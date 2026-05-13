Ещё один тестовый проект ВкусВилл прекратил работу в 2026 году: ритейлер закрыл пиццерию «Rимляне» в центре Москвы

«ВкусВилл» закрыл пиццерию «Rимляне» на Неглинной улице в центре Москвы, пишет издание Shopper’s. Заведение проработало почти два года. Пресс-служба ритейлера сообщила, что сейчас в столице можно оформить онлайн-доставку пиццы под брендом «Rимляне». Однако на сайте пиццерии указано, что сервис временно не принимает заказы.

В «Яндекс картах» указано, что заведение больше не работает, отмечает Shopper’s. Сейчас в помещении выключен свет, а на окнах появились объявления об аренде. В приложении пиццерии при этом сообщается, что сервис временно не принимает заказы, но планирует вернуться.

Последний пост в Telegram-канале «Rимлян» был опубликован 31 декабря 2025 года. В нём команда проекта сообщает, что в 2026 году готовит для посетителей «много интересного и вкусного».

В пресс-службе «ВкусВилла» сообщили Shopper’s, что пиццерия работала в тестовом режиме для поиска оптимального формата, ассортимента и концепции.

В компании пояснили, что тест проекта приостановлен по ряду причин, включая выбранные ранее локации. Сейчас команда занимается глубокой проработкой и пересборкой проекта.

Во «ВкусВилле» также отметили, что онлайн-доставка ассортимента «Rимлян» по-прежнему доступна в двух районах Москвы — у станций метро «Сокол» и «Воронцовская».

«Rимляне» могли закрыть точку из-за проблем с арендой

По данным отраслевого Telegram-канала «Открытия и закрытия ресторанов Москвы», закрытие пиццерии может быть связано с тем, что «ВкусВилл» не договорился об условиях аренды с магазином «Добрынинский», часть помещения которого занимали «Rимляне».

Пиццерия на Неглинной открылась в конце мая 2024 года. Помимо пиццы в меню были сэндвичи, завтраки, супы, салаты, закуски и десерты.

«ВкусВилл» ранее закрыл тестовый проект в сегменте косметики

Ранее «ВкусВилл» закрыл ещё один тестовый проект в центре Москвы — магазин косметики «ВкусВилл красиво». Точка открылась в ноябре 2024 года и стала единственным офлайн-магазином сети, полностью посвящённым косметике.

Во «ВкусВилле» сообщали Russian Business, что проект не смог получить достаточной уникальности по сравнению с ассортиментом основной сети. В компании уточнили, что не смогли сформировать дополнительную ценность, которая заметно отличала бы это направление от уже представленных товаров «ВкусВилла».

С 1 марта 2026 года магазин прекратил работу. После закрытия ритейлер заявил, что сосредоточится на развитии ассортимента внутри собственных форматов и онлайн-каталога.