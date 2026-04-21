«ВкусВилл» закрыл свой единственный магазин косметики в Москве — ритейлер не смог сделать формат «уникальным»

«ВкусВилл» закрыл свой единственный магазин косметики «ВкусВилл красиво», сообщили в пресс-службе бренда. Точка открылась в Москве в тестовом формате в ноябре 2024 года. В компании пояснили Russian Business, что не смогли придать направлению уникальности, которая отличала бы магазин от ассортимента сети.

Ритейлер сосредоточится на развитии ассортимента внутри сети

Как сообщали в пресс-службе «ВкусВилл красиво», в магазине продавалась продукция как собственной торговой марки, так и партнёров. Всего было представлено более 1700 товарных позиций. С 1 марта 2026 года точка прекратила работу, следует из сообщения в Telegram-канале проекта.

Во «ВкусВилле» сообщили Russian Business, что компания регулярно тестирует новые форматы и гипотезы, чтобы лучше понимать потребности покупателей. Одним из таких проектов стал «ВкусВилл Красиво» и корнеры в торговых центрах.

«В процессе развития мы не смогли найти и донести ту дополнительную ценность, уникальность, которая отличала бы эту линейку от уже представленных в нашей сети товаров», — пояснили Russian Business в пресс-службе «ВкусВилл».

Ритейлер принял решение сфокусировать ресурсы на развитии ассортимента внутри собственных форматов. В компании подчеркнули, что все популярные позиции и их аналоги останутся доступными в магазинах сети и в онлайн-каталоге.

Более 300 наименований косметики — под брендом «ВкусВилл»

В июне 2025 года в магазинах «ВкусВилла» появились специализированные отделы с косметикой. По данным РБК, проект «ВкусВилл Косметика» запустил такие зоны в пяти московских магазинах: команда провела редизайн стеллажей, расширила ассортимент, добавила пространство для тестирования косметики.

Ассортимент «ВкусВилл Косметика» включает более 300 наименований под брендом ритейлера. Компания также развивает направление вне магазинов: косметика представлена на площадках «Лэтуаль», «Золотое Яблоко» и «Яндекс Маркет».

Выручка с продаж косметики «ВкусВилл» выросла вдвое в 2025 году

Ранее издание New Retail сообщало, что за первые восемь месяцев 2025 года было продано свыше 3,4 млн единиц косметики бренда «ВкусВилл». За счёт расширения линейки выручка по ключевым категориям выросла более чем на 50%.

Среди востребованных продуктов — средства с бакучиолом, пептидами, продукты для микробиома кожи и микроиглы.

«ВкусВилл» продолжает искать новые форматы

В пресс-службе «ВкусВилл» сообщили Russian Business, что продолжат тестировать новые форматы, чтобы предлагать более качественный и интересный выбор покупателям.

Подобные эксперименты позволяют компании лучше понимать спрос и корректировать развитие продуктовой линейки, подчеркнули в пресс-службе.