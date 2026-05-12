В начале 2026 года выручка производителя Labubu выросла на 80% — но спрос на товары Pop Mart продолжает падать

Китайский производитель игрушек Labubu Pop Mart зафиксировал резкое замедление роста продаж в I квартале 2026 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчётность компании. При этом общая выручка компании за январь-март выросла на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В США продажи продукции Pop Mart падают второй месяц подряд

По данным Bloomberg Second Measure, продажи Pop Mart в США, одном из крупнейших рынков сбыта, упали на 45% год к году в марте и на 42% — в апреле. Для сравнения: в 2025 году объём всех зарубежных продаж компании вырос почти на 300%.

Аналитики подчёркивают, что данные Bloomberg Second Measure охватывают лишь часть продаж и могут искажаться из-за промоакций. Тем не менее тренд очевиден: интерес покупателей за пределами Китая к продукции компании заметно снизился.

При этом в Китае продажи продукции компании выросли на 105% в I квартале 2026 года.

Выручка Pop Mart продолжает расти, несмотря на замедление темпов продаж

Несмотря на снижение темпов продаж, выручка компании растёт. В I квартале 2026 года выручка Pop Mart увеличилась на 80% год к году. При этом по итогам всего 2025 года показатель достигал 185%.

В Америке выручка выросла на 60%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 30%, в Европе и других регионах — на 65%.

Аналитики прогнозируют снижение годовой выручки компании

На презентации годовой отчётности в марте генеральный директор Pop Mart Ван Нин прогнозировал рост выручки не менее чем на 20% по итогам 2026 года. Аналитики оценивают перспективы компании значительно скромнее.

Финансовая компания Morgan Stanley накануне выхода квартального отчёта снизила прогноз роста выручки на год до 13%, инвестиционный банк Deutsche Bank и вовсе ожидает снижения на 2%. По мнению аналитиков, разрыв между оценками менеджмента и ожиданиями рынка продолжит расти.

Deutsche Bank снизил целевую цену акций корпорации в гонгонгских долларах с HK$157 до HK$140, Morgan Stanley — с HK$278 до HK$247. Тем не менее финансовая компания считает, что расширение офлайн-сети поможет Pop Mart привлечь долгосрочную аудиторию.

Pop Mart снимает фильм о Labubu в надежде вернуть интерес к игрушкам

Чтобы удержать интерес к Labubu, Pop Mart готовит полнометражный фильм об игрушках с Sony Pictures Entertainment. По словам Ван Нина, кино поможет компании сотрудничать с тематическими парками и выпустить мерч.

Параллельно Pop Mart разрабатывает новые игрушки — Crybaby и Molly. Однако попытки диверсифицировать портфель пока не показали ожидаемых результатов. Так, выручка от Molly составила около $0,4 млрд при прогнозах в $0,7 млрд.

Контекст

Падение акций компании началось после публикации годовой отчётности в конце марта 2026 года. Несмотря на рекордный рост выручки на 185% — до $5,4 млрд — и увеличение чистой прибыли до $1,8 млрд, акции в день размещения финансовых результатов рухнули на 15,8%.

Инвесторов насторожила чрезмерная зависимость компании от одного персонажа: доля Labubu в общей выручке выросла до 40% в 2025 году.

Капитализация Pop Mart сократилась примерно на $33 млрд. Состояние основателя Ван Нина также уменьшилось — с $27,5 млрд до $16,2 млрд.