидата на руководство компанией. По версии Брокмана, стремление к контролю могло быть связано с более широкими целями предпринимателя.

В их числе — использование ресурсов OpenAI для будущих проектов Маска, включая строительство города на Марсе стоимостью около $80 млрд.

Теперь бизнесмен оспаривает смену модели OpenAI и требует компенсацию в $150 млрд

Сейчас Илон Маск судится с OpenAI, утверждая, что компания перешла от некоммерческой модели к коммерческой с участием инвесторов. Ранее он сам поддерживал такой переход, однако теперь считает, что он противоречит изначальным принципам создания OpenAI.

В рамках иска Маск требует до $150 млрд компенсации, возврата некоммерческого статуса компании и отстранения Грега Брокмана от руководства.

SpaceX формирует долгосрочную стратегию освоения Марса — но пересматривает приоритеты

Илон Маск неоднократно говорил, что освоение Марса и Луны остаётся частью стратегии SpaceX и включает планы по строительству будущих городов.

В марте 2025 года он заявлял, что цель компании — создать на Марсе «самодостаточную цивилизацию» в течение 20–30 лет. Ранее Маск отмечал, что освоение Марса может позволить «переосмыслить природу правительства». Он не исключал, что сам может провести там часть жизни при наличии там территории США.

Контекст

В январе совет директоров SpaceX одобрил пакет из 200 млн акций с правом приоритетного голосования при выполнении ряда условий, включая рост капитализации до $7,5 трлн и создание марсианской колонии с населением не менее 1 млн человек.

При этом, по данным The Wall Street Journal, SpaceX перенесла миссию к Марсу, запланированную на 2026 год, и сосредоточилась на лунной программе NASA.